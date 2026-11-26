Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 27 Kasım itibarıyla olağan tasfiye sürecinin tamamlanacağını, 131 fondan 122'sinde toplam 199,25 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiş olacağını açıkladı. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 98'ine en az bir ödeme yapıldığını belirten Yılmaz, Hazineden tek kuruş çıkmadığını vurguladı. Yılmaz, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini ve olağanüstü tasfiyedeki fonlar için nihai tasfiye döneminin başlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon sürecine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. AHaber CANLI YAYIN Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar: Değerli vatandaşlarımız, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla selamlıyorum. Yarın, yani cuma günü itibarıyla olağan tasfiyeye tabi fonlarda nihai tasfiyenin, olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarda ise bazı istisnai haller dışında ara ödemelerin tamamlandığı bir aşamada kamuoyunu bilgilendirmek üzere karşınızdayız. Bundan sonraki süreç, bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır. Bugün değerli bakanlarımızla birlikte fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttüğümüz çalışmaları, aldığımız tedbirleri ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik yaklaşımımızı sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşacağız. "SORUMLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK" Milletimizin bizden beklentisi, yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin, piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz.

"SÜRECİ SOMUT BİLGİ VE BELGELERE DAYANARAK YÖNETİYORUZ Meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek bu süreci yönetiyoruz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan sorumlulukları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek de hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktada herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Bu süreçte dezenformasyon yapıldığını ve siyasi polemikler yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Biz bunlara bakmadan somut bilgi ve belgelere, hukuki kurallara dayanarak bu süreci yönetiyoruz. Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak, bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde devam edecektir. 131 FON İÇİN TASFİYE KARAR 28 Ağustos 2026 tarihinde SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'i yayımlamıştır. Rehber, 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber, bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış; düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketlerin, manipülasyonların ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla yedi portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun kurulca belirlenecek yöntemle tasfiyesine karar vermiştir. "SORUNUN ÜZERİNE ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE GİDİLDİ" 131 fonun tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak belirlenmiştir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması, yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle, ciddiyetle ve çok boyutlu şekilde gidilmiştir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA KOORDİNASYON KURULU KURULDU Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımız arasındaki genel koordinasyon sağlanarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kurulumuz toplam 11 defa toplanmış ve çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantıların dışında da kurumlarımız tarafından çeşitli özel konulara ilişkin çok sayıda alt çalışma yapılmıştır. 21 MÜFETTİŞ VE UZMANLA DENETİM SÜRÜYOR Gerek yargı gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Devlet Denetleme Kurulumuz, fon sürecine ilişkin inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmektedir. İnceleme ve denetimler, bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır. OLAĞAN TASFİYEDE TÜM ÖDEMELER TAMAMLANACAK Böylelikle olağan fon tasfiyesi sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Burada rakamlar var ancak bunları daha sonra yazılı olarak da sizlere iletebiliriz. ÜÇ FON İÇİN OLAĞANÜSTÜ TASFİYE SÜRECİ Süreçte yükümlülüklerinin mevcut varlıklarıyla karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı Kanun ve SPK'nın kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir. Bu bağlamda yüce Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede olağanüstü tasfiyeyle ilgili kanuni düzenleme Meclisimizden geçmiş ve böylelikle kurumlarımız bu kanuni çerçeve içinde görevlerini ifa etmişlerdir. 200 MİLYAR TL'YE YAKIN ÖDEME Tüm fonların tasfiye sürecindeki genel rakamlarına bakacak olursak yarın itibarıyla bu 131 fondan 122'sinde 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında 200 milyar TL'ye yakın ödeme gerçekleştirilmiştir. YATIRIMCILARIN YÜZDE 98'İNE ÖDEME YAPILDI Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların yaklaşık yüzde 98'ine tekabül etmektedir. Yarın itibarıyla 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı, ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde ödenmiş olacaktır.