KÖK MAAŞ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR Emeklilerin en büyük mağduriyet alanı olan kök maaş sorununa neşter vurulacağını kaydeden İsmet Çetinkaya, "En düşük emekli maaşı şu anda 23 bin 552 lira ama bunun altında 20 bin, 21 bin lira kök maaşı olan emeklilerimiz var. Yapılacak artışlar doğrudan kök maaşlara yansıtılacak. Böylece kök maaş ile en düşük emekli maaşı birbirine yaklaşmış olacak ve mağduriyetler giderilecek. Taban aylık; enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen artışla beraber doğrudan 30 bin liralar seviyesine çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE İLAVE DESTEK İleri yaştaki emekliler için özel bir sosyal koruma kalkanının devreye sokulacağını açıklayan Çetinkaya, "EYT ile daha erken yaşta emekli olan vatandaşlarımız vardı ancak 65 yaş üstünde emekli olan ve çalışma hayatına devam etmeyip yalnızca emekli maaşıyla geçinen vatandaşlarımız bulunuyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle 65 yaş üstündeki bu kesime pozitif ayrımcılık sağlanacak ve ilave bir destek verilecek." dedi.