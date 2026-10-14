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İŞKUR Gençlik Programı’nda 150 bin kontenjan! Öğrencilere günlük 1375 TL ödeme yapılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İŞKUR Gençlik Programı’nda 150 bin kontenjan! Öğrencilere günlük 1375 TL ödeme yapılacak

İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19 bin 250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra GÜÇ hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor.

Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme ve iş deneyimi kazanma imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, 2026-2027 dönemi için programın kontenjanı 150 bine yükseltildi. Günlük 1.375 lira ödeme yapılan programda, ayda 14 gün görev alan öğrenciler 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi için kontenjan 150 bine yükseltildi. (A Haber Grafik Ekibi)İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi için kontenjan 150 bine yükseltildi. (A Haber Grafik Ekibi)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA ÖDEME TUTARI NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken çalışma hayatını tanımalarını ve gelir elde etmelerini amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler, haftada üç güne kadar görev alabiliyor. Çalışılan gün sayısına göre aylık ödeme 6 bin 875 lira ile 19 bin 250 lira arasında değişiyor.

Programda öne çıkan destekler şöyle:

  • Günlük ödeme: 1.375 TL
  • Aylık en düşük ödeme: 6.875 TL
  • Ayda 14 gün katılımda ödeme: 19.250 TL'ye kadar
  • Kontenjan: 2026-2027 dönemi için 150 bin
  • Sigorta: Öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.
  • Ek imkanlar: Belirli şartlarda 1.250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirimler sunulacak.

Öğrenciler program kapsamında 30 farklı alanda görev alabilecek. Katılımcıların seçiminde noter huzurunda kura yöntemi uygulanacak. Tehlikeli işler ve temizlik işleri ise programın kapsamı dışında tutulacak.

İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisi yararlandı. (A Haber)İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisi yararlandı. (A Haber)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KAÇ ÖĞRENCİ YARARLANDI?

Programa bugüne kadar yaklaşık 220 bin öğrenci katıldı. Önümüzdeki üç yılda ise toplam 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Bu amaçla program için 95,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Programın temel hedeflerinden biri, öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulma sürecini kolaylaştırmak. Gençler eğitim döneminde iş deneyimi kazanırken çalışma disiplini edinme ve farklı alanları tanıma fırsatı da buluyor.

Genç İstihdam Hamlesi kapsamında 2026-2028 dönemi için toplam 445,1 milyar lira kaynak ayrılması planlanıyor. (A Haber Foto Arşivi)Genç İstihdam Hamlesi kapsamında 2026-2028 dönemi için toplam 445,1 milyar lira kaynak ayrılması planlanıyor. (A Haber Foto Arşivi)

"GÜÇ" HAMLESİYLE GENÇ İSTİHDAMINA 445,1 MİLYAR TL DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Genç İstihdam Hamlesi'nin ana çatısını Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) oluşturuyor. Hamleyle gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanması, becerilerinin işverenlerin ihtiyaçlarıyla buluşturulması ve kalıcı istihdama geçişlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

2026-2028 döneminde gençlerin istihdamını desteklemek için toplam 445,1 milyar lira kaynak ayrılması planlanıyor. Yalnızca 2026 yılında bu kapsamda yapılacak harcamanın 128,7 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. GÜÇ projesi kapsamında 630 bin 618 gence hizmet sunuldu. Ayrıca 10 bin 873 iş birliği gerçekleştirildi. Gençlere yönelik çalışmalar; staj, mesleki danışmanlık, iş gücü uyumu, gençlik programları ve kariyer fuarları gibi farklı alanlarda yürütülüyor.

Ulusal Staj Programı İŞKUR'a devredilirken 800 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. (A Haber)Ulusal Staj Programı İŞKUR'a devredilirken 800 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. (A Haber)

ULUSAL STAJ PROGRAMI İŞKUR'A DEVREDİLDİ

Gençlerin meslek hayatına daha erken adım atabilmesi için Ulusal Staj Programı da İŞKUR bünyesine alındı. Mevcut staj portallarının birleştirilerek başvuruların tek merkezden yürütülmesi planlanıyor.

Aktif işgücü programlarından yararlanan işverenlerin, katılımcı sayılarının en az yüzde 10'u kadar stajyer istihdam etmesi hedefleniyor. Böylece öğrencilerin iş deneyimi kazanabileceği alanların artırılması amaçlanıyor. Program kapsamında 800 bin öğrenciye ulaşılması ve 26,2 milyar lira kaynak kullanılması öngörülüyor.

