İsrail merkezli şirketten reklam görünümlü casus yazılım tuzağı! Milyonların cihazlarına doğrudan erişildi
Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab araştırma grubu, İsrail merkezli Discover-Tech şirketinin internet reklamları üzerinden casus yazılım saldırılarına aracılık ettiğini ortaya çıkaran bir rapor yayımladı. Rapora göre, yaklaşık 200 bin internet sitesi ve mobil uygulamada yayımlanan hedefli reklamlar, kullanıcıların cihazlarını izlemek ve casus yazılım yüklemek için kullanıldı. Üstelik bu siber tuzakta reklama tıklamanın gerekmediği tespit edildi.
Milyonlarca internet kullanıcısının yılardır sorguladığı "reklamlar üzerinden dinleniyor muyuz?" sorusuna yönelik dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi. Kanada merkezli Citizen Lab, İsrail merkezli Discover-Tech'in ihale kayıtlarına yönelik araştırmalardan elde edilen bulgulara ilişkin rapor yayımlandı.
200 BİN SİTE VE UYGULAMA ÜZERİNDEN GÖSTERİLDİ
Rapora göre, reklam firması görünümündeki Discover-Tech, casus yazılım üreten şirketlerin dünya genelinde kullanıcılara ulaşmasına ve siber saldırılarda bulunmasına yaklaşık 6 yıldır yardım sağlıyor.
Discover-Tech'in kullanıcılara özel oluşturduğu hedefli reklamlar, 4 aylık bir süreçte yaklaşık 200 bin internet sitesinde ve mobil uygulamada gösterildi.
Bazı kurumların "sertifikalı" ve "onaylı" aracılar listelerinde yer alan firma, reklamlarını Google ve Yandex dahil platformlar aracılığıyla da kullanıcılara ulaştırdı.
CASUS YAZILIM İÇİN REKLAMIN SADECE GÖRÜNTÜLENMESİ YETERLİ
Firmanın verdiği reklamlar, görüntülendikleri cihazın anonimliğinin ortadan kaldırılmasında, parmak izi verilerinin toplanmasında ve casus yazılım yerleştirilmesinde kullanıldı.
Kullanıcıların, reklamlara tıklamasına dahi gerek olmayan "sıfır tıklama" adlı bu siber saldırı yöntemiyle casus yazılımlar cihazlara yerleştirildi.
Reklamlar, ayrıca milyonlarca cihazı gizlice İsrail merkezli Candiru şirketinin sunucularına yönlendirdi.
AL JAZEERA'YA AİT EN AZ 45 CİHAZA HEDEFLİ REKLAMLAR YERLEŞTİRİLDİ
Raporda, Katar merkezli Al Jazeera kanalına ait en az 45 cihaza da 2024 ve 2025'te Candiru'nun ürettiği casus yazılımlar, hedefli reklamlar aracılığıyla yerleştirildiği belirtildi.
Dünya genelinde hükümetler ve hükümetler arası kuruluşların ağları gibi "ulusal güvenlik bakımından hassas" ağların da bu reklamlardan etkilenmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.
Google dahil birçok platform, reklam ekosistemlerinden Discover-Tech'in erişimini engellemek için adım attı.