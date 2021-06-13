Danimarka'dan Eriksen açıklaması! Eriksen'in durumu nasıl? Eriksen yaşıyor mu?
Danimarka-Finlandiya arasındaki EURO 2020 mücadelesinde kalbi duran Christian Eriksen saha içindeki ilk müdahaleyle hayata döndürüldü. Danimarka Futbol Federasyonu, hastaneye kaldırılan Eriksen hakkında açıklama yaptı.
Danimarka Futbol Federasyonu, dün oynanan Finlandiya müsabakasında fenalaşan Eriksen'in durumunun stabil olduğunu ve desteklerini ileten herkese teşekkür ettiğini açıkladı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu yeni bir bilgilendirme yaptı.
Yapılan açıklamada, Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, "Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamalarına yer verildi.
ERIKSEN'IN KALBİ DURDU
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçının ilk yarısında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen taç çizgisi üzerinde bir anda yerde kaldı. Kendine bir türlü gelemeyen Eriksen'e sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.
Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı.
Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.
Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.
UEFA'DAN AÇIKLAMADI
UEFA yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "İki takımın da oynama talebi üzerine, maç 21.30'da oynanacaktır. İlk yarının son 4 dakikası oynanacak ve ardından 5 dakikalık bir devre arası verilecek." denildi.
Öte yandan bir açıklama da Danimarka Futbol Federasyonu tarafında yapıldı. Yapılan açıklamada maçın 21.30'da devam edeceğini duyuruldu.
TEK GOL ÇIKTI
Mücadelenin 42. dakikasında Eriksen'in kalbinin durmasıyla ara verilen karşılaşma kaldığı yerden daha sonra devam ederken Finlandiya rakibini Joel Pohjanpalo'nun 59. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 mağlup etti.
Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında Finlandiya ile karşılaştı.
Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in fenalaşması, karşılaşmanın önüne geçti. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekibinin müdahalesini endişeyle izledi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.
Maç boyunca oyunu kendi sahasında kabul eden Finlandiya, ilk şutunda golü buldu. 59. dakikada Pohjanpalo'nun sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schmeichel üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelleyemedi.
Finlandiya kalecisi Hradecky, Hojbjerg'in 74. dakikada kullandığı penaltıyı kurtardı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkan Finlandiya, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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