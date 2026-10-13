Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. Raporda Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme ve enflasyon beklentilerinin yanı sıra küresel ekonominin görünümüne de yer verildi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısında Türkiye ve küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini güncelledi. (Foto: ahaber.com.tr)

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2026 VE 2027 TAHMİNLERİ

IMF'nin ekim raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

Kurum, temmuz ayında Türkiye için açıkladığı 2026 büyüme tahminini yüzde 2,9 olarak duyurmuştu. Son raporda bu oran yüzde 2,7 olarak güncellendi.

2027 yılına ilişkin yüzde 3,6'lık büyüme beklentisi ise değiştirilmedi.

IMF'NİN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Raporda Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminleri de yer aldı.

IMF, Türkiye'de 2026 yılı enflasyonunu yüzde 31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise yüzde 26,5 olarak öngördü.

Kurumun nisan ayındaki raporunda bu oranlar 2026 için yüzde 28,6, 2027 için yüzde 21,4 seviyesindeydi.

Böylece IMF'nin son tahminlerinde enflasyon beklentileri güncellenirken, 2027 yılı için 2026'ya kıyasla daha düşük bir oran öngörüldü.