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Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarında son durum...

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketliliğe bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Motorine iki hafta önce yapılan 4 lira 80 kuruşluk indirimin ardından bu kez benzin fiyatlarında düşüş bekleniyor. Petrol fiyatlarının yeni haftaya yaklaşık yüzde 2'lik kayıpla başlaması, benzin fiyatlarında yeni bir indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - 1

BENZİNE 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - 2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

  • Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

  • LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

  • Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

  • LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - 4

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

  • Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

  • LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

  • Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

  • LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - 5

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 107,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 109,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 108,14 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 düşerek 107,34 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 96,97 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve tarifelerden muafiyet kararı sonrası Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisi etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi artışına ilişkin tahminini düşürmesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları - 6

OPEC'İN TALEP TAHMİNİNİ DÜŞÜRMESİ FİYATLARI BASKILADI

OPEC, İran ve bağlantılı gruplardan kaynaklanan deniz taşımacılığına yönelik riskler sürerken, 2026'da küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 200 bin varil artacağını öngördü. Bu tahmin, eylülde açıklanan günlük yaklaşık 400 bin varillik artış beklentisinin altında kaldı.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da Yemen sınırı yakınlarında bir helikopterin düşmesi, Husilerin önemli ihracat merkezlerinden Yanbu'yu hedef alması ve İngiltere'nin denizcilik operasyonları kapsamında Basra Körfezi'nde iki tankerin saldırıya uğradığını bildirmesi, bölgedeki arz güvenliğine ilişkin endişeleri canlı tuttu.

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