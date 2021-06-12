Son dakika: Danimarka 0-1 Finlandiya (MAÇ SONUCU ÖZET)

CHRİSTİAN ERİKSEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 45'üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'den sevindiren kare geldi.

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 45. dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.

Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Yıldız futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

UEFA'DAN AÇIKLAMADI

UEFA yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "İki takımın da oynama talebi üzerine, maç 21.30'da oynanacaktır. İlk yarının son 4 dakikası oynanacak ve ardından 5 dakikalık bir devre arası verilecek." denildi. Öte yandan bir açıklama da Danimarka Futbol Federasyonu tarafında yapıldı. Yapılan açıklamada maçın 21.30'da devam edeceğini duyuruldu.