Türkiye'de 2 milyon 378 bin bağımsız bölüm yenilendi: "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm verilerini açıkladı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün, İstanbul'da ise 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yarısı Bizden Kampanyası'nda 117 bin 914 bağımsız bölüm tamamlandı.