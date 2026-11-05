Emekli maaşlarında Ocak 2027 formülü! Uzman isim yüzde 40 zamma işaret etti: Milyonların gözü bu tarihte

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2027 zammı için geri sayım sürerken seyyanen artış, refah payı ve kök maaş düzenlemeleri gündemdeki yerini koruyor. Ocak artışının yüzde 40'ı bulabileceği değerlendirilirken enflasyonun üzerine 5, 10, 15 veya 20 puanlık refah payı eklenmesi ihtimalleri öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken gözler ilave iyileştirmeler için Meclis'e çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ek zam formülleri neler?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Dört aylık enflasyon verileriyle zam oranı yüzde 8,29'a ulaşırken, hükümetin üzerinde çalıştığı ilave iyileştirmeler de gündemdeki yerini koruyor. Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemelerde gözler Meclis'ten gelecek haberlere çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında emeklilerin merak ettiği zam formüllerini değerlendirdi. Yasal düzenlemenin Meclis takviminden seyyanen artışın nasıl uygulanabileceğine, refah payı seçeneklerinden 65 yaş üstü emeklilere yönelik desteklere kadar birçok başlığa değinen Erdem, 27 Kasım sonrasına dikkat çekti. 65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ SİSTEM! EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞECEK Mİ? EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? Meclis takvimini değerlendiren Faruk Erdem, çalışmanın aralık ayında yasalaşabileceğini ve ocak ayındaki ilk maaş artışına yetiştirilebileceğini söyledi. Erdem, "Takvim aslında çok sıkıştı. Bütçe görüşmeleri komisyonda 27 Kasım'da bitecek. Dolayısıyla bu yasal düzenleme komisyona gelecek. Bütçe görüşmelerinin bir de Genel Kurul aşaması var ancak komisyon, emeklilerin ek gelirleriyle ilgili yasal düzenlemeyi görüşmeye başlayacak. Öyle görünüyor ki bu yasal düzenleme aralık ayı içinde Meclisten çıkacak ve ocakta uygulanmaya başlayacak. Çünkü ilk maaş artışı ocakta olacak" ifadelerini kullandı. SEYYANEN ZAMDA İKİ FORMÜL: KÖK MAAŞLAR NASIL DÜZENLENECEK? Faruk Erdem, seyyanen artışın herkese aynı tutarda uygulanması veya en düşük maaşlardan başlayarak kademeli şekilde verilmesi ihtimallerini değerlendirdi. Erdem, "Burada iki konu öne çıkıyor. Birisi seyyanen zam. Bunun da iki yönü olabilir. Birincisi, herkese belli miktarda bir seyyanen zam yapılması. Ben bunu biraz zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü hem Sayın Bakanın hem de Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında 'adalet' ve 'hakkaniyet' kelimeleri kullanıldı. Buradan kasıt şu: Herkesin durumu farklı. Birisi daha az, birisi daha çok prim ödemiş. Dolayısıyla burada bir adalet sağlanması lazım. Eşitlik her zaman adalet olmuyor. Bu nedenle seyyanen artışın en düşük emekli maaşından başlayarak kademeli şekilde bütün maaşlara yansıtılması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu. Seyyanen artışın oransal zamdan farklı olduğuna dikkat çeken Erdem, "Seyyanen zam aslında oransal değil. Mesela herkese 5 bin lira verilmesi gibi. Seyyanen zam bu demek. Dolayısıyla burada bir rakam belirlenip bu rakam kademeli olarak en düşükten başlayarak uygulanabilir. Öncelikle kök maaşlar belli bir seviyeye getirilebilir" dedi.

Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr) REFAH PAYINDA 4 SENARYO: 5, 10, 15 VE 20 PUAN MASADA Seyyanen zam seçeneğinin yanı sıra enflasyon artışına ek refah payı verilmesi de değerlendirilen formüller arasında bulunuyor. Faruk Erdem, olası refah payının 5, 10, 15 veya 20 puan olabileceğini belirterek henüz netleşmiş bir oran bulunmadığını söyledi. Erdem, "Ocak artışı artık yüzde 40'ı bulacak. O da aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Bunun üzerine 5 puan mı, 10 puan mı, 15 puan mı, 20 puan mı olur, bilemiyoruz. Bir refah payı eklenerek ocak artışının enflasyonun üzerinde yapılması artık kesin gözüyle görülüyor" ifadelerini kullandı. REFAH PAYI OCAK VE TEMMUZ AYLARINA BÖLÜNEBİLİR Mİ? Faruk Erdem, ilave artışın ocak ve temmuz aylarına bölünmesi ya da kalıcı bir uygulamaya dönüştürülmesi ihtimallerine dikkat çekti. Erdem, "Benim dikkat çekmek istediğim bir başka nokta da şu: Bu refah payı belki ikiye bölünüp önce ocakta, sonra da temmuzda uygulanabilir. Biliyorsunuz, altı ay sonra bir artış daha olacak. Temmuzda enflasyonun biraz daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl enflasyonun düşmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla temmuza da bir refah payı gelebilir. Ya da kalıcı bir düzenleme yapılabilir. Örneğin her enflasyon artışına 5 puan refah payı eklenmesi gibi kalıcı bir uygulama da olabilir. Özetle, enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını görüyoruz" dedi. Refah payının miktarı ve uygulama biçiminin Meclis sürecinde netleşebileceğini belirten Erdem, "Bunun kaç puan olacağını ocakta göreceğiz. Hatta belki de 27 Kasım'da Meclise gelecek düzenlemeyle göreceğiz. Belki o düzenleme Mecliste görüşülürken de değişebilir. Dolayısıyla bu düzenleme, Sayın Bakanın ifadesiyle tamamlanıp Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı son kararı verdikten sonra da Meclisin iradesine bırakılacak" ifadelerini kullandı.