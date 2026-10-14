Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme ve iş deneyimi kazanma imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre , 2026-2027 dönemi için programın kontenjanı 150 bine yükseltildi. Günlük 1.375 lira ödeme yapılan programda, ayda 14 gün görev alan öğrenciler 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek.

Öğrenciler program kapsamında 30 farklı alanda görev alabilecek. Katılımcıların seçiminde noter huzurunda kura yöntemi uygulanacak. Tehlikeli işler ve temizlik işleri ise programın kapsamı dışında tutulacak.

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken çalışma hayatını tanımalarını ve gelir elde etmelerini amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler, haftada üç güne kadar görev alabiliyor. Çalışılan gün sayısına göre aylık ödeme 6 bin 875 lira ile 19 bin 250 lira arasında değişiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA ÖDEME TUTARI NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisi yararlandı. (A Haber)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KAÇ ÖĞRENCİ YARARLANDI?

Programa bugüne kadar yaklaşık 220 bin öğrenci katıldı. Önümüzdeki üç yılda ise toplam 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Bu amaçla program için 95,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Programın temel hedeflerinden biri, öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulma sürecini kolaylaştırmak. Gençler eğitim döneminde iş deneyimi kazanırken çalışma disiplini edinme ve farklı alanları tanıma fırsatı da buluyor.