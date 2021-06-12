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Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...

Türkiye EURO 2020 macerasına dün akşam İtalya maçı ile başladı. İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde küllerinden yenidoğan İtalya Milli Takımı, üstün futboluyla 3-0 galip geldi. Karşılaşmada zorlu rakibine karşı koyamayan A Milli Takım'da moraller bozuldu. Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül karşılaşmayı ortaya konan futbolu eleştirdi. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 09:23
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Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...

ERMAN TOROĞLU - İTALYANLAR BİZDEN 2 KİŞİ FAZLA OYNADI

Bizim üst düzey takımlar, Türkiye'de her maça itiraz ediyorlar. Oyun kuralı ihlali var diyorlar, maçın tekrar edilmesi lazım diyorlar. Ben TFF'nin yerinde olsam, bu maç için itiraz ederdim UEFA'ya! Neden mi? Çünkü maç boyunca İtalyanlar
bizden 2 kişi fazla oynadı. Seyrediyorum, biz sanki 11 kişiyiz, onlar ise 13 kişi..

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Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...
Defansta her yerde onlar var, hücum da öyle! Futbol iki yönlü bir oyun. Hem defansı yapacaksın hem de hücum edeceksin. Biz dün hep defans yapmayı düşündük. Eğer sen takım olarak hücum edemezsen, bu sefer rakip senin üzerine gelir. Netice ne mi olur? Hem hücum ettikleri için hem de top onlarda olduğu için oynadıkları futboldan da keyif alırlar. Öyle de oldu..
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Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...
Bizim futbolcularımız dün adeta eziyet çektiler. Topu alabilmek için koştular durdular. Bir de spikerlerin saçma sapan anlatımları ve yorumlarını duyunca, insan iyice kahroluyor. Hani maçı radyodan anlatsalar ve biz görmesek diyeceğiz ki, "Vay anasını ya, neler oluyor maçta!" Yahu biz aptal mıyız! Göstere göstere sahada neler yaşandığını izliyoruz, olacak iş değil!
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Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...
Aslında 2-0'dan sonra İtalya gaz kesti. Onlar istedikleri gibi oynadılar, biz ise seyrettik. Herhalde 50 sene önceydi.. İtalya'da, İtalya Milli Takımı ile 0-0 berabere kaldık. Onların kalecisi de Dino Zoff'tu. Maç sonrasında şöyle bir açıklama yapıldı: Karşılaşma sonrasında Dino Zoff, zatürreden hastaneye kaldırıldı! Demek ki bu kadar sene geçmiş, çok fazla farkımız olmamış.
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Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...

Bakınız; 2-0 da yenilebiliriz, 3-0 da.. Ama böylesine zavallı bir futbol oynamamamız gerekirdi. İtalya takımı gerçekten de turnuvaya ne kadar iyi hazırlandığını herkese gösterdi. Biz ise toplama bir takım görüntüsü sergiledik. Bakmayın maçın 3-0 olduğuna, daha da farklı bitebilirdi.