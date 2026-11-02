Motosikletli kurye taşımacılığında yeni bir döneme giriliyor. Sektörde güvenliğin artırılması ve kurye faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla getirilen SRC Kurye belgesi için tanınan süre 1 Ocak 2027'de sona erecek. Düzenlemeyle birlikte ticari amaçla motosiklet veya motorlu bisiklet kullanarak teslimat yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. İzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı Batuhan Bursalı, A Haber'e yaptığı özel açıklamada yeni uygulamanın kuryeler açısından ne anlama geldiğini değerlendirdi.

İzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı Batuhan Bursalı, SRC Kurye belgesi zorunluluğuna ilişkin merak edilenleri A Haber'e anlattı. (Foto: ahaber.com.tr)

"ARTIK MOTOSİKLETİ OLAN HERKES KURYELİK YAPAMAYACAK"

SRC Kurye belgesinin sektörde denetimi ve kayıtlılığı artıracağını belirten Batuhan Bursalı, düzenlemeyle birlikte kurye olarak çalışan kişilerin resmi olarak takip edilebileceğini söyledi.

Bursalı, "SRC kurye belgemiz, SRC mesleğimizle alakalı yani motosikletli belgemizle alakalı kurum tarafından verilen bir belge. Artık kapınıza kim geldi, kiminle bu meslek yapılıyor artık kayıt altına alınmış olacak. Devlet tarafından inceleniyor ve takip ediliyor olacak. Bu çalışmalarda kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olabileceksiniz ve resmi belgeli olduğu için bu mesleği yaptığına kanaatini de getirebileceksiniz. Yani artık motosikleti olan piyasada motosikletiyle birlikte kuryelik yapamayacak. Bu belgeyi alınması gerekecek, bu belgeyi de bu mesleği yapan kişiler alabiliyor olacak" ifadelerini kullandı.

SRC KURYE BELGESİ NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?

Yeni düzenlemenin uygulanacağı tarihe ilişkin bilgi veren Bursalı, 1 Ocak 2027'ye dikkat çekti. Trafik denetimlerinde sürücü belgesi ve ruhsatın yanı sıra SRC Kurye belgesinin de kontrol edileceğini belirtti.

Bursalı, "1 Ocak 2027 tarihinde zorunlu hale geliyor. Sanırım 15 gün kadar da bir süre daha tanınacak. Artık trafikte trafik polislerimiz çevirdiğinde, nasıl ehliyet ruhsat sorduğu gibi SRC belgesini de kontrol ediyor olacak. Bu belgeyi de SRC kurumlarından alıyor olabilecekler. Tabii ki bulundukları bölgelerdeki dernek ve federasyonlara kurye meslektaşlarımız başvurarak nasıl alındığının bilgisini de net olarak alabilirler" sözleriyle süreci aktardı.