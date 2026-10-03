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CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze'de ateşkes ve barış görüşmelerinde kritik rol üstlenen isimlerden biri olarak öne çıkarken, şirketinin İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan bir İsrailli finans kuruluşundaki hissesi tartışma yarattı.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 1

CNN International'ın araştırmasına göre Kushner'ın özel yatırım şirketi Affinity Partners, İsrailli finans kuruluşu Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı konumunda. Phoenix Financial'ın yatırım yaptığı şirketler arasında İsrail işgal güçlerine askeri ekipman sağlayan en az 9 şirket bulunuyor.

CNN'in binlerce finansal kaydı inceleyerek hazırladığı araştırmaya göre, Phoenix'in söz konusu şirketlerdeki hisselerinin toplam değeri 456 milyon doların üzerinde.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 2

Bu şirketler arasında İsrail'in en büyük silah üreticisi olarak tanımlanan Elbit Systems, İsrail donanmasına savaş gemileri sağlayan Israel Shipyards ve İsrail tankları için parça üreten şirketlerin yanı sıra Gazze'de kullanılan mühimmatlara yönelik elektronik füze ve tapa sistemleri üreten şirketler de bulunuyor.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 3

GAZZE'DE "BARIŞ" MASASINDA, İSRAİL'DE MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM

CNN'in dikkat çektiği temel nokta tam da burada ortaya çıkıyor.

Kushner, Trump tarafından Gazze'de barış görüşmelerinde görev almak üzere öne çıkarılırken, sahibi olduğu Affinity Partners aynı dönemde İsrail'in askeri sektörüne finansman sağlayan şirketlerle bağlantılı bir yatırım yapısının en büyük hissedarı durumunda bulunuyor.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 4

CNN, Kushner'ın şirketinin söz konusu 9 savunma şirketinde doğrudan hisse sahibi olmadığını özellikle belirtiyor. Ancak Phoenix Financial'ın bu şirketlerden elde ettiği kazançların, Affinity Partners'ın Phoenix'teki yatırımı üzerinden dolaylı olarak şirketin değerine ve dolayısıyla Kushner'ın yatırımına yansıyabileceğine dikkat çekiyor.

Bu tablo, Gazze'de diplomatik çözüm arayışının ortasında siyaset ile ticari çıkarların sınırlarının nerede başladığı ve nerede bittiği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 5

AFFINITY'NİN PHOENIX HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Affinity Partners, Temmuz 2024'te Phoenix Financial'dan hisse almaya başladı.

Ocak 2025'te ise, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden yalnızca birkaç gün önce, Affinity'nin Phoenix'teki payı iki katına çıktı ve şirket Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı haline geldi.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 6

CNN'in araştırmasına göre Affinity, Temmuz 2026'da Phoenix'teki hissesinin yaklaşık dörtte birini 340 milyon dolardan fazla bir bedelle nakde çevirdi. CNN, bu satışın ilk yatırımın beş katından fazla getiri sağladığını aktardı.

Affinity Partners ise Phoenix Financial'daki en büyük hissedar konumunu korudu.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 7

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNE TEDARİK SAĞLAYAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ

CNN'in finansal kayıt incelemesinde öne çıkan şirketlerden biri Elbit Systems oldu.

CNN, Elbit tarafından üretilen bazı silah sistemlerinin daha önce sivillerin öldürüldüğü İsrail saldırılarıyla ilişkilendirildiğini aktardı.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 8

Araştırmada ayrıca İsrail donanmasına savaş gemileri sağlayan Israel Shipyards ile İsrail tanklarında kullanılan parçaları ve Gazze'de kullanılan mühimmatlara yönelik elektronik sistemleri üreten şirketler de sıralandı.

CNN'e göre bu şirketlerin tamamının hisselerindeki artış, Gazze'deki savaşın devam ettiği dönemde gerçekleşti ve bazı şirketler savaşın işlerinde önemli artışa yol açtığını belirtti.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 9

KUSHNER'İN "İLİŞKİM YOK" SAVUNMASINA CNN'DEN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Kushner'ın avukatı CNN'e yaptığı açıklamada, Kushner'ın Phoenix'in hangi alanlara yatırım yapacağına ilişkin kararlara dahil olmadığını veya bu kararları yönlendirmediğini söyledi.

