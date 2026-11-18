NORM BİRLİĞİ VE PRİM GÜN SAYISI VURGUSU

Mevcut sistemde prim gün sayısı fazla olanlar ile az olanlar arasındaki maaş farklarına dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "3600 günle emekli olmuş birisiyle 9000 gün çalışmış birisine eşit davranırsanız adalet olmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu diye bir çatı kurduk ama norm birliğini sağlayamadık, hala farklı şartlarda emekli olunuyor" ifadelerini kullandı.

Faruk Erdem, "Günden kasıt o kazançtan yatırılan para. Sadece gün olursa o da adalet olmaz. Asgari ücretle 9000 gün çalışmış olabilirsiniz, diğeri 7000 gün ama çok yüksek prim yatırmıştır, onun daha çok emekli maaşı almasından doğal bir şey yok" şeklinde konuştu.

Sistemin 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası şeklinde üçlü bir hesaplamaya dayandığını hatırlatan Erdem, bu karmaşıklığın da giderilmesi gerektiğini vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 31-35 BİN TL BANDI Yapılan çalışmada öne çıkan iki başlığa değinen Faruk Erdem, en düşük emekli maaşının halihazırda 23 bin 552 lira olduğunu hatırlatarak, "Yüzde 10 enflasyon artışı aşağı yukarı kesinleşti. Bunun üstüne 5 bin lira gibi bir seyyanen artış koyduğunuz zaman en düşük emekli maaşı yaklaşık 31 bin lira oluyor. Burada 31 bin ile 35 bin bandı arasında bir en düşük emekli maaşı gelecek gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu. Yaş ve prim gün sayısının önemine de işaret eden Erdem, "EYT diye bir şey çıktı, 40'lı yaşlarda genç arkadaşlarımız emekli oldular ama 70-80 yaşında çalışamayan emeklilerimiz de var. Bütün bunlar değerlendirilip kademeli bir artış yapılacak" dedi. Faruk Erdem, "Daha çok günü olan, daha çok kazançla prim ödemiş olan daha yüksek alacak gibi görünüyor. 3600, 5400, 7000, 7200 ve 9000 gün üzeri şeklinde 4-5 kademe arasında 5 bin, 6 bin, 7 bin, 10 bin lira gibi bir seyyanen artış olabilir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJINDAKİ İKİ KRİTİK DETAY: ÖNCE İYİLEŞTİRME SONRA ZAM

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarındaki iki önemli ayrıntının altını çizen Faruk Erdem, "Birincisi, yılbaşından önce bu yasayı çıkartacağız dedi. Ocağın 3'ünde zamlar belli oluyor. Demek ki o zamlar belli olmadan ek ilave artışlar belli olacak, ondan sonra o yüzde 10 yasal artış yapılacak" sözleriyle aktardı.

Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında hesaplanan artışa karşın memur emeklilerinin toplu sözleşme gereği yüzde 8 seviyesinde kaldığını, aradaki 2 puanlık farkın da giderilebileceğini belirtti. Erdem ayrıca, "Bundan sonra her enflasyon artışına 10 puan eklenecek kalıcı bir refah payı da gelebilir, sürpriz olursa bu olur" dedi.