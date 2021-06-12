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Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...
Türkiye EURO 2020 macerasına dün akşam İtalya maçı ile başladı. İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde küllerinden yenidoğan İtalya Milli Takımı, üstün futboluyla 3-0 galip geldi. Karşılaşmada zorlu rakibine karşı koyamayan A Milli Takım'da moraller bozuldu. Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül karşılaşmayı ortaya konan futbolu eleştirdi. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 09:23
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