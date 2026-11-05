-°C
CANLI YAYIN

Emekli maaşlarında Ocak 2027 formülü! Uzman isim yüzde 40 zamma işaret etti: Milyonların gözü bu tarihte

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emekli maaşlarında Ocak 2027 formülü! Uzman isim yüzde 40 zamma işaret etti: Milyonların gözü bu tarihte

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2027 zammı için geri sayım sürerken seyyanen artış, refah payı ve kök maaş düzenlemeleri gündemdeki yerini koruyor. Ocak artışının yüzde 40'ı bulabileceği değerlendirilirken enflasyonun üzerine 5, 10, 15 veya 20 puanlık refah payı eklenmesi ihtimalleri öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken gözler ilave iyileştirmeler için Meclis'e çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ek zam formülleri neler?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Dört aylık enflasyon verileriyle zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken, hükümetin üzerinde çalıştığı ilave iyileştirmeler de gündemdeki yerini koruyor. Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemelerde gözler Meclis'ten gelecek haberlere çevrildi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında emeklilerin merak ettiği zam formüllerini değerlendirdi. Yasal düzenlemenin Meclis takviminden seyyanen artışın nasıl uygulanabileceğine, refah payı seçeneklerinden 65 yaş üstü emeklilere yönelik desteklere kadar birçok başlığa değinen Erdem, 27 Kasım sonrasına dikkat çekti.

65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ SİSTEM! EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞECEK Mİ?

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Meclis takvimini değerlendiren Faruk Erdem, çalışmanın aralık ayında yasalaşabileceğini ve ocak ayındaki ilk maaş artışına yetiştirilebileceğini söyledi.

Erdem, "Takvim aslında çok sıkıştı. Bütçe görüşmeleri komisyonda 27 Kasım'da bitecek. Dolayısıyla bu yasal düzenleme komisyona gelecek. Bütçe görüşmelerinin bir de Genel Kurul aşaması var ancak komisyon, emeklilerin ek gelirleriyle ilgili yasal düzenlemeyi görüşmeye başlayacak. Öyle görünüyor ki bu yasal düzenleme aralık ayı içinde Meclisten çıkacak ve ocakta uygulanmaya başlayacak. Çünkü ilk maaş artışı ocakta olacak" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAMDA İKİ FORMÜL: KÖK MAAŞLAR NASIL DÜZENLENECEK?

Faruk Erdem, seyyanen artışın herkese aynı tutarda uygulanması veya en düşük maaşlardan başlayarak kademeli şekilde verilmesi ihtimallerini değerlendirdi.

Erdem, "Burada iki konu öne çıkıyor. Birisi seyyanen zam. Bunun da iki yönü olabilir. Birincisi, herkese belli miktarda bir seyyanen zam yapılması. Ben bunu biraz zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü hem Sayın Bakanın hem de Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında 'adalet' ve 'hakkaniyet' kelimeleri kullanıldı. Buradan kasıt şu: Herkesin durumu farklı. Birisi daha az, birisi daha çok prim ödemiş. Dolayısıyla burada bir adalet sağlanması lazım. Eşitlik her zaman adalet olmuyor. Bu nedenle seyyanen artışın en düşük emekli maaşından başlayarak kademeli şekilde bütün maaşlara yansıtılması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Seyyanen artışın oransal zamdan farklı olduğuna dikkat çeken Erdem, "Seyyanen zam aslında oransal değil. Mesela herkese 5 bin lira verilmesi gibi. Seyyanen zam bu demek. Dolayısıyla burada bir rakam belirlenip bu rakam kademeli olarak en düşükten başlayarak uygulanabilir. Öncelikle kök maaşlar belli bir seviyeye getirilebilir" dedi.

Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr)Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr)

REFAH PAYINDA 4 SENARYO: 5, 10, 15 VE 20 PUAN MASADA

Seyyanen zam seçeneğinin yanı sıra enflasyon artışına ek refah payı verilmesi de değerlendirilen formüller arasında bulunuyor. Faruk Erdem, olası refah payının 5, 10, 15 veya 20 puan olabileceğini belirterek henüz netleşmiş bir oran bulunmadığını söyledi.

