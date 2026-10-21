Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasına yönelik net mesaj: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

Toplantıda eleştiri ve sorumluluk konusuna değinen Başkan Erdoğan, "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. 'Kol kırılır yen içinde kalır' değil, vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Samimiyetle çalışacağız, tüm gayretle çalışacağız. Bu çalışmalara leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorunlu olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında fon soruşturmasına değindi. (Foto: ahaber.com.tr)

"BİZ MUHALEFETİN DOLDURUŞUYLA HAREKET ETMEYİZ"

Sürecin dikkatli ve kararlı bir şekilde takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Serinkanlı, dikkatli ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz. Biz, muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Onların sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyin. Biz gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Kendi takvimimize göre gereken neyse yaparız. Yahşihan'da da İstanbul'da Esenyurt Belediyesinde de gereken nasıl yapıldıysa yine yapacağız. Nerede sorun varsa gereğini yaparız. Herkes işine gücüne baksın. Biz kendi takvimimize göre hareket ederiz."

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Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında yerel yönetimlere ilişkin bir sunum da yapıldı.

Sunumda, belediyelerde mali disiplinin sağlanması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin işleyişine yönelik reform çalışmalarının önemi vurgulandı.

YEREL YÖNETİMLER REFORMUNDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetimlere ilişkin hazırlanan reform çalışması hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, özellikle muhalefet belediyelerinde yaşandığı belirtilen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi sorunların belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığı ifade edildi.

Belediyelerin mali yapısının disiplin altına alınmasına yönelik düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekilirken denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik önerilerin de ele alındığı toplantıda, kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

REFORM ÇALIŞMASI TBMM'YE SUNULACAK

Yerel yönetimler reformuna ilişkin çalışmaların beş ana başlık altında yürütüldüğü ifade edildi.

Bu başlıkların "yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim", "yerel yönetim modelinin geliştirilmesi", "yerel yönetimlerin mali yapısı", "yerel yönetimlerde yeni uygulamalar" ile "imar ve planlama" olduğu belirtildi.

Reform çalışmasına en kısa sürede son şeklinin verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasının planlandığı aktarıldı.