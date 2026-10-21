AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, toplantıda yerel yönetimlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda belediyelerde mali disiplinin sağlanması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde yaşanan yapısal sorunların giderilmesi gerektiği vurgulandı. Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre özellikle muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşları mağdur ettiği değerlendirmesi yapıldı.

MALİ DİSİPLİN VE DENETİM VURGUSU

Yerel yönetimlerin mali yapısını disipline edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen sunumda, denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Belediyelerin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi reformun öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

YETKİ KARMAŞASINA ÇÖZÜM

Sunumda büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için köklü bir reform ihtiyacına işaret edildi. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindiği belirtilirken çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak TBMM'ye sunulması hedefleniyor.