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Türkiye'de 2 milyon 378 bin bağımsız bölüm yenilendi: "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'de 2 milyon 378 bin bağımsız bölüm yenilendi: "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm verilerini açıkladı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün, İstanbul'da ise 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yarısı Bizden Kampanyası'nda 117 bin 914 bağımsız bölüm tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde ve İstanbul'da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin güncel rakamları paylaştı.

Bakan Kurum'un açıkladığı verilere göre 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Bunlardan 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

"DEPREM BEKLEMEZ, DÖNÜŞÜM DE BEKLEMEMELİ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Kurum, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli! Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı ayrıntılı verilerde ise rakamların bağımsız bölüm üzerinden hesaplandığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 378 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının verilerine göre, 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.

Bu bağımsız bölümlerin 2 milyon 378 bininde dönüşüm tamamlandı.

Böylece kapsam dahilindeki bağımsız bölümlerin büyük bölümündeki çalışmalar tamamlanmış oldu.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

İSTANBUL'DA 1 MİLYON 7 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM

Açıklanan verilerde İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının son durumu da yer aldı.

İstanbul genelinde bugüne kadar 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.

Bunların:

1 milyon 7 bininin dönüşümü tamamlandı.

291 bin bağımsız bölümde ise dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Verilere göre İstanbul'da dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölümlerin yaklaşık yüzde 77,6'sında süreç tamamlandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HER 2 DÖNÜŞÜMDEN BİRİ İSTANBUL'DA

Bakan Kurum, paylaşımında Türkiye'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul'un ağırlığına da dikkati çekti.

Türkiye genelinde dönüşümü tamamlanan 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün 1 milyon 7 bini İstanbul'da bulunuyor.

Bu rakamlar üzerinden hesaplandığında tamamlanan dönüşümlerin yaklaşık yüzde 42,3'ü İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kurum ise paylaşımında İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının genel ölçeğini "Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz" sözleriyle ifade etti.

(Foto: Resmi Kurum)(Foto: Resmi Kurum)

YARISI BİZDEN'DE 544 BİN 564 BAĞIMSIZ BÖLÜM KAPSAMDA

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden Kampanyası'nın güncel rakamları da açıklandı.

Kampanya kapsamında bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.

Bunlardan 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

Böylece Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında yarım milyondan fazla bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başlatılmış oldu.

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