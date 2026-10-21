Altın artık güvenli liman değil mi? Uzman isimden çarpıcı yorum: Yatırımcılar rotayı buraya çevirdi

Piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, petroldeki yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi. Yatırımcıların devlet tahvillerine yöneldiğini belirten Erdem, "Altın artık güvenli liman olmaktan çıkmış durumda" dedi.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, küresel piyasalar merkez bankalarının faiz politikalarına ve jeopolitik gelişmelere odaklandı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, Türkiye'de gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, borsadaki yükselişin arkasında faiz indirimi beklentisinin bulunduğunu belirtti. Altın fiyatlarının seyrine de değinen Erdem, yüksek petrol fiyatları, enflasyon riski ve küresel gelişmeler nedeniyle yatırımcıların devlet tahvillerine yöneldiğini ifade etti.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. (Foto: ahaber.com.tr) "TCMB'NİN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BORSADAKİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR" Borsa İstanbul'daki toparlanmayı ve TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentileri değerlendiren Faruk Erdem, önceki gün yaşanan yükselişe dikkat çekti. Erdem, "Dün borsada negatif ve yatay bir açılış gerçekleşmişti. Gün içerisinde toparlanma yaşanacağını söylemiştik. Nitekim gün içerisinde yüzde 2'ye yakın bir yükseliş görüldü. Bugün ise piyasalar, yarın gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. Borsa, dün 11.200 seviyelerindeyken 11.700'e kadar yükseldi. Yarınki toplantıda 100 ila 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor." dedi. Enflasyondaki gerilemenin faiz indirimi için alan oluşturduğunu belirten Erdem, petrol fiyatlarındaki yükselişin ise Merkez Bankasının temkinli hareket etmesine neden olduğunu söyledi. Erdem, "Enflasyondaki düşüşü konuşuyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankasının faiz indirimi için elinde bir alan oluşmuş durumda. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon riski devam ettiği için Merkez Bankası daha temkinli yaklaşıyor. Şu anda borsada yüzde 3'ün üzerinde bir yükseliş söz konusu. Görünen o ki faiz indirimi beklentisi, borsadaki yükselişi destekleyen bir unsur haline geldi" ifadelerini kullandı.

Piyasaların gözü kritik faiz kararlarına çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr) "ALTIN ARTIK GÜVENLİ LİMAN OLMAKTAN ÇIKTI" Altın fiyatlarının küresel gelişmelerden etkilendiğini belirten Faruk Erdem, petrol fiyatlarındaki yükselişin ve Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Erdem, "Petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu durum altın fiyatlarını baskılıyor. Altının ons fiyatı halen 4.100 dolar seviyelerinde bulunuyor. Türkiye'de faiz indirimini konuşurken ABD'de Fed'in faiz artırımı ihtimali gündemde. Bu beklenti de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu. Petrol fiyatlarının enflasyon açısından önemli bir risk oluşturduğunu vurgulayan Erdem, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Avrupa'da yaşanan olayların da piyasalardaki belirsizliği artırdığını ifade etti.