Kushner'ın Phoenix yönetim kurulunda bulunmadığı ve şirkette herhangi bir yöneticilik görevi üstlenmediği de belirtildi.

Ancak CNN araştırmasında, Kushner'ın daha önce Phoenix yönetimiyle oldukça yakın bir iletişim içinde olduğuna ilişkin kendi açıklamalarına da yer verildi.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 10

Kushner, Eylül 2025'te Forbes'a yaptığı açıklamada Phoenix yönetimiyle "çok aktif bir diyalog" içinde olduğunu ve şirket yöneticileriyle birkaç haftada bir görüştüğünü söylemişti.

Kushner'ın avukatı da bu görüşmelerin o dönemde gerçekleştiğini ve Kushner'ın şirketle piyasa eğilimleri ve stratejik fırsatlar hakkında düzenli olarak görüştüğünü kabul etti.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 11

SÖZDE "BARIŞ ELÇİSİ" İLE YATIRIMCI KİMLİĞİ AYNI ANDA

CNN'in soruşturması, Kushner'ın iki farklı rolünü aynı çerçevede ele alıyor.

Bir tarafta Trump yönetiminin Gazze diplomasisinde görev alan, ateşkes ve barış görüşmelerinde aktif rol üstlenen Kushner bulunuyor.

Diğer tarafta ise İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan bir finans kuruluşunun en büyük hissedarı olan Affinity Partners bulunuyor.

CNN, bu iki rolün özellikle Gazze soykırımı bağlamında çıkar çatışması tartışmalarını gündeme getirdiğini belirtiyor.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 12

340 MİLYON DOLARLIK SATIŞ: SAVAŞIN ORTASINDA DEV KAZANÇ

CNN'in aktardığı bir başka dikkat çekici ayrıntı ise Affinity Partners'ın Phoenix yatırımı üzerinden elde ettiği finansal getiri.

Affinity, Temmuz 2026'da Phoenix'teki hissesinin yaklaşık dörtte birini 340 milyon dolardan fazla bedelle sattı.

CNN'e göre bu işlem, Affinity'nin ilk yatırımının beş katından fazla getiri elde etmesini sağladı. Şirket buna rağmen Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı olmayı sürdürdü.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 13

BEYAZ SARAY: "DİPLOMATİK FAALİYETLERLE İLGİSİ YOK"

Tartışmalar üzerine Beyaz Saray da açıklama yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Kushner'ın kişisel ticari faaliyetlerinin Trump'ın talebi üzerine gönüllü olarak yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle bağlantılı olmadığını savundu.

Phoenix Financial ise CNN'in sorularına doğrudan yanıt vermedi. Şirket sözcüsü, Phoenix'in düzenlemelere tabi olduğunu ve hissedar değerinin esas olarak şirketin faaliyet performansından kaynaklandığını belirtti.

CNN'in araştırmasında adı geçen 9 şirketin ise soruşturmayla ilgili sorulara yanıt vermediği aktarıldı.

CNN araştırdı: Trump'ın damadı Kushner’ın şirketi, İsrail işgal güçlerine ekipman sağlayan şirketlere yatırım yapan Phoenix’in en büyük hissedarı 14

GAZZE'DE YIKIM, PERDE ARKASINDA MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM

CNN'in ortaya koyduğu tablo, Gazze'deki soykırımın yalnızca diplomasi ve askeri operasyonlar açısından değil, milyarlarca dolarlık ekonomik çıkarlar açısından da tartışıldığını gösteriyor.

Araştırma, Gazze'de soykırımın sürdüğü bir dönemde sözde barış görüşmelerinde rol alan bir ismin, İsrail işgal güçlerine tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan bir finans kuruluşundaki dev hissedarlığını mercek altına alıyor.

Gazze'de ağır insani yıkımın yaşandığı bir süreçte ortaya çıkan bu finansal bağlantılar, soykırımda barış çabaları aradığını iddia eden kişilerin diplomasi ve insanlık boyutuna ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıyor.

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