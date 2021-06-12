Eriksen ne ilk ne de son olacak! Maç esnasında kalbi duran ve ölen futbolcular...
Dünya futbolu Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'in Finlandiya ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği maçın 45.dakikasında kalbinin durmasıyla sarsıldı. Neyse ki korkulan olmadı ve Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Eriksen'in geçirdiği kalp krizi futbolseverler üstünde büyük tesir bırakırken akıllara geçmiş yıllarda yaşanan benzer vakalar geldi. Sahada kalbi durup ölen futbolcuları düşününce 'Eriksen şanslıymış' bile diyebiliriz. İşte sahada kalbi duran ve yaşamını yitiren futbolcular...
EURO 2020 B Grubu'nun ilk maçında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi Maçın 45. dakikasında Danimarka'da Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Kalbi duran yıldız futbolcuya sağlık görevlileri müdahale etti. UEFA yaşanan bu olay sonrası maçın ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama yapıldı. Danimarkalı futbolcunun durmunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yürekleri ağza getiren bu pozisyonun ardından akıllara sahada kalp krizi geçiren diğer futbolcular geldi. Futbol sahalarındaki tempoyu kaldıramayan bazı futbolcular yeşil sahada can verdi. İşte o isimler...
ÜMİT ÖZAT
Eski milli futbolcumuz Ümit Özat, Bundesliga ekiplerinden Köln forması giydiği 2008-2009 sezonunda takımıyla birlikte Karlsruhe deplasmanına çıktı. Özat, karşılaşmanın 31. dakikasında topun olmadığı alanda bir anda yerde kalarak milyonları korkutmuştu.
Saha içerisinde yerde kalarak kalp krizi geçiren Ümit Özat'a, doktorlar hemen müdahale etmiş, nefes almakta zorlanan Ümit'e kalp masajı yapan sağlık görevlileri, yaptıkları başarılı hamlelerle tecrübeli oyuncuyu yeniden hayata bağlamıştı. Ümit Özat'ın yaşadığı bu olayı gören takım arkadaşları büyük bir şok yaşarken, Mondragon gözyaşlarına hakim olamamıştı.
MARC VIVIEN FOE
Kamerun ile Kolombiya arasında 26 Haziran 2003 tarihinde oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığılan Marc Vivien Foe, futbol dünyasını yasa boğdu. Bilincini yitirdiği anlaşılan Kamerunlu Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebi olarak, kalbinin sıkışmasının ardından ciğerlere hava gitmemesi gösterildi.
Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004'te Benfica forması altında çıktığı Guimaraes maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlandı.
Türk futbolunu derinden sarsan bir başka ölüm haberi ise 5 Eylül 2012'de Eskişehirspor'dan geldi. Henüz 26 yaşında olan Ediz Bahtiyaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.
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