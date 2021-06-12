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Eriksen ne ilk ne de son olacak! Maç esnasında kalbi duran ve ölen futbolcular...

Dünya futbolu Danimarkalı yıldız 'in Finlandiya ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği maçın 45.dakikasında kalbinin durmasıyla sarsıldı. Neyse ki korkulan olmadı ve Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Eriksen'in geçirdiği kalp krizi futbolseverler üstünde büyük tesir bırakırken akıllara geçmiş yıllarda yaşanan benzer vakalar geldi. Sahada kalbi durup ölen futbolcuları düşününce 'Eriksen şanslıymış' bile diyebiliriz. İşte sahada kalbi duran ve yaşamını yitiren futbolcular...

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Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Eriksen ne ilk ne de son olacak! Maç esnasında kalbi duran ve ölen futbolcular...

'nun ilk maçında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi Maçın 45. dakikasında Danimarka'da bir anda yere yığıldı. Kalbi duran yıldız futbolcuya sağlık görevlileri müdahale etti. UEFA yaşanan bu olay sonrası maçın ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama yapıldı. Danimarkalı futbolcunun durmunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yürekleri ağza getiren bu pozisyonun ardından akıllara sahada kalp krizi geçiren diğer futbolcular geldi. Futbol sahalarındaki tempoyu kaldıramayan bazı futbolcular yeşil sahada can verdi. İşte o isimler...

ÜMİT ÖZAT

Eski milli futbolcumuz , ekiplerinden forması giydiği 2008-2009 sezonunda takımıyla birlikte deplasmanına çıktı. Özat, karşılaşmanın 31. dakikasında topun olmadığı alanda bir anda yerde kalarak milyonları korkutmuştu.

Saha içerisinde yerde kalarak kalp krizi geçiren Ümit Özat'a, doktorlar hemen müdahale etmiş, nefes almakta zorlanan Ümit'e kalp masajı yapan sağlık görevlileri, yaptıkları başarılı hamlelerle tecrübeli oyuncuyu yeniden hayata bağlamıştı. Ümit Özat'ın yaşadığı bu olayı gören takım arkadaşları büyük bir şok yaşarken, Mondragon gözyaşlarına hakim olamamıştı.

MARC VIVIEN FOE

Kamerun ile Kolombiya arasında 26 Haziran 2003 tarihinde oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığılan Marc Vivien Foe, futbol dünyasını yasa boğdu. Bilincini yitirdiği anlaşılan Kamerunlu Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebi olarak, kalbinin sıkışmasının ardından ciğerlere hava gitmemesi gösterildi.

Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004'te Benfica forması altında çıktığı Guimaraes maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Antonio Puerta, 2006-2007 sezonunda çıktığı ilk maçında 5. dakikada kendi kalesinin önünde yere düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şuuru yerine gelen Puerta, soyunma odasına gittikten sonra bir kez daha yere yığıldı ve hastaneye kaldırılmasından üç gün sonra öldü. 22 yaşındaki sporcunun ölümünün ırsi bir kalp rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi.

Portekiz 3. Futbol Ligi ekiplerinden Tourizense'de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Alexandre Caseiro, 18 Kasım 2013'te lig maçının 7. dakikasında kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle vefat etti.

Dinamo Bükreş'in 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng de 6 Mayıs 2016'da Romanya 1. Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Viitorul ile yaptıkları maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığıldı ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ekeng'in yanı sıra 24 yaşındaki Rumen futbolcu Catalin Hildan da Dinamo Bükreş forması altında kalp krizi geçirdi. 2000 yılında takımının Oltanita ile oynadığı hazırlık maçının 74. dakikasında yere yığılarak yaşamını Hildan'ın anısına Dinamo Bükreş'in kuzey tribününe adı verildi.

Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 55 kez giyen Cheick Tiote, Çin 2. Ligi takımlarından Pekin Enterprise'in antrenmanında geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etti. 30 yaşındaki Tiote, kariyerinde Anderlecht, Twente ve Newcastle United gibi önemli takımlarda da oynamıştı.

Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori de hayatını kaybederek taraftarlarını yasa boğdu. İtalyan futbolcu, Fiorentina ile Udinese arasındaki lig maç öncesi 4 Mart 2018'de kalbinden yaşadığı sorunun ardından ani bir şekilde yaşamını yitirdi.

Türk futbolunu derinden sarsan bir başka ölüm haberi ise 5 Eylül 2012'de Eskişehirspor'dan geldi. Henüz 26 yaşında olan Ediz Bahtiyaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Simon Kjaer Eriksen'in her şeyi oldu SİMON KJAER ERİKSEN'İN HER ŞEYİ OLDU

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