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Son dakika: EURO 2020 Hollanda-Ukrayna | CANLI

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. C Grubu'nda Hollanda ilk maçında Ukrayna karşısında çıktı. maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

EURO 2020
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika: EURO 2020 Hollanda-Ukrayna | CANLI

SON DAKİKA | Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de C Grubu maçında Hollanda ile Ukrayna ile karşılaşıyor.

Hollanda-Ukrayna maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İŞTE HOLLANDA-UKRAYNA İLK 11'LER

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Depay, Weghorst.

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

HOLLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Zorlu maçı hakem Felix Brych yönetiyor.

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