Milyonlarca emeklinin maaş hesabı değişiyor! Prim gün sayısına göre 6 kademeli ek zam tablosu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin maaşlarına ilişkin açıklamalarının ardından milyonlarca emekli yeni düzenlemeye kilitlendi. Emeklilere yönelik ek gelir ve maaş iyileştirmesi çalışmalarında sona gelinirken, yeni sistemde prim gün sayısı ve emeklilik yaşı öne çıkıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiren düzenlemede maaş hesaplamasına ilişkin merak edilen ayrıntılar da netleşmeye başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonların beklediği yeni sistemle ilgili detayları bugünkü köşesinde kaleme aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve yeni düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup toplantısında çok kritik açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim gün sayısını merkeze alan adaletli bir formül üzerinde çalışıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin Meclis'in desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe gireceğini belirtti.
Emekli maaşlarında artış sağlayacak yeni çalışmada gün sayısı, yaş ve ödenen primler dikkate alınacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem emekliye yapılacak düzenlemeyle ilgili merak edilenleri köşesine taşıdı.
İşte Erdem'in yazısından detaylar:
Emeklilik için hangi şartlara bakılıyor?
Sigortalıların emeklilik şartlarını işe girdikleri tarih, prim gün sayıları ve bağlı bulundukları kurumlar belirliyor. SGK çatkısı altında birleşilse de SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) mensuplarının emeklilik şartları değişiyor. Kadın ve erkekler için de farklı şartlar uygulanıyor.
Emeklilerde hangi prim günleri bulunuyor?
Emeklilik şartlarına göre prim gün sayıları belirleniyor. Buna göre 3.600 günden başlayan prim gün şartı, 4.500 gün, 5.400 gün, 5.975 gün, 7 bin gün, 7.200 gün ve 9 bin gün olarak sıralanıyor.
3.600'den daha az günü olanlar emekli olamıyor mu?
Malulen emeklilik sisteminde 1.800 gün ile emekli olma imkânı da bulunuyor. Ancak burada yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunun olması ve bu raporun onaylanması şartı da aranıyor.
SSK (4A) mensupları nasıl emekli oluyor?
Burada işe giriş tarihi önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan SSK'lılar yaş şartı olmadan 5.000 gün ile 5.975 gün arasında prim ile emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise en az 7 bin gün prim ödemek zorunda. 1 Mayıs 2008 sonrasında bu şart 7 bin 200 güne çıkıyor.
SSK'lılar nasıl kısmi emekli olabiliyor?
Kısmi emeklilikte de işe giriş tarihi öne çıkıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3.600 gün ile emekli olabiliyor. Burada yaş şartı erkeklerde 60 kadınlarda 58 oluyor. 8 Eylül 1999 sonrasında kısmi emeklilik ise 25 yıl 4.500 gün ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş olarak belirleniyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında kısmi emeklilik için istenen gün sayısı 5.400'e çıkıyor.
Bağ-Kurlu olanlar için gün şartları nasıl?
Bağ-Kur'da prim gün şartı daha uzuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde kadınlar 7.200, erkekler 9 bin gün ödemek zorunda. 1999 sonrasında ise her iki kesim de 9 bin gün prim ile emekli olabiliyor.