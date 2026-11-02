Motokuryeler için yeni dönem! SRC belgesi olmayana ağır ceza: İşte son tarih
Motokuryeler için SRC Kurye belgesi 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu hale gelecek. Belgesi bulunmayan kuryeler başta para cezası olmak üzere yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. İzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı Batuhan Bursalı, A Haber'e yaptığı açıklamada belgenin nasıl alınacağını, başvuru şartlarını ve denetim sürecini anlattı.
Motosikletli kurye taşımacılığında yeni bir döneme giriliyor. Sektörde güvenliğin artırılması ve kurye faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla getirilen SRC Kurye belgesi için tanınan süre 1 Ocak 2027'de sona erecek. Düzenlemeyle birlikte ticari amaçla motosiklet veya motorlu bisiklet kullanarak teslimat yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. İzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı Batuhan Bursalı, A Haber'e yaptığı özel açıklamada yeni uygulamanın kuryeler açısından ne anlama geldiğini değerlendirdi.
"ARTIK MOTOSİKLETİ OLAN HERKES KURYELİK YAPAMAYACAK"
SRC Kurye belgesinin sektörde denetimi ve kayıtlılığı artıracağını belirten Batuhan Bursalı, düzenlemeyle birlikte kurye olarak çalışan kişilerin resmi olarak takip edilebileceğini söyledi.
Bursalı, "SRC kurye belgemiz, SRC mesleğimizle alakalı yani motosikletli belgemizle alakalı kurum tarafından verilen bir belge. Artık kapınıza kim geldi, kiminle bu meslek yapılıyor artık kayıt altına alınmış olacak. Devlet tarafından inceleniyor ve takip ediliyor olacak. Bu çalışmalarda kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olabileceksiniz ve resmi belgeli olduğu için bu mesleği yaptığına kanaatini de getirebileceksiniz. Yani artık motosikleti olan piyasada motosikletiyle birlikte kuryelik yapamayacak. Bu belgeyi alınması gerekecek, bu belgeyi de bu mesleği yapan kişiler alabiliyor olacak" ifadelerini kullandı.
SRC KURYE BELGESİ NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?
Yeni düzenlemenin uygulanacağı tarihe ilişkin bilgi veren Bursalı, 1 Ocak 2027'ye dikkat çekti. Trafik denetimlerinde sürücü belgesi ve ruhsatın yanı sıra SRC Kurye belgesinin de kontrol edileceğini belirtti.
Bursalı, "1 Ocak 2027 tarihinde zorunlu hale geliyor. Sanırım 15 gün kadar da bir süre daha tanınacak. Artık trafikte trafik polislerimiz çevirdiğinde, nasıl ehliyet ruhsat sorduğu gibi SRC belgesini de kontrol ediyor olacak. Bu belgeyi de SRC kurumlarından alıyor olabilecekler. Tabii ki bulundukları bölgelerdeki dernek ve federasyonlara kurye meslektaşlarımız başvurarak nasıl alındığının bilgisini de net olarak alabilirler" sözleriyle süreci aktardı.
SRC KURYE BELGESİ NASIL ALINACAK?
SRC Kurye belgesi almak isteyen sürücülerin gerekli evrakları tamamlaması, mesleki eğitim programına katılması ve sınavda başarılı olması gerekiyor.
Başvuru şartlarını değerlendiren Bursalı, "Şartlar; kuryenin bu mesleği yaptığına dair geçmiş evrakları gerekiyor, adli sicil belgesi gerekiyor. Tabii ki adli sicili olanlar da belli bir yüz kızartıcı suç olanlar da bu mesleği yapamayacak hale gelecek, varsa da tabii ki. Bu belgeler hazırlanıp 6 gün, 6 saatten 24 saatlik bir programa tabii tutulacak. Burada bir eğitim alacak, sınav eğitimi alacak. Daha sonrasında da Millî Eğitim Bakanlığının onaylı bir sınavına girmiş olacak" şeklinde konuştu.
Belge alma sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim ve sınav aşamaları bulunuyor. Eğitim kapsamında trafik güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, teslimat süreçleri, müşteri iletişimi ve mesleki sorumluluklara ilişkin konular ele alınıyor.
SRC BELGESİ OLMAYAN MOTOKURYELERİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?
Belgesiz çalışmanın sonuçlarına ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Bursalı, trafik denetimlerinde idari yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Belge zorunluluğuna uyulmaması halinde kuryelerin mesleki faaliyetlerini sürdürememe riskiyle karşılaşacağını ifade etti.
Bursalı, "İlk öncelikle trafik cezası yiyor olacak ve motoru bağlanıyor olacak. Ondan sonra bu mesleği yapamaz noktasına gelecek. Tabii ki bizim ekmek kapımız motosikletimiz. Motosikletimiz kapandığı zaman, trafikten men edildiği zaman bu mesleği yapamaz hale geliyorsunuz. İlk cezadan sonra da ikinci cezalar ağırlaştırılmış olarak devletimiz tarafından uygulanacak. İllaki yani bu mesleği yapmak istiyorsak bu belgeyi almak zorundayız Sefer abi" ifadeleriyle uyarılarda bulundu.
BELGESİZ KURYEYE VE İŞLETMEYE PARA CEZASI
Düzenleme kapsamında SRC Kurye belgesi bulunmadan ticari taşımacılık yapan sürücüler ve ilgili işletmeler için idari para cezaları öngörülüyor.
Paylaşılan 2026 yılı ceza tutarlarına göre belgesiz sürücüye 4 bin 392 lira, işletmeye veya ruhsat sahibine ise 10 bin 666 lira idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor.
Belge zorunluluğuna ilişkin yaptırımların uygulanmasında yürürlükteki mevzuat ve denetim sırasında geçerli koşullar esas alınacak.
MOTOKURYELERDEN SÜRE UZATIMI TALEBİ
SRC Kurye belgesi için tanınan sürenin sona ermesine yaklaşık iki ay kala sektörde erteleme talepleri de gündeme geldi.
Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını açıkladı. Eğitim merkezlerinin yeterliliği, belge maliyetleri ve kurslara erişim konusunda sorunlar yaşandığını öne süren Akpınar, uygulama takviminin yeniden değerlendirilmesini istedi.
Sektör temsilcileri, gerekli belgelerin süresi içinde tamamlanamaması halinde yemek, market ve paket teslimatlarında aksama yaşanabileceğini belirtiyor.
SRC KURYE BELGESİNDE SON TARİH 1 OCAK 2027
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi'nin temin edilmesi için tanınan sürenin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Yeni uygulamayla birlikte motosikletli kurye taşımacılığında mesleki yeterlilik şartının sağlanması ve sektörde kayıtlı faaliyetlerin artırılması hedefleniyor.