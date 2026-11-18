Emeklilik için hangi şartlara bakılıyor? Sigortalıların emeklilik şartlarını işe girdikleri tarih, prim gün sayıları ve bağlı bulundukları kurumlar belirliyor. SGK çatkısı altında birleşilse de SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) mensuplarının emeklilik şartları değişiyor. Kadın ve erkekler için de farklı şartlar uygulanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve yeni düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup toplantısında çok kritik açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim gün sayısını merkeze alan adaletli bir formül üzerinde çalışıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin Meclis'in desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe gireceğini belirtti.

Emeklilerde hangi prim günleri bulunuyor?

Emeklilik şartlarına göre prim gün sayıları belirleniyor. Buna göre 3.600 günden başlayan prim gün şartı, 4.500 gün, 5.400 gün, 5.975 gün, 7 bin gün, 7.200 gün ve 9 bin gün olarak sıralanıyor.

3.600'den daha az günü olanlar emekli olamıyor mu?

Malulen emeklilik sisteminde 1.800 gün ile emekli olma imkânı da bulunuyor. Ancak burada yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunun olması ve bu raporun onaylanması şartı da aranıyor.

SSK (4A) mensupları nasıl emekli oluyor?

Burada işe giriş tarihi önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan SSK'lılar yaş şartı olmadan 5.000 gün ile 5.975 gün arasında prim ile emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise en az 7 bin gün prim ödemek zorunda. 1 Mayıs 2008 sonrasında bu şart 7 bin 200 güne çıkıyor.