Erdem, "Ocak artışı artık yüzde 40'ı bulacak. O da aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Bunun üzerine 5 puan mı, 10 puan mı, 15 puan mı, 20 puan mı olur, bilemiyoruz. Bir refah payı eklenerek ocak artışının enflasyonun üzerinde yapılması artık kesin gözüyle görülüyor" ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI OCAK VE TEMMUZ AYLARINA BÖLÜNEBİLİR Mİ?

Faruk Erdem, ilave artışın ocak ve temmuz aylarına bölünmesi ya da kalıcı bir uygulamaya dönüştürülmesi ihtimallerine dikkat çekti.

Erdem, "Benim dikkat çekmek istediğim bir başka nokta da şu: Bu refah payı belki ikiye bölünüp önce ocakta, sonra da temmuzda uygulanabilir. Biliyorsunuz, altı ay sonra bir artış daha olacak. Temmuzda enflasyonun biraz daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl enflasyonun düşmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla temmuza da bir refah payı gelebilir. Ya da kalıcı bir düzenleme yapılabilir. Örneğin her enflasyon artışına 5 puan refah payı eklenmesi gibi kalıcı bir uygulama da olabilir. Özetle, enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını görüyoruz" dedi.

Refah payının miktarı ve uygulama biçiminin Meclis sürecinde netleşebileceğini belirten Erdem, "Bunun kaç puan olacağını ocakta göreceğiz. Hatta belki de 27 Kasım'da Meclise gelecek düzenlemeyle göreceğiz. Belki o düzenleme Mecliste görüşülürken de değişebilir. Dolayısıyla bu düzenleme, Sayın Bakanın ifadesiyle tamamlanıp Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı son kararı verdikten sonra da Meclisin iradesine bırakılacak" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yönelik seyyanen zam ve refah payı seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. (Foto: ahaber.com.tr)Emekli maaşlarına yönelik seyyanen zam ve refah payı seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. (Foto: ahaber.com.tr)

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE GIDA VE FATURA DESTEĞİ Mİ GELECEK?

Erdem, 65 yaş üstündeki emeklilere nakdi yardımların dışında gıda ve enerji faturaları için destek sağlanabileceğini belirtti.

Erdem, "Bu konu çok konuşuluyor. Daha yaşlı ve ihtiyacı olan emekliler açısından farklı bir uygulama yapılabilir mi diye değerlendiriliyor. İhtiyaç sahiplerine sadece nakdi destek değil, ayni destekler de olabilir. Bu ne olabilir? Bir emeklilik kartıyla gıda yardımı yapılabilir. Enerji faturalarına, doğal gaz ve elektrik faturalarına destek sağlanabilir. Çocuk yardımı gibi uygulamalar olabilir. Vatandaşlık maaşı devreye girdiğinde emekliler de bu kapsama alınabilir. Dolayısıyla bahsettiğimiz iki konunun dışında, emeklilerin gelirini ve hayat standartlarını artırıcı bazı tedbirler de bu yasal düzenlemenin içinde olabilir" şeklinde konuştu.

EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Emeklilere yönelik düzenlemenin yalnızca zam oranlarıyla sınırlı kalmayabileceğini aktaran Faruk Erdem, prim ödeme gün sayısının maaşlara etkisi ve emekli grupları arasındaki artış farklarının giderilmesi gibi yapısal değişikliklerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Erdem, "Ben bu yasal düzenlemenin içinde bazı yapısal değişikliklerin de olabileceğini düşünüyorum. Ne olabilir? Öteden beri konuştuğumuz, daha çok prim günü olanın emekli maaşının daha yüksek olmasının sağlanması, emekli maaşı sisteminin ve artış sisteminin eşitlenmesi gibi düzenlemeler olabilir. Şu anda 2 puan fark var, bazen bu fark ocak ayında 6 puana çıktı. Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki farkın giderilmesi gibi yapısal değişiklikler de olabilir. Ama sonuçta bir seyyanen zam ve refah payı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29'a ulaştı. (Foto: ahaber.com.tr)SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29'a ulaştı. (Foto: ahaber.com.tr)

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 8,29 OLDU

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,58 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı netleşti.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Böylece emekliler, ocak ayında maaşlarına yansıyacak artış için bu oranı şimdiden hak etmiş oldu.

