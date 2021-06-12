Son dakika: Danimarka 0-1 Finlandiya (MAÇ SONUCU ÖZET)
Son dakika haberleri... EURO 2020 Avrupa Şampiyonası B grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Saat 19'da başlayan mücadelenin 45. dakikasında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in kalbi durdu saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından Eriksen sedye üzerinde sahayı terk etti. Yaşanan bu gelişme sonrası maç tatil edildi. Danimarka Futbol Federasyonu ise maçın 21.30'da devam edeceğini duyurdu. UEFA ise yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "İki takımın da oynama talebi üzerine, maç 21.30'da oynanacaktır. İlk yarının son 4 dakikası oynanacak ve ardından 5 dakikalık bir devre arası verilecek." denildi. Bu açıklama sonrası saatlerin 21.30'u göstermesiyle birlikte maç kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi 1-0 Finlandiya kazandı.
EURO 2020 B Grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan maç Kopenhag'ın Parken Stadı'nda oynanan mücadele Danimarkalı futbolcunu Christian Eriksen'in kalbinin durması üzerine tatil edildi. Maç 21.30 itibarıyla kaldığı yerden yeniden başladı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubunun ilk maçında Danimarka sahasında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 43. dakikasında Eriksen'in kalbinin durmasıyla ara verilen karşılaşma kaldığı yerden daha sonra devam ederken Finlandiya rakibini Joel Pohjanpalo'nun 59. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 mağlup etti.
YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN O ANLAR
Christian Eriksen, Finlandiya karşılaşmasının 45. dakikasında baygınlık geçirdi. Kalbi duran Eriksen'e sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılırken, elektro şok cihazıyla da müdahale edildi.
ERIKSEN'IN KALBİ DURDU
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçının ilk yarısında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen taç çizgisi üzerinde bir anda yerde kaldı. Kendine bir türlü gelemeyen Eriksen'e sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.
Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı.
Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.
Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.
CHRİSTİAN ERİKSEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 45'üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'den sevindiren kare geldi.
Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 45. dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.
Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Yıldız futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirildi.
UEFA'DAN AÇIKLAMADI
UEFA yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "İki takımın da oynama talebi üzerine, maç 21.30'da oynanacaktır. İlk yarının son 4 dakikası oynanacak ve ardından 5 dakikalık bir devre arası verilecek." denildi. Öte yandan bir açıklama da Danimarka Futbol Federasyonu tarafında yapıldı. Yapılan açıklamada maçın 21.30'da devam edeceğini duyuruldu.
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