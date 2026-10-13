-°C
CANLI YAYIN

IMF'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: Büyüme ve enflasyon beklentileri açıklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
IMF'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: Büyüme ve enflasyon beklentileri açıklandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da yüzde 2,7, 2027'de yüzde 3,6 büyümesi öngörülürken, enflasyon beklentileri de belli oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. Raporda Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme ve enflasyon beklentilerinin yanı sıra küresel ekonominin görünümüne de yer verildi.

IMF, küresel büyüme tahminini 2026 yılı için yukarı yönlü güncellerken, Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 3,6 büyümesini beklediğini açıkladı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısında Türkiye ve küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini güncelledi. (Foto: ahaber.com.tr)IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısında Türkiye ve küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini güncelledi. (Foto: ahaber.com.tr)

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2026 VE 2027 TAHMİNLERİ

IMF'nin ekim raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

Kurum, temmuz ayında Türkiye için açıkladığı 2026 büyüme tahminini yüzde 2,9 olarak duyurmuştu. Son raporda bu oran yüzde 2,7 olarak güncellendi.

2027 yılına ilişkin yüzde 3,6'lık büyüme beklentisi ise değiştirilmedi.

IMF'NİN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Raporda Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminleri de yer aldı.

IMF, Türkiye'de 2026 yılı enflasyonunu yüzde 31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise yüzde 26,5 olarak öngördü.

Kurumun nisan ayındaki raporunda bu oranlar 2026 için yüzde 28,6, 2027 için yüzde 21,4 seviyesindeydi.

Böylece IMF'nin son tahminlerinde enflasyon beklentileri güncellenirken, 2027 yılı için 2026'ya kıyasla daha düşük bir oran öngörüldü.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor. (Foto: ahaber.com.tr)

DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

IMF, küresel ekonomiye ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseltti.

Dünya ekonomisinin 2027 yılında ise yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor. Kurum, gelecek yıla ilişkin bu tahminini değiştirmedi.

Raporda Orta Doğu'daki savaş ve ticaret gerilimlerine rağmen 2026'nın ilk yarısında ekonomik faaliyetin beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Yapay zekaya yönelik yatırımların teknoloji sektöründe talebi desteklediği ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde olumlu etki oluşturduğu kaydedildi.

KÜRESEL ENFLASYONDA 2027 İÇİN GERİLEME BEKLENTİSİ

IMF, dünya genelinde enflasyonun 2026 yılında yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Rapora göre küresel enflasyonun 2027'de yüzde 4,1'e gerilemesi öngörülüyor.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerinde etkili olduğu belirtilirken, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomi açısından risk oluşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.

IMF, Türkiye için 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 31,2, 2027 yılı tahminini ise yüzde 26,5 olarak açıkladı. (Foto: ahaber.com.tr)IMF, Türkiye için 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 31,2, 2027 yılı tahminini ise yüzde 26,5 olarak açıkladı. (Foto: ahaber.com.tr)

ABD VE AVRUPA EKONOMİLERİ İÇİN YENİ RAKAMLAR

IMF, ABD ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2,3 seviyesinde korudu. Ülkenin 2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi.

Avro Bölgesi için 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarıldı. Bölgenin 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,2 olarak sabit tutuldu.

Almanya ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 1,3'e, İspanya'nın büyüme beklentisi ise yüzde 2,5'e yükseltildi.

ÇİN VE HİNDİSTAN İÇİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ

IMF, Çin ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4,5, 2027 yılında ise yüzde 4 büyümesini bekliyor.

Hindistan'ın hem 2026 hem de 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahmini yüzde 7'ye yükseltildi.

Raporda ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarının devam ettiği ve küresel ekonomik görünümde enerji fiyatları, ticaret gerilimleri ve borç yüklerinin önemini koruduğu vurgulandı.

IMF, küresel ekonominin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,1'e yükseltirken 2027 tahminini yüzde 3,4'te korudu. (Foto: ahaber.com.tr)IMF, küresel ekonominin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,1'e yükseltirken 2027 tahminini yüzde 3,4'te korudu. (Foto: ahaber.com.tr)

IMF'NİN TÜRKİYE TAHMİNLERİ

Gösterge

2026

2027

Türkiye büyüme beklentisi

%2,7

%3,6

Türkiye enflasyon beklentisi

%31,2

%26,5

Küresel büyüme beklentisi

%3,1

%3,4

Küresel enflasyon beklentisi

%4,7

%4,1
Enflasyon rakamları açıklandı!Enflasyon rakamları açıklandı! ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Eminevim’den 600 bininci teslimatla tarihi rekor
Sonraki Haber
Eminevim’den 600 bininci teslimatla tarihi rekor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın