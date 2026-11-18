En düşük emekli maaşı için A Haber'de rakam verdi! Önce iyileştirme sonra zam
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli maaşlarına yönelik verdiği mesajın ardından milyonlarca emeklinin gözü yeni düzenlemeye çevrildi. A Haber canlı yayınında masaya yatırılan emekli zam senaryolarını değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yılbaşından önce çıkması beklenen yasa ile önce maaşlarda iyileştirme yapılacağını, ardından enflasyon zammının ekleneceğini belirtti. Erdem, dul ve yetimler dahil 17 milyonu aşkın vatandaşı kapsayacak düzenlemede en düşük emekli maaşının 31 bin ile 35 bin lira bandına çıkabileceğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve yeni düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup toplantısında çok kritik açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim gün sayısını merkeze alan adaletli bir formül üzerinde çalışıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin Meclis'in desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe gireceğini belirtti.
A Haber ekranlarında yayınlanan programda, emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi ve 2027 yılına girerken yapılacak yeni düzenlemenin detayları konuşuldu.
NORM BİRLİĞİ VE PRİM GÜN SAYISI VURGUSU
Mevcut sistemde prim gün sayısı fazla olanlar ile az olanlar arasındaki maaş farklarına dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "3600 günle emekli olmuş birisiyle 9000 gün çalışmış birisine eşit davranırsanız adalet olmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu diye bir çatı kurduk ama norm birliğini sağlayamadık, hala farklı şartlarda emekli olunuyor" ifadelerini kullandı.
Faruk Erdem, "Günden kasıt o kazançtan yatırılan para. Sadece gün olursa o da adalet olmaz. Asgari ücretle 9000 gün çalışmış olabilirsiniz, diğeri 7000 gün ama çok yüksek prim yatırmıştır, onun daha çok emekli maaşı almasından doğal bir şey yok" şeklinde konuştu.
Sistemin 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası şeklinde üçlü bir hesaplamaya dayandığını hatırlatan Erdem, bu karmaşıklığın da giderilmesi gerektiğini vurguladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 31-35 BİN TL BANDI
Yapılan çalışmada öne çıkan iki başlığa değinen Faruk Erdem, en düşük emekli maaşının halihazırda 23 bin 552 lira olduğunu hatırlatarak, "Yüzde 10 enflasyon artışı aşağı yukarı kesinleşti. Bunun üstüne 5 bin lira gibi bir seyyanen artış koyduğunuz zaman en düşük emekli maaşı yaklaşık 31 bin lira oluyor. Burada 31 bin ile 35 bin bandı arasında bir en düşük emekli maaşı gelecek gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu. Yaş ve prim gün sayısının önemine de işaret eden Erdem, "EYT diye bir şey çıktı, 40'lı yaşlarda genç arkadaşlarımız emekli oldular ama 70-80 yaşında çalışamayan emeklilerimiz de var. Bütün bunlar değerlendirilip kademeli bir artış yapılacak" dedi. Faruk Erdem, "Daha çok günü olan, daha çok kazançla prim ödemiş olan daha yüksek alacak gibi görünüyor. 3600, 5400, 7000, 7200 ve 9000 gün üzeri şeklinde 4-5 kademe arasında 5 bin, 6 bin, 7 bin, 10 bin lira gibi bir seyyanen artış olabilir" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJINDAKİ İKİ KRİTİK DETAY: ÖNCE İYİLEŞTİRME SONRA ZAM
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarındaki iki önemli ayrıntının altını çizen Faruk Erdem, "Birincisi, yılbaşından önce bu yasayı çıkartacağız dedi. Ocağın 3'ünde zamlar belli oluyor. Demek ki o zamlar belli olmadan ek ilave artışlar belli olacak, ondan sonra o yüzde 10 yasal artış yapılacak" sözleriyle aktardı.
Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında hesaplanan artışa karşın memur emeklilerinin toplu sözleşme gereği yüzde 8 seviyesinde kaldığını, aradaki 2 puanlık farkın da giderilebileceğini belirtti. Erdem ayrıca, "Bundan sonra her enflasyon artışına 10 puan eklenecek kalıcı bir refah payı da gelebilir, sürpriz olursa bu olur" dedi.
17 MİLYON EMEKLİ VE DUL-YETİMLERİ KAPSAYACAK
Erdoğan'ın konuşmasındaki ikinci önemli noktanın "17 milyonu aşkın emeklimiz" ifadesi olduğunu vurgulayan Faruk Erdem, "Bizim emekli sayımız 13-14 milyon ama 17 milyon maaş alan var. Bunların bir kısmı dul, yetim ve ölüm maaşı alıyor" bilgisini paylaştı.
Erdem, "Anladığım kadarıyla onları da kapsayacak, dul ve yetim maaşı alanları da kapsayacak ve zamlardan önce olacak" ifadelerini kullandı.
Faruk Erdem bu soruya, "Az önce söylediğim gibi bir alt nokta belirlenecek; 5 bin lira diyelim, sonra 6 bin, 7 bin, 8 bin, 10 bin lira böyle gidecek gibi görünüyor. Ama şu kesin; 17 milyonun tamamına yüzde 10'un üzerinde bir artış gelecek" sözleriyle karşılık verdi.
TABAN MAAŞ UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?
Programda söz alan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise en düşük maaş alan yaklaşık 5 milyon emeklinin durumuna değinerek, "Onlara her 6 ayda bir ilave yapılmasına gerek kalmayacak bir yere çıkarma ihtimalleri var mı?" sorusunu yöneltti.
Kızıltaş'a yanıt veren Faruk Erdem, "O biraz zor görünüyor. 15 bin lira alana devlet 8 bin lira katkı yaparak 23 bin 500 liraya çıkarırken 24 bin lira alana sıfır lira yapıyor. İhtiyacı ortadan kaldıracak bir düzenleme bütün kök maaşların artırılması demek ki çok büyük bir yük getirir. O yüzden taban maaş uygulamasının bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum, beklentim 30-35 bin bandı" değerlendirmesini yaptı.