Ancak yüzde 8,29, ocak ayında uygulanacak nihai zam oranını göstermiyor. Kesin artış, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Dört aylık yüzde 8,29'luk enflasyon oranına göre örnek emekli maaşı hesaplamaları şöyle:

Mevcut emekli maaşı

Hesaplanan yeni maaş

25.000 TL

27.073 TL

30.000 TL

32.487 TL

40.000 TL

43.316 TL

50.000 TL

54.145 TL

Bu tutarlar yalnızca dört aylık enflasyon verilerine göre hesaplandı. Kasım ve aralık ayı enflasyonu ile olası refah payı veya seyyanen zam düzenlemeleri tabloya dahil edilmedi.

Emeklilere yönelik ilave iyileştirmelerin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)Emeklilere yönelik ilave iyileştirmelerin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 505 TL'YE Mİ ÇIKACAK?

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'ye yüzde 8,29 oranında artış uygulanması halinde tutar 25 bin 505 TL'ye ulaşıyor.

Ancak bu rakam, dört aylık enflasyon oranına göre yapılan örnek bir hesaplamadan ibaret. En düşük emekli aylığının yeni tutarı, yıl sonu enflasyon verileri ve yapılabilecek yasal düzenlemelerle netleşecek.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLER İÇİN YENİ SİSTEM MASADA

AK Parti tarafından yürütülen teknik çalışmalarda emeklilerin yaş, prim ödeme gün sayısı ve gelir durumuna göre farklı kategorilerde değerlendirildiği belirtildi.

Çalışma kapsamında emekliler; çalışma hayatına devam edenler, 65 yaş üstünde olanlar ve kök maaşı taban aylığa tamamlananlar gibi gruplar halinde incelendi. Değerlendirmelerde prim ödeme gün sayısı ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı da dikkate alındı.

AK Parti kaynakları, yeni dönemde yapılacak maaş artışları ve olası ek refah payı ödemelerinde bu analizlerin temel alınacağını bildirdi.

Prim günü yüksek olmasına rağmen maaşı en düşük emekli aylığı seviyesinde kalan vatandaşlara daha yüksek oranlı artış yapılması seçeneği de gündemde bulunuyor. Bu modelle prim adaletsizliğinin giderilmesi ve emekli maaşları arasında daha dengeli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

En düşük emekli aylığının artırılması da çalışmada değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.

65 yaş üstü ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik gıda ve fatura desteği seçenekleri de değerlendiriliyor. (Foto: ahaber.com.tr)65 yaş üstü ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik gıda ve fatura desteği seçenekleri de değerlendiriliyor. (Foto: ahaber.com.tr)

EMEKLİYE İLAVE ZAM DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Ocak 2027 için mevcut artışlara ilave iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını belirttiği düzenlemede teknik hazırlıklar devam ediyor.

AK Parti kaynakları, emeklilerin ek gelirlerine yönelik düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine geleceğini bildirdi.

Faruk Erdem de A Haber canlı yayınında 27 Kasım sonrasındaki takvime dikkat çekerek düzenlemenin aralık ayında yasalaşabileceğini ve ocak ayındaki ilk maaş artışına yetiştirilebileceğini söyledi.

Seyyanen artışın kapsamı, refah payının oranı, kök maaşlara yönelik olası iyileştirmeler ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi emeklilere sağlanabilecek desteklerin ayrıntıları ise yasal düzenleme sürecinde netleşecek.

EMEKLİ ZAMMINDA YENİ HESAP! KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı!Emekliye 90 bin TL’ye varan kasım fırsatı! EMEKLİYE 90 BİN TL'YE VARAN KASIM FIRSATI!
Emekli ve memura zam hesabı sil baştan!Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! EMEKLİ VE MEMURA ZAM HESABI SİL BAŞTAN!
Memur ve memur emeklisine ilk fark! Mesleklere göre zam hesabıMemur ve memur emeklisine ilk fark! Mesleklere göre zam hesabı MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İLK FARK! MESLEKLERE GÖRE ZAM HESABI

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor
Sonraki Haber
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın