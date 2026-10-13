Türkiye'de 2 milyon 378 bin bağımsız bölüm yenilendi: "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm verilerini açıkladı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün, İstanbul'da ise 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yarısı Bizden Kampanyası'nda 117 bin 914 bağımsız bölüm tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde ve İstanbul'da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin güncel rakamları paylaştı.
Bakan Kurum'un açıkladığı verilere göre 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı.
Bunlardan 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
"DEPREM BEKLEMEZ, DÖNÜŞÜM DE BEKLEMEMELİ"
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.
Kurum, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli! Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.
Bakanlığın paylaştığı ayrıntılı verilerde ise rakamların bağımsız bölüm üzerinden hesaplandığı belirtildi.
TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 378 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının verilerine göre, 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.
Bu bağımsız bölümlerin 2 milyon 378 bininde dönüşüm tamamlandı.
Böylece kapsam dahilindeki bağımsız bölümlerin büyük bölümündeki çalışmalar tamamlanmış oldu.
İSTANBUL'DA 1 MİLYON 7 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM
Açıklanan verilerde İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumu da yer aldı.
İstanbul genelinde bugüne kadar 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.
Bunların:
1 milyon 7 bininin dönüşümü tamamlandı.
291 bin bağımsız bölümde ise dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Verilere göre İstanbul'da dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölümlerin yaklaşık yüzde 77,6'sında süreç tamamlandı.