Geleceğim Meslekte programıyla meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine mezuniyet öncesinde kariyer desteği veriliyor. (A Haber)Geleceğim Meslekte programıyla meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine mezuniyet öncesinde kariyer desteği veriliyor. (A Haber)

"GELECEĞİM MESLEKTE" PROGRAMIYLA ÖĞRENCİLERE KARİYER DESTEĞİ

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerini mezuniyet öncesinde iş hayatına hazırlamayı amaçlayan Geleceğim Meslekte programı da genç istihdamı çalışmalarının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Son sınıf öğrencileri İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından takip ediliyor. Yüz yüze görüşmeler, kariyer rehberliği, mesleki fuarlar ve toplu iş görüşmeleriyle gençlerin mezuniyet sonrasında işe geçişi destekleniyor. Program kapsamında her yıl 250 bin öğrencinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

İlk iş desteği kapsamında üç yılda 750 bin gencin istihdama katılması hedefleniyor. (AA)İlk iş desteği kapsamında üç yılda 750 bin gencin istihdama katılması hedefleniyor. (AA)

EV GENÇLERİ İÇİN DE İŞ VE EĞİTİM DESTEĞİ

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin iş gücüne katılmasını amaçlayan NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) da devreye alındı. Program, gençlere hem çalışma hem de eğitim desteği sunuyor.

Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen programlarda gençler haftada üç güne kadar sigortalı çalışabiliyor. Laboratuvarlar, enerji projeleri, bilişim altyapısı ve araştırma alanlarında görev alabilen katılımcıların iş arama becerileri ve çalışma alışkanlıkları da geliştiriliyor. NİUP kapsamında her yıl 150 bin, üç yılda ise toplam 450 bin gence ulaşılması planlanıyor. Bu çalışmalar için 107,3 milyar lira kaynak ayrıldı.

Programda katılımcıların belirlenmesi için noter huzurunda kura yöntemi uygulanıyor. (A Haber Foto Arşivi)Programda katılımcıların belirlenmesi için noter huzurunda kura yöntemi uygulanıyor. (A Haber Foto Arşivi)

GENÇLERİN İLK 6 AYLIK MAAŞINI DEVLET KARŞILAYACAK

Genç İstihdam Hamlesi'nin bir diğer ayağında, 18-25 yaş arasındaki gençlerin özel sektördeki ilk işe girişleri için destek sağlanması bulunuyor. Henüz uygulamaya alınmayan programda, gençlerin ilk altı aylık net asgari ücrete denk ücretleri ile sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması planlanıyor.

Bu uygulamayla işverenlerin gençleri işe alma konusunda teşvik edilmesi ve ilk iş deneyiminin kalıcı istihdama dönüşmesi hedefleniyor. Her yıl 250 bin olmak üzere üç yılda 750 bin gencin ilk işine başlaması amaçlanıyor. Proje için ayrılan kaynak ise 215,8 milyar lira.

GÜÇ Projesi kapsamında bugüne kadar 630 bin 618 gence hizmet sunulurken 10 bin 873 iş birliği gerçekleştirildi. (A Haber)GÜÇ Projesi kapsamında bugüne kadar 630 bin 618 gence hizmet sunulurken 10 bin 873 iş birliği gerçekleştirildi. (A Haber)

"GÜÇ" PROJESİNDE BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİYE ULAŞILDI?

GÜÇ Projesi kapsamında açıklanan verilere göre gençlere farklı alanlarda hizmet sunuldu. Staj desteğinden kariyer danışmanlığına kadar uzanan çalışmaların sayısal dağılımı şöyle:

Destek alanı
Ulaşılan öğrenci veya genç sayısı
Staj desteği
154.560
Geleceğim Meslekte danışmanlığı
168.265
NEET'lere yönelik İş gücü Uyum Programı
54.347
İŞKUR Gençlik Programı
133.428
Kariyer fuarları kapsamında destek
351.703
Toplam hizmet sunulan genç862.303

Proje kapsamında ayrıca 10 bin 873 iş birliği gerçekleştirildi. Açıklanan rakamlar, gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmak için farklı programların birlikte yürütüldüğünü gösteriyor. İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığından kariyer rehberliğine, iş arama becerileri eğitimlerinden iş kulüplerine kadar 37 ayrı başlıkta hizmet sunması da bu çalışmaların bir parçasını oluşturuyor.

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