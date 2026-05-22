CANLI YAYIN

CANLI | Enerjinin kalbi İstanbul'da atıyor! Dünyanın gözü Turkuvaz Medya öncülüğünde INRES 2026’da

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | Şehade İbrahim Şehade İbrahim
CANLI | Enerjinin kalbi İstanbul'da atıyor! Dünyanın gözü Turkuvaz Medya öncülüğünde INRES 2026’da

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz başta olmak üzere, küresel enerji dengelerini sarsan bölgesel gerilimlerin tırmandığı kritik bir süreçte, dünya enerji liderleri İstanbul’da bir araya geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2026), bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor.

Küresel enerji koridorlarının ve bölgesel gerilimlerin merkezinde yer alan Türkiye, dünya enerji diplomasisinin kalbi olmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya Grubu'nun ortaklaşa düzenlediği 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026), bugün kapılarını açıyor.

AHABER.COM.TR ZİRVEDEN DETAYLARI ANBEAN AKTARACAK

İNRES 2026 zirvesi öncesi Bakan Bayraktar’dan önemli mesajlar!İNRES 2026 zirvesi öncesi Bakan Bayraktar’dan önemli mesajlar! İNRES 2026 ZİRVESİ ÖNCESİ BAKAN BAYRAKTAR'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR!
Albayrak’ın çizdiği tarihi rota: Türkiye enerjinin kalpgâhıAlbayrak’ın çizdiği tarihi rota: Türkiye enerjinin kalpgâhı ALBAYRAK'IN ÇİZDİĞİ TARİHİ ROTA: TÜRKİYE ENERJİNİN "KALPGÂHI"
Dünyanın gözü İNRES 2026’da olacakDünyanın gözü İNRES 2026’da olacak DÜNYANIN GÖZÜ İNRES 2026'DA OLACAK
İstanbul enerji gündeminin merkezi oluyorİstanbul enerji gündeminin merkezi oluyor İSTANBUL ENERJİ GÜNDEMİNİN MERKEZİ OLUYOR

CANLI ANLATIM

06:10

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERECEK

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapacak. Daha sonra da "Geçişleri Toplama: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı üçüncü oturum, Daily Sabah'ın editör koordinatörü Mehmet Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Konuşmacılar arasında Bulgaristan Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Temelkov, Romanya Enerji Bakanlığı Dışişleri Bakanı Cristian Silviu Buşoi, EPIAŞ CEO'su Taha Arvas, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Ekonomisti Claire Nicolas ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar yer alıyor.

Ahaber
06:07

KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Panelde, hidrokarbon ve minerallerdeki finansman fırsatları, yatırım riskleri ile küresel ekonomik gelişmeler masaya yatırılacak. Daha sonra konuk bakanlar Daily Sabah iş editörü Amina Ali'nin moderatörlüğünde enerji güvenliğini tartışacak. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanısıra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova, Gürcistan Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Rajab Abdulsad, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijerya Katı Maden Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed söz alacak.
06:05

SEKİZ BAKANLI OTURUM

Zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından "Hidrokarbon ve Mineraller İçin Yatırım Stratejileri" paneli yapılacak. Daily Sabah kıdemli işletme editörü Alen Lepan tarafından yönetilecek panelde Suriye Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Ghiath Diyab, Sonatrach CEO'su Noureddine Daoudi, Subsea 7 Konvansiyonel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olivier Blaringham, TÜPRAG CEO'su Mehmet Yılmaz ve Edison Başkan Yardımcısı Fabrizio Mattana konuşacak.

06:00

İSTANBUL'DA DEV ENERJİ ZİRVESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Zirvede, 45 ülkeden enerji ve madencilik sektörü temsilcilerinin yanı sıra 9 ülkeden yedi bakan ve üç bakan yardımcısı bir araya gelecek.
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın