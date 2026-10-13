IMF'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: Büyüme ve enflasyon beklentileri açıklandı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da yüzde 2,7, 2027'de yüzde 3,6 büyümesi öngörülürken, enflasyon beklentileri de belli oldu.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. Raporda Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme ve enflasyon beklentilerinin yanı sıra küresel ekonominin görünümüne de yer verildi.
IMF, küresel büyüme tahminini 2026 yılı için yukarı yönlü güncellerken, Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 3,6 büyümesini beklediğini açıkladı.
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2026 VE 2027 TAHMİNLERİ
IMF'nin ekim raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.
Kurum, temmuz ayında Türkiye için açıkladığı 2026 büyüme tahminini yüzde 2,9 olarak duyurmuştu. Son raporda bu oran yüzde 2,7 olarak güncellendi.
2027 yılına ilişkin yüzde 3,6'lık büyüme beklentisi ise değiştirilmedi.
IMF'NİN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?
Raporda Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminleri de yer aldı.
IMF, Türkiye'de 2026 yılı enflasyonunu yüzde 31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise yüzde 26,5 olarak öngördü.
Kurumun nisan ayındaki raporunda bu oranlar 2026 için yüzde 28,6, 2027 için yüzde 21,4 seviyesindeydi.
Böylece IMF'nin son tahminlerinde enflasyon beklentileri güncellenirken, 2027 yılı için 2026'ya kıyasla daha düşük bir oran öngörüldü.
DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ
IMF, küresel ekonomiye ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseltti.
Dünya ekonomisinin 2027 yılında ise yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor. Kurum, gelecek yıla ilişkin bu tahminini değiştirmedi.
Raporda Orta Doğu'daki savaş ve ticaret gerilimlerine rağmen 2026'nın ilk yