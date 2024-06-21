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EURO 2024 Polonya-Avusturya maçı canlı anlatım izle

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 18:44 Güncelleme: 21.06.2024 19:06
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EURO 2024 Polonya-Avusturya maçı canlı anlatım izle

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan Polonya - Avusturya karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçlarını kaybeden iki takımda üç puan için sahaya çıktı. Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetiyorMeler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor.

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