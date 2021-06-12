Eriksen ne ilk ne de son olacak! Maç esnasında kalbi duran ve ölen futbolcular...

Yürekleri ağza getiren bu pozisyonun ardından akıllara sahada kalp krizi geçiren diğer futbolcular geldi. Futbol sahalarındaki tempoyu kaldıramayan bazı futbolcular yeşil sahada can verdi. İşte o isimler...

ÜMİT ÖZAT

Eski milli futbolcumuz Ümit Özat, Bundesliga ekiplerinden Köln forması giydiği 2008-2009 sezonunda takımıyla birlikte Karlsruhe deplasmanına çıktı. Özat, karşılaşmanın 31. dakikasında topun olmadığı alanda bir anda yerde kalarak milyonları korkutmuştu.

Saha içerisinde yerde kalarak kalp krizi geçiren Ümit Özat'a, doktorlar hemen müdahale etmiş, nefes almakta zorlanan Ümit'e kalp masajı yapan sağlık görevlileri, yaptıkları başarılı hamlelerle tecrübeli oyuncuyu yeniden hayata bağlamıştı. Ümit Özat'ın yaşadığı bu olayı gören takım arkadaşları büyük bir şok yaşarken, Mondragon gözyaşlarına hakim olamamıştı.