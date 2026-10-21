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Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi! 13 kurumun tahmini belli oldu: BofA'dan farklı beklenti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi! 13 kurumun tahmini belli oldu: BofA'dan farklı beklenti

ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'deki faiz kararı öncesinde 13 finans kuruluşu ve araştırma biriminin tahminleri belli oldu. Goldman Sachs ve JPMorgan aralıkta 25 baz puanlık artış beklerken, Bank of America yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık artış öngördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasaların gözü Washington'a çevrildi. Goldman Sachs, JPMorgan ve diğer finans kuruluşlarının yıl sonuna ilişkin tahminleri büyük ölçüde örtüşürken, Bank of America (BofA) ekim ve aralık aylarında iki ayrı faiz artışı bekleyerek farklı bir senaryo ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasaların gözü kritik toplantıya çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr)ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasaların gözü kritik toplantıya çevrildi. (Foto: ahaber.com.tr)

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ 13 KURUMUN TAHMİNİ BELLİ OLDU

ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması ve ekonomik faaliyetlerin güçlü görünümü, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerde belirleyici olmaya devam ediyor.

Küresel finans kuruluşlarının yıl sonu tahminlerine göre 13 araştırma biriminden 12'si Fed'in ekim toplantısında politika faizini sabit tutmasını ve aralık ayında 25 baz puanlık artışa gitmesini bekliyor.

Bank of America ise yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık faiz artışı öngörerek diğer kuruluşlardan ayrışıyor.

BANK OF AMERICA'DAN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

BofA Küresel Araştırma, Fed'in hem ekim hem de aralık toplantısında 25'er baz puanlık faiz artışı gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

Bankanın beklentisine göre Fed'in politika faizi yıl sonunda yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselecek.

BofA, bu öngörüsünde enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasını ve ABD ekonomisindeki güçlü görünümü dikkate alıyor. Banka ayrıca Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıl sonunda yüzde 3,4 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs ve JPMorgan'ın da aralarında bulunduğu 12 araştırma birimi, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor. (Foto: ahaber.com.tr)Goldman Sachs ve JPMorgan'ın da aralarında bulunduğu 12 araştırma birimi, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor. (Foto: ahaber.com.tr)

GOLDMAN SACHS VE JPMORGAN NE BEKLİYOR?

Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, HSBC ve Barclays, Fed'in ekim toplantısında faizleri değiştirmemesini, aralık ayında ise 25 baz puanlık artış yapmasını bekliyor.

Deutsche Bank, UBS'nin iki ayrı araştırma birimi, Morgan Stanley, Macquarie, Standard Chartered ve Citigroup da aralık ayında tek faiz artışı yapılacağı tahminini paylaşıyor.

Bu kuruluşların ortak beklentisi, Fed'in politika faizini yıl sonunda yüzde 4,00-4,25 aralığına yükseltmesi yönünde.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 20'YE GERİLEDİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in ekim ayında faiz artışına gitme olasılığının yüzde 20 seviyesine kadar gerilediğine işaret ediyor.

Bu görünüm, yatırımcıların ekim toplantısında faizlerin sabit tutulacağı senaryosuna daha fazla ağırlık verdiğini ortaya koyuyor.

Buna karşılık Bank of America, ekim ayında faiz artışı beklentisini koruyarak piyasa fiyatlamalarından ayrışıyor.

Bank of America (BofA), Fed'in ekim ve aralık toplantılarında toplam 50 baz puanlık faiz artışı yapacağını öngörerek diğer kuruluşlardan ayrıştı. (Foto: ahaber.com.tr)Bank of America (BofA), Fed'in ekim ve aralık toplantılarında toplam 50 baz puanlık faiz artışı yapacağını öngörerek diğer kuruluşlardan ayrıştı. (Foto: ahaber.com.tr)

FED FAİZ KARARI: 13 ARAŞTIRMA BİRİMİNİN BEKLENTİSİ

Banka / Araştırma birimi

Beklenen artış

Toplantı

Yıl sonu faiz tahmini

Bank of America (BofA)

50 baz puan

Ekim ve aralık

%4,25–4,50

Goldman Sachs

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

JPMorgan

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Nomura

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

HSBC

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Barclays

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Deutsche Bank

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

UBS Küresel Varlık Yönetimi

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

UBS Küresel Araştırma

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Morgan Stanley

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Macquarie

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Standard Chartered

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

Citigroup

25 baz puan

Aralık

%4,00–4,25

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, yılın kritik toplantılarından birini 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek. Faiz kararı 28 Ekim'de açıklanacak.

Piyasalar, Fed'in politika faizine ilişkin kararının yanı sıra gelecek döneme yönelik mesajlarını da yakından takip edecek.

Finans kuruluşlarının açıkladığı oranlar tahmin niteliği taşırken, ekim ve aralık toplantılarında alınacak kararlar ABD'de politika faizinin yılı hangi seviyede tamamlayacağını belirleyecek.

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