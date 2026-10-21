Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi! 13 kurumun tahmini belli oldu: BofA'dan farklı beklenti
ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'deki faiz kararı öncesinde 13 finans kuruluşu ve araştırma biriminin tahminleri belli oldu. Goldman Sachs ve JPMorgan aralıkta 25 baz puanlık artış beklerken, Bank of America yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık artış öngördü.
ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasaların gözü Washington'a çevrildi. Goldman Sachs, JPMorgan ve diğer finans kuruluşlarının yıl sonuna ilişkin tahminleri büyük ölçüde örtüşürken, Bank of America (BofA) ekim ve aralık aylarında iki ayrı faiz artışı bekleyerek farklı bir senaryo ortaya koydu.
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ 13 KURUMUN TAHMİNİ BELLİ OLDU
ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümü, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerde belirleyici olmaya devam ediyor.
Küresel finans kuruluşlarının yıl sonu tahminlerine göre 13 araştırma biriminden 12'si Fed'in ekim toplantısında politika faizini sabit tutmasını ve aralık ayında 25 baz puanlık artışa gitmesini bekliyor.
Bank of America ise yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık faiz artışı öngörerek diğer kuruluşlardan ayrışıyor.
BANK OF AMERICA'DAN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ
BofA Küresel Araştırma, Fed'in hem ekim hem de aralık toplantısında 25'er baz puanlık faiz artışı gerçekleştireceğini tahmin ediyor.
Bankanın beklentisine göre Fed'in politika faizi yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselecek.
BofA, bu öngörüsünde enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasını ve ABD ekonomisindeki güçlü görünümü dikkate alıyor. Banka ayrıca Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıl sonunda yüzde 3,4 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.
GOLDMAN SACHS VE JPMORGAN NE BEKLİYOR?
Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, HSBC ve Barclays, Fed'in ekim toplantısında faizleri değiştirmemesini, aralık ayında ise 25 baz puanlık artış yapmasını bekliyor.
Deutsche Bank, UBS'nin iki ayrı araştırma birimi, Morgan Stanley, Macquarie, Standard Chartered ve Citigroup da aralık ayında tek faiz artışı yapılacağı tahminini paylaşıyor.
Bu kuruluşların ortak beklentisi, Fed'in politika faizini yıl sonunda yüzde 4,00-4,25 aralığına yükseltmesi yönünde.
FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 20'YE GERİLEDİ
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in ekim ayında faiz artışına gitme olasılığının yüzde 20 seviyesine kadar gerilediğine işaret ediyor.
Bu görünüm, yatırımcıların ekim toplantısında faizlerin sabit tutulacağı senaryosuna daha fazla ağırlık verdiğini ortaya koyuyor.
Buna karşılık Bank of America, ekim ayında faiz artışı beklentisini koruyarak piyasa fiyatlamalarından ayrışıyor.
FED FAİZ KARARI: 13 ARAŞTIRMA BİRİMİNİN BEKLENTİSİ
|
Banka / Araştırma birimi
|
Beklenen artış
|
Toplantı
|
Yıl sonu faiz tahmini
|
Bank of America (BofA)
|
50 baz puan
|
Ekim ve aralık
|
%4,25–4,50
|
Goldman Sachs
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
JPMorgan
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Nomura
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
HSBC
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Barclays
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Deutsche Bank
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
UBS Küresel Varlık Yönetimi
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
UBS Küresel Araştırma
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Morgan Stanley
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Macquarie
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Standard Chartered
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
|
Citigroup
|
25 baz puan
|
Aralık
|
%4,00–4,25
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, yılın kritik toplantılarından birini 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek. Faiz kararı 28 Ekim'de açıklanacak.
Piyasalar, Fed'in politika faizine ilişkin kararının yanı sıra gelecek döneme yönelik mesajlarını da yakından takip edecek.
Finans kuruluşlarının açıkladığı oranlar tahmin niteliği taşırken, ekim ve aralık toplantılarında alınacak kararlar ABD'de politika faizinin yılı hangi seviyede tamamlayacağını belirleyecek.