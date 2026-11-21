Emekli ve asgari ücretliye 2027 zammı formülü! İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü kulağı ocak ayında yapılacak tarihi maaş düzenlemelerine kilitlendi. A Haber canlı yayınına katılan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, masadaki zam formüllerini ve kulislerde konuşulan rakamları tek tek açıkladı. 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının 30 bin liraya kadar yükselebileceğini belirten Çetinkaya; kök maaş adaletsizliğinin ortadan kaldırılacağını, 65 yaş üstü emeklilere pozitif ayrımcılık yapılacağını ve asgari ücrette 40 bin liraya yaklaşan 4 ayrı zam senaryosunun masada olduğunu vurguladı.
Milyonlarca emeklinin ve asgari ücretli çalışanın gözü kulağı Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi.
A Haber canlı yayınına konuk olan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, 2027 yılı emekli maaş düzenlemeleri, en düşük emekli aylığı beklentisi, kök maaş sorunu ve asgari ücretteki zam senaryolarına ilişkin masadaki tüm formülleri ve rakamları tek tek paylaştı.
PRİM VE YAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM
Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artışların geçmiş dönemlerden çok farklı bir sistemle hayata geçirileceğini belirten Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, "Bu düzenlemeler geçtiğimiz yıllardan farklı olacak. Hatta geçtiğimiz temmuz ayından da farklı olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bugüne kadar sadece 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyordu. Ancak bu yeni dönemden itibaren farklı kriterler de baz alınacak. Birincisi kademeli zam olacak; yaşa göre ve ödenen primlere göre artış yapılacak. 3600 günle emekli olan bir emeklimiz ile 9000 günle emekli olanın artış oranı aynı olmayacak. Daha fazla prim ödeyenin artış oranı daha yüksek olacak." ifadelerini kullandı.
Tüm emeklilerin enflasyonun üzerinde bir artıl alacağını vurgulayan Çetinkaya, "İster 1800 günle ister 9000 ve üzeri günle emekli olsun, hepsi enflasyonun üzerinde bir artış alacak. Artı refah payı ve seyyanen zam da eklenecek. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 10 civarında ancak bu ilave desteklerle emeklilere yüzde 20'ye kadar bir artış sağlanabilir." sözleriyle sahadaki beklentiyi aktardı.