Selden etkilenen hanelere 10 bin TL destek: Ödemeler nasıl yapılacak?
Sakarya'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla hane başına 10 bin lira nakdi destek verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sağlanan destekler, kaymakamlıklar koordinasyonunda dağıtılacak.
Sakarya Valiliği, kentte meydana gelen sel felaketinden etkilenen ardından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla destek ödeneklerinin aktarıldığını duyurdu.
SELDEN ETKİLENEN HER HANEYE 10 BİN LİRA
Valilikten yapılan açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik nakdi destek sağlandığı belirtildi.
Bu kapsamda ilgili kurumların tespit ettiği selden zarar gören her haneye 10 bin lira ödeme yapılacağı bildirildi.
ÖDEMELER KAYMAKAMLIKLAR KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK
Destek ödeneklerinin ilgili ilçelere aktarıldığını açıklayan Sakarya Valiliği, ödemelerin kaymakamlıkların koordinasyonunda vatandaşlara ulaştırılacağını duyurdu.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İlçelerimizde ilgili kurumlarımız tarafından tespit edilen hanelere yönelik destek ödeneklerinin aktarımı gerçekleştirilmiş olup ödemeler ilçe kaymakamlıklarımız koordinasyonunda mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Öte yandan sahadaki tespit ve inceleme çalışmalarımız devam etmekte olup selden etkilendiği belirlenen diğer hanelere yönelik nakdi destek ödemeleri de sürdürülecektir. Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."