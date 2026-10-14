İŞKUR Gençlik Programı’nda 150 bin kontenjan! Öğrencilere günlük 1375 TL ödeme yapılacak
İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19 bin 250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra GÜÇ hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor.
Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme ve iş deneyimi kazanma imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, 2026-2027 dönemi için programın kontenjanı 150 bine yükseltildi. Günlük 1.375 lira ödeme yapılan programda, ayda 14 gün görev alan öğrenciler 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA ÖDEME TUTARI NE KADAR?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken çalışma hayatını tanımalarını ve gelir elde etmelerini amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler, haftada üç güne kadar görev alabiliyor. Çalışılan gün sayısına göre aylık ödeme 6 bin 875 lira ile 19 bin 250 lira arasında değişiyor.
Programda öne çıkan destekler şöyle:
- Günlük ödeme: 1.375 TL
- Aylık en düşük ödeme: 6.875 TL
- Ayda 14 gün katılımda ödeme: 19.250 TL'ye kadar
- Kontenjan: 2026-2027 dönemi için 150 bin
- Sigorta: Öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.
- Ek imkanlar: Belirli şartlarda 1.250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirimler sunulacak.
Öğrenciler program kapsamında 30 farklı alanda görev alabilecek. Katılımcıların seçiminde noter huzurunda kura yöntemi uygulanacak. Tehlikeli işler ve temizlik işleri ise programın kapsamı dışında tutulacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KAÇ ÖĞRENCİ YARARLANDI?
Programa bugüne kadar yaklaşık 220 bin öğrenci katıldı. Önümüzdeki üç yılda ise toplam 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Bu amaçla program için 95,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.
Programın temel hedeflerinden biri, öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulma sürecini kolaylaştırmak. Gençler eğitim döneminde iş deneyimi kazanırken çalışma disiplini edinme ve farklı alanları tanıma fırsatı da buluyor.