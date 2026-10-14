Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslim edilmesi, kira piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Bir dönem hızla yükselen kiralar, 2026'nın ilk çeyreğinde gerilerken son aylarda yeniden hareketlendi. TOKİ konutlarında kiralar 10 bin ila 15 bin TL, rezerv alanlardaki dairelerde ise 15 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor.

Rezerv alanlardaki yeni konutlarda ise kiraların 15 bin ila 20 bin TL arasında olduğunu söyleyen Özkan, dairenin konumu, bulunduğu kat, oda sayısı, metrekaresi ve cephesinin fiyatları etkilediğini ifade etti.

Kentteki son durumu değerlendiren emlakçı Jülide Özkan, yılın ilk çeyreğinde TOKİ konutlarında 7 bin ila 13 bin TL arasında değişen kiraların bugün 10 bin ila 15 bin TL seviyesine yükseldiğini belirtti.

HATAY'DA KİRA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Depremin ardından kira fiyatlarının hızla yükseldiği kentte, yeni konutların teslim edilmesiyle 2026'nın ilk aylarında düşüş yaşandı. Ancak rezerv alanlardaki konutların teslimi, konteyner kentlerin boşaltılması ve tayin döneminin aynı zamana denk gelmesi, kiraların yeniden yükselmesine yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da konutların teslimi sürüyor. Kentte 98 bin 74 bağımsız bölüm için hak sahipliği belirlenirken, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor.

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarında kira fiyatları 10 bin ila 15 bin TL arasında değişiyor. (Foto: İHA)

Hatay'da rezerv alanlardaki konutlarda kiralar 20 bin TL'ye kadar çıkarken, emlakçılar önümüzdeki dönemde fiyatların düşmesini bekliyor. (Foto: İHA)

"KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Konut sayısının artmasına rağmen yeni dairelerin daha yüksek fiyatlarla kiraya verilmek istendiğini belirten Özkan, vatandaşların ödeme gücünün belirleyici olacağını söyledi.

Özkan, "Şu anda istediğimiz kirayı isteyelim, insanlar ödeyemedikten sonra bunun bir anlamı yok. Her zaman piyasada fiyatı alıcının belirlediğini söyleriz. Bu nedenle ödeme gücünü göz önünde bulundurarak fiyatlarda düşüş bekliyoruz" dedi.

Ev sahiplerinin yeni konutları gerekçe göstererek daha yüksek kira talep ettiğine dikkat çeken Özkan, vatandaşların bu tutarları karşılama gücünün sınırlı olduğunu vurguladı.

EV ALACAKLARA TAPU UYARISI

Özkan, Hatay'da bazı hak sahiplerinin henüz tapuları çıkmayan deprem konutlarını sözleşme yoluyla satmaya çalıştığını da belirtti.

Bu yöntemin ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Özkan, "İnsanlar bu sözleşmelere güvenerek birikimlerini ortaya koyabiliyor. Fakat sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği konusunda sorunlar yaşanabileceği için dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu işlemlerde 1,5 ila 2 milyon TL'ye ulaşan tutarların gündeme geldiğini belirten Özkan, vatandaşlara tapular çıkmadan sözleşmeyle satış işlemi yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.