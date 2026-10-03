CNN'in binlerce finansal kaydı inceleyerek hazırladığı araştırmaya göre, Phoenix'in söz konusu şirketlerdeki hisselerinin toplam değeri 456 milyon doların üzerinde.

CNN International'ın araştırmasına göre Kushner'ın özel yatırım şirketi Affinity Partners, İsrailli finans kuruluşu Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı konumunda. Phoenix Financial'ın yatırım yaptığı şirketler arasında İsrail işgal güçlerine askeri ekipman sağlayan en az 9 şirket bulunuyor.

Bu şirketler arasında İsrail'in en büyük silah üreticisi olarak tanımlanan Elbit Systems, İsrail donanmasına savaş gemileri sağlayan Israel Shipyards ve İsrail tankları için parça üreten şirketlerin yanı sıra Gazze'de kullanılan mühimmatlara yönelik elektronik füze ve tapa sistemleri üreten şirketler de bulunuyor.

Kushner, Trump tarafından Gazze'de barış görüşmelerinde görev almak üzere öne çıkarılırken, sahibi olduğu Affinity Partners aynı dönemde İsrail'in askeri sektörüne finansman sağlayan şirketlerle bağlantılı bir yatırım yapısının en büyük hissedarı durumunda bulunuyor.

CNN'in dikkat çektiği temel nokta tam da burada ortaya çıkıyor.

CNN, Kushner'ın şirketinin söz konusu 9 savunma şirketinde doğrudan hisse sahibi olmadığını özellikle belirtiyor. Ancak Phoenix Financial'ın bu şirketlerden elde ettiği kazançların, Affinity Partners'ın Phoenix'teki yatırımı üzerinden dolaylı olarak şirketin değerine ve dolayısıyla Kushner'ın yatırımına yansıyabileceğine dikkat çekiyor.

Bu tablo, Gazze'de diplomatik çözüm arayışının ortasında siyaset ile ticari çıkarların sınırlarının nerede başladığı ve nerede bittiği konusunda soru işaretleri doğuruyor.