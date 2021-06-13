Son dakika: EURO 2020 Hollanda-Ukrayna | CANLI
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. C Grubu'nda Hollanda ilk maçında Ukrayna karşısında çıktı. Hollanda-Ukrayna maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
SON DAKİKA | Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de C Grubu maçında Hollanda ile Ukrayna ile karşılaşıyor.
Hollanda-Ukrayna maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.
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