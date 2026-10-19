Benzine indirim! 20 Ekim'de pompaya yansıması bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarında son durum...
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketliliğe bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Motorine iki hafta önce yapılan 4 lira 80 kuruşluk indirimin ardından bu kez benzin fiyatlarında düşüş bekleniyor. Petrol fiyatlarının yeni haftaya yaklaşık yüzde 2'lik kayıpla başlaması, benzin fiyatlarında yeni bir indirim beklentisini beraberinde getirdi.
BENZİNE 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
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Benzin litre fiyatı: 84.70 TL
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Motorin litre fiyatı: 90.20 TL
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LPG litre fiyatı: 41.20 TL