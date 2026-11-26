Ülkemizin bir daha böyle bir sorunla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarımızın önceliği, finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması, istikrarın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve göz bebeğimiz olan ekonomimizin çarklarının dönmesine engel teşkil edecek her türlü iç ve dış müdahalenin bertaraf edilmesidir. Çalışmalarımız, önleyici tedbirler kapsamında suistimal ve art niyetli unsurlara yönelik cezai yaptırımı da açıklıkla ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnşallah taslak Gazi Meclisimizde gerekli kabulü gördükten sonra sermaye piyasalarımızda otokontrol sistemi, piyasa oyuncularının güven içinde olması ve vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının teminat altına alınması sağlanmış olacaktır.

Bildiğiniz üzere dün itibarıyla 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız ve ilgili kurumların katılımıyla yapılmıştır. Bu toplantıda Adalet Bakanlığını ilgilendiren çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de önceki kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlanmış olması ve taslağın kanunlaşması için ilgili sürecin başlatılmış olmasıdır.

TMSF bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açılmış, ayrıca bir de genel hesap açılmıştır. Çünkü her fonun hukuku kendi içinde. Her fon kendi içinde bir hukuka sahip; dolayısıyla böyle hareket edilmiştir. Genel fonda biriken her bir fona gelen geri ödemeler o fondaki ödemeler için kullanılmış, genel fona gelen kaynaklar ise SPK'nın belirlediği kurallar, kanuni çerçevede belirlediği kriterler ışığında fonlara hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle dağıtılmıştır. Dolayısıyla TMSF bu süreçte çok önemli bir rol oynamıştır. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarında toplam 45 milyar TL'nin üzerinde bir tahsilat sağlanmıştır. Bu da bu süreçte devam etmektedir, bunun da altını çizmek isterim. Değerli katılımcılar, burada diğer bir husus yurt dışındaki varlıklardır, yurt dışına çıkarılan varlıklar. Bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak söz konusudur. Bu konudaki araştırmalar da devam etmektedir. Bu alanda da MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir.

Ancak altını çizmek isterim ki olağanüstü tasfiyedeki bu ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında bu ödemeler hak sahiplerinin haklarına mahsup edilecektir. Nihai tasfiye aşamasında oransal olarak dağıtım yapıldığında bu hesaplar nihayete ermiş olacaktır. Bu aşamada sadece olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin olarak bu kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir.

Bu durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar, net yatırım tutarını alıp sistemden çıkmış kişiler. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır çünkü bunlar zaten kanunda öngörülen net yatırım tutarını sistemden ilgili miktarları çekerek elde etmişlerdir.

Burada net yatırım tutarı ve portföy değeri konusunu biraz açmak istiyorum. Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyeleri olsa dahi daha önce yatırımlarından net kar elde etmiş oldukları için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Bunu bir örnekle basitleştirmeye çalışayım: Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Bu 1 milyon TL'nin fondaki değeri artarak 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse, yani daha önce yatırdığı paranın tamamını veya fazlasını sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor.

Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus ise 199 milyar TL'yi aşkın bu ödeme için bütçemizden, Hazinemizden bir tek kuruş ödeme yapılmamış olmasıdır.

Buradaki şu ayrımın da üzerinde durmak isterim: Herkese 1 milyon TL ödeme yapılması diye bir kural yok. Kanundan kaynaklanan 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılması kuralı var. Dolayısıyla alacağı 1 milyon TL'nin altında olanlar, doğal olarak 1 milyon TL'nin altında bir ara ödeme almıştır. Az önce sayılarını arz ettiğim, 1 milyon TL veya daha fazla alacağı olan yatırımcılar ise en az 1 milyon TL'lik alacaklarını almış ve bu aşamada sistem kapsamında gerekli işlemler yapılmıştır.

Bu süreçte 21.723 kişi, ara ödemelerde kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL'lik ödemeyi nakdi olarak almıştır. Geçtiğimiz günlerde "1 milyon TL alan yok" şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibarıyla 21.723 kişi nakdi olarak 1 milyon TL ödeme almış olacaktır. Ayni olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40.000'in üzerine çıkmaktadır.

Soruşturmalar neticesinde maddi kaynakların yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılanları konusunda da az önce söylediğim gibi Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık. İnşallah yaklaşık 13 milyar Türk lirasına tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli iş birliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız.

