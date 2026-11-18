Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısı hızla artıyor. 2015 yılında yalnızca 565 olan elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2026 itibarıyla 501 bin 5'e ulaşarak yaklaşık 887 katına çıktı. Hibrit otomobil sayısı ise 938 bin 8'e yükseldi. TÜİK verileri, iki araç türünün Türkiye yollarındaki yükselişini ortaya koydu.

Türkiye'de otomobil tercihleri değişirken elektrikli ve hibrit araçların trafikteki payı giderek artıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 18 milyon 191 bin 90'a ulaştı. Elektrikli otomobiller 500 bin sınırını aşarken hibrit modellerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Son yıllardaki yükseliş, geçmiş dönem verileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, 2015'teki 565 seviyesinden Ekim 2026'da 501 bin 5'e yükseldi. ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI 11 YILDA 887 KATINA ÇIKTI Türkiye'de 2015 yılında trafiğe kayıtlı yalnızca 565 elektrikli otomobil bulunuyordu. Bu sayı 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 yılı sonunda ise 370 bin 591'e yükseldi. Ekim 2026 itibarıyla elektrikli otomobil sayısı 501 bin 5'e ulaşarak 2015 yılına göre yaklaşık 887 katına çıktı. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısının yıllara göre değişimi: 2015: 565 2024: 183 bin 776 2025: 370 bin 591 Ekim 2026: 501 bin 5 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE BİR YILDA YÜZDE 50,9 ARTIŞ Elektrikli otomobillerdeki yükseliş, yıllık karşılaştırmada da kendini gösterdi. Ekim 2025'te 332 bin 10 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2026'da yüzde 50,9 artarak 501 bin 5'e ulaştı. Böylece elektrikli otomobillerin Türkiye'deki toplam kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,75 olarak kaydedildi. Elektrikli otomobillere yönelik ilginin artmasında şarj istasyonlarının yaygınlaşması, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payını artırması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin değişmesi etkili oldu. Diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üreten elektrikli araçlar, enerji verimliliği sağlamaları ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olmalarıyla da öne çıkıyor.

Elektrikli otomobillerin sayısı son bir yılda yüzde 50,9 artarken toplam otomobiller içindeki payı yüzde 2,75'e ulaştı. HİBRİT OTOMOBİLLER 1 MİLYON SINIRINA YAKLAŞTI Elektrikli otomobillerdeki yükselişe hibrit modeller de eşlik etti. Türkiye'de hibrit otomobillere ilişkin ilk veri 2011 yılında 23 olarak kaydedildi. Hibrit otomobil sayısı 2019'da 13 bin 877'ye, 2023 sonunda ise 222 bin 328'e yükseldi. Bu sayı 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Ekim 2026 itibarıyla ise 938 bin 8'e ulaştı. Türkiye'de hibrit otomobil sayısının yıllara göre değişimi: 2011: 23 2019: 13 bin 877 2023: 222 bin 328 2024: 391 bin 296 2025: 697 bin 27 Ekim 2026: 938 bin 8 ELEKTRİKLİ Mİ HİBRİT Mİ? ARADAKİ FARK 437 BİNİ AŞTI Ekim 2026 verileri, Türkiye yollarındaki hibrit otomobil sayısının elektrikli otomobillerin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Trafiğe kayıtlı 501 bin 5 elektrikli otomobile karşılık 938 bin 8 hibrit otomobil bulunuyor. İki araç türü arasındaki sayısal fark ise 437 bin 3 olarak hesaplanıyor. Elektrikli otomobillerin toplam kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,75 olurken hibrit otomobillerin payı yüzde 5,16'ya ulaştı. Hibrit otomobillerin toplam içindeki payı 2025 yılında yüzde 4 seviyesindeyken Ekim 2026 itibarıyla yüzde 5,16'ya yükseldi.