Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu'nun dünya genelindeki yaklaşık 660 bin çalışanının maaşlarına 2030'a kadar zam yapmamayı planladığını bildirdi.

IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyinin işçilere gönderdiği mesajda, şirket yönetiminin insan kaynakları yöneticilerine mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma talimatı verdiğinin belirtildiği aktarıldı. Sendika, ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen bu yeni direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar uygulanacak "sıfır zam" politikası kapsamında en az yüzde 10'luk satın alma gücü kaybıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Volkswagen 660 bin çalışanın maaşlarına 2030'a kadar zam yapmamayı planlıyor. (Fotoğraf: Depo Photos) İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN SERT DİRENİŞ SİNYALİ Volkswagen yönetiminin söz konusu adımını "gerçek dışı" olarak nitelendiren sendika, plana karşı sert direniş göstereceğini duyurdu. IG Metall tarafından, otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceği, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde oldukça düşük bir paya sahip olduğu aktarıldı. VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla çalışan istihdam ediyor. Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunan grupta, 130 bin işçi doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor.

IG Metall, şirketin sıfır zam planına karşı çıkacağını açıkladı. (Fotoğraf: Depo Photos) IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 5'lik maaş artışı talep ediyor. Volkswagen yönetiminin resmî olarak taleplerini sunmadığını belirten sendika yetkilileri, "sıfır zam" planının gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen Volkswagen Grubu bünyesinde yeni toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor. Söz konusu görüşmeler, Audi, MAN ve Porsche gibi grup iştiraklerini de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörüne yönelik genel sözleşmeleri etkileyecek.