Aziz vatandaşlarımıza fon suistimali ile ilgili güncel adli süreçle ilgili durumu buradan ifade etmek istiyorum. Toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paraların iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği işlemleri çerçevesinde Adalet Bakanlığınca gerekli adımlar atılmıştır. Tutuklama, adli kontrol ve yakalama tedbirleri her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. Elbette Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Ancak şu an itibarıyla bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakârca çalışmaktadır.

Devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum: Bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur. Milletimiz adına, milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

FON PİYASALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Tabii ekonomik kalkınma açısından çok kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için gerçekten önemli adımlar attık. Müsaade ederseniz fon rehberi ve özellikle yapısal olarak yapacağımız düzenlemeleri, sermaye piyasalarında bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için aldığımız ve alacağımız tedbirleri sizlerle kısa bir şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim: Sermaye Piyasası Kurulumuz ağustos sonunda bir fon rehberi yayımladı. Aslında bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde minimize edecek, yani bu türden sorunların bir daha yaşanmamasını sağlayacak çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirildi. Burada serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi.

SERBEST FONLARDA ŞEFFAFLIK ARTIRILDI

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler fon portföy değerinin %20'si gibi bir üst sınıra bağlandı. Yine serbest fonların portföy içeriğinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hâle getirildi; böylece şeffaflık artırıldı. Yine KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği %5'ten %3'e indirildi ve dolaylı payı %10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başlandı. Bütün bu adımlar aslında bu fonlarda şeffaflığı artıran, yoğunlaşmayı azaltan ve ilişkili taraflarla, kesimlerle riskleri azaltan düzenlemeler. Tabii bunlarla yetinmedik. Özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi.

NİTELİKLİ YATIRIMCI EŞİĞİ 50 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi artırmak için asgari %10 kira sertifikası şartı getirildi. Yine son dönemde bu fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi ve bütün yatırımcılar bu fonlara girerken nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda; riskler çok net bir şekilde ortaya konuluyor.

SPK'DA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Tekrar söylüyorum; fon piyasasında riskleri minimize etmeye yönelik, şeffaflığı artırmaya yönelik kritik düzenlemeler. Aslında bu düzenlemeler dediğim gibi ağustos sonunda açıklandı ve eylül başı itibarıyla da uygulamaya konuldu. Tabii önümüzdeki dönemde piyasa gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi hususu bizim önemli bir önceliğimiz. Yani Sermaye Piyasası Kurulunun işlemlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor.

MANİPÜLASYONA KARŞI YAPAY ZEKA DESTEKLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ

Bu çerçevede yapay zekâ destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulumuz TÜBİTAK gibi birtakım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak. Yine hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu tabii ki kurulacak. Bu dönemde biz Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişi Sermaye Piyasası Kurulunda görevlendirdik ve böylece SPK'nın gözetim ve denetim kapasitesini ciddi bir şekilde güçlendirdik.

SPK'NIN İNCELEMELERİ AY SONUNDA TAMAMLANACAK

Tabii Sermaye Piyasası Kurulumuzun devam eden incelemeleri var. Aslında bu hususu da netleştirmek istiyorum çünkü bu da bir belirsizlik kaynağı gibi sunuluyor. Sermaye Piyasası Kurulunun fonlarda manipülasyona yönelik incelemesinin kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Yani SPK'nın bize verdiği bilgi; bu manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibarıyla tamamlanmış olacak ve bu anlamda belirsizlik azalmış olacak.

551 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış; fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuş. 591 kişi hakkında işlem yasağı getirilmiş, uygulanmış. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu ciddi bir çalışma ortaya koymuş. Sınırlı bir kapasiteyle de olsa arkadaşları bu çerçevede biz de takdir ediyoruz bu son dönem çalışmaları. Tabii sermaye piyasalarına güveni pekiştirecek birtakım ilave adımlar gerekiyor.

YATIRIMCI ZARARLARI İÇİN KALICI GERİ KAZANIM MEKANİZMASI

Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor. Bu tasfiye için özel bir kanun çıkartılmıştı. Bu anlamda bir mekanizma kurulmuştu ama bu mekanizmayı şimdi kalıcı bir şekilde mevzuata taşıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezinin kurulması ve bankacılık sektörü dâhil kurumlar arası bilgi paylaşımını hızlandırması da bu yasal düzenlemenin içinde var olan bir husus. Tabii caydırıcılığın artırılması lazım.

MANİPÜLASYONA DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR

Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır. Yine yatırımcının korunması hususu da bizim için değerli. Yatırımcı Tazmin Merkezinin mali yapısı, tazmin mekanizmalarının güçlendirilmesi, borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları ve benzerlerine ek koruma sağlanması tabii bizim için önemli.

YENİ YASAL DÜZENLEME İÇİN MECLİS İŞARET EDİLDİ

MSCI uyum süreci ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim: Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Biliyorsunuz en son yapılan açıklamalarla gündeme getirilen temel konuları iki başlık altında toplayabiliriz. Fonların koordineli işlemlerine yönelik güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması; bu koşulu Meclise sevk edilecek kanunla biz sağlamış olacağız. Yani yasal altyapısı hazırlanmış olacak. Tabii ki kurumsal kapasite de güçlendiriliyor. Dolayısıyla Meclise sevk edilecek kanun aslında MSCI'ın gündeme getirdiği önemli bir hususu içeriyor. Bu birinci konu. Ümit ediyoruz ki bu yasa bütçe görüşmelerinden hemen sonra veya yeni yılın başında gündeme alınır ve hızlı bir şekilde bu düzenlemeler hayata geçirilir.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde fiili dolaşım pay oranını hesaplama yöntemi çalışmaları MSCI'ın önerileri ile uyumlu olarak inanıyorum ki aralık 2026'da tamamlanmış olur. Yani hazirana kadar süre verilmiş ama biz onu beklemeyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde bu düzenlemeleri hayata geçirip hızlı bir şekilde uygulamayı da tabii ki ortaya koyacağız.

"BORSADAKİ DÜŞÜŞÜN TAMAMINI FONLA AÇIKLAYAMAZSINIZ"

Gelişmekte olan ülkeler kompozit endeksi yüzde kaç düşmüş? Yani gelişmekte olan diğer ülkelerde bir fon krizi yaşanmadığı hususu önemli. Bakın, 17 Eylül - 26 Kasım arası gelişmekte olan ülkeler ortalama endeksi %15,7 düşmüş. Türkiye'de %19,5. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bütün küresel piyasalarda çok ciddi düşüşler söz konusu. Bu dönemde gelişmiş ülke, özellikle teknoloji hisselerinde düşüşleri gördük. Borsadaki son dönemdeki düşüşün tamamını fonla açıklayamazsınız. Çünkü fon meselesiyle açıklayamazsınız. Çünkü gelişmekte olan bütün ülkelerin ortalama borsalarındaki düşüş neredeyse %16. Türkiye'de %19,5. Dolayısıyla bu hususu da ben özellikle not etmek istedim.

FONLARDAN ÇIKAN YATIRIMCILAR MEVDUATA YÖNELDİ

Fonlardan çıkış oldu mu? Tabiki oldu. Mevduata gitti. Yani daha az riskli, TMSF garantisinde olan belli bir oranda banka mevduatına geçti. Bu muhtemelen geçici bir şey. Güven yeniden gelecek ve biz inanıyoruz ki tekrar sermaye piyasası araçlarına olan ilgi artacak. Bu dönemde mevduatta TL payı çok değişmedi. Yani en son açıklanan veriler toplam mevduat içerisinde Türk lirasının payının %61,8 olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı bu ağustos sonunda da benzerdi. Eylül ortasında da bu benzerdi. Peki, rezervlerde bir azalma var Merkez Bankasının. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bunu fonla ilişkilendirmek tabii ki şu anda moda ama bu doğru değil. Rezervlerdeki kaybın önemli bir kısmı, önemli bir kısmı hem yılın başından bu yana hem de 17 Eylül'den bu yana önemli bir kısmı altın fiyatlarındaki düşüşle ilişkilidir. Merkez Bankamızın rezervlerinin büyük bir kısmı, üçte ikisinden fazlası uzun bir süredir altın olarak tutuluyor. Altın fiyatlarının dolar cinsinden düşmesi tabii ki rezervleri dolar cinsinden aşağı çekmiştir.