AK Parti’den yerel yönetimler reformu! Başkan Erdoğan'a sunuldu: İşte 5 ana başlıkta yol haritası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) yerel yönetimlere yönelik kapsamlı reform çalışması gündeme geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, toplantıda yerel yönetimlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda belediyelerde mali disiplinin sağlanması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde yaşanan yapısal sorunların giderilmesi gerektiği vurgulandı. Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre özellikle muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşları mağdur ettiği değerlendirmesi yapıldı.
MALİ DİSİPLİN VE DENETİM VURGUSU
Yerel yönetimlerin mali yapısını disipline edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen sunumda, denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Belediyelerin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi reformun öncelikli başlıkları arasında yer aldı.
YETKİ KARMAŞASINA ÇÖZÜM
Sunumda büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için köklü bir reform ihtiyacına işaret edildi. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindiği belirtilirken çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak TBMM'ye sunulması hedefleniyor.
5 ANA BAŞLIK BULUNUYOR
Yerel yönetimler reformu çalışmaları beş temel başlık altında yürütülüyor. "Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim", "yerel yönetim modelinin geliştirilmesi", "yerel yönetimlerin mali yapısı", "yerel yönetimlerde yeni uygulamalar" ile "imar ve planlama" başlıklarını kapsayan çalışmanın, son şeklinin verilmesinin ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor.
PARTİYE YENİ KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Öte yandan AK Parti'ye katılan belediye başkanları için uyum süreci yürütülüyor. Süreçte belediye başkanlarının mevcut çalışmaları ile partinin yerel yönetim anlayışının bütünleştirilmesi, belediyelerin hizmet kapasitesinin artırılması ve merkezi idareyle koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.
Uyum sürecinin önemli ayaklarından birini, belediyelerin hizmet kapasitesini ve şehirlerin gelişimini doğrudan etkileyen bakanlıklarla gerçekleştirilen odak toplantıları oluşturuyor. Toplantılarda belediyelerin ihtiyaçları, hizmet planlamaları ve şehirlerin gelişimine yönelik çalışmalar ele alınıyor. Yerel yönetimlerin imkânlarıyla merkezi idarenin kapasitesinin bir araya getirilmesi ve hizmetlerin koordinasyon içinde yürütülmesi amaçlanıyor.
GENEL MERKEZ İLE ORTAK ÇALIŞMA
AK Parti Genel Merkezi bünyesindeki Yerel Yönetimler ve Teşkilat Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar da uyum sürecinde önemli yer tutuyor. Belediye başkanlarına partinin çalışma sistemi, teşkilat yapısı ve yerel yönetim politikaları anlatılıyor. Böylece belediyelerin çalışmalarıyla Genel Merkez arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak bir çalışma sistematiğinin oluşturulması hedefleniyor.
BAŞKANLARIN GÖRÜŞLERİ DE DİNLENİYOR
Süreç, tek taraflı bir bilgilendirme faaliyetiyle sınırlı tutulmuyor. AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarının görüş, öneri, eleştiri ve projeleri de dinleniyor. Başkanların yerel yönetimlerde edindikleri tecrübelerden yararlanılırken sahadan gelen geri bildirimler de değerlendiriliyor. Böylece hem belediye başkanlarının birikimlerinin çalışmalara yansıtılması hem de ortak çalışma sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanıyor.