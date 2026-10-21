ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasaların gözü Washington'a çevrildi. Goldman Sachs, JPMorgan ve diğer finans kuruluşlarının yıl sonuna ilişkin tahminleri büyük ölçüde örtüşürken, Bank of America (BofA) ekim ve aralık aylarında iki ayrı faiz artışı bekleyerek farklı bir senaryo ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasaların gözü kritik toplantıya çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr)

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ 13 KURUMUN TAHMİNİ BELLİ OLDU

ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümü, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerde belirleyici olmaya devam ediyor.

Küresel finans kuruluşlarının yıl sonu tahminlerine göre 13 araştırma biriminden 12'si Fed'in ekim toplantısında politika faizini sabit tutmasını ve aralık ayında 25 baz puanlık artışa gitmesini bekliyor.

Bank of America ise yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık faiz artışı öngörerek diğer kuruluşlardan ayrışıyor.

BANK OF AMERICA'DAN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

BofA Küresel Araştırma, Fed'in hem ekim hem de aralık toplantısında 25'er baz puanlık faiz artışı gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

Bankanın beklentisine göre Fed'in politika faizi yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselecek.

BofA, bu öngörüsünde enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasını ve ABD ekonomisindeki güçlü görünümü dikkate alıyor. Banka ayrıca Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıl sonunda yüzde 3,4 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.