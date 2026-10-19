Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarında son durum...