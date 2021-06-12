Türkiye İtalya maçından sonra Şenol Güneş'e şok sözler: Umarız...

ERMAN TOROĞLU - İTALYANLAR BİZDEN 2 KİŞİ FAZLA OYNADI

Bizim üst düzey takımlar, Türkiye'de her maça itiraz ediyorlar. Oyun kuralı ihlali var diyorlar, maçın tekrar edilmesi lazım diyorlar. Ben TFF'nin yerinde olsam, bu maç için itiraz ederdim UEFA'ya! Neden mi? Çünkü maç boyunca İtalyanlar

bizden 2 kişi fazla oynadı. Seyrediyorum, biz sanki 11 kişiyiz, onlar ise 13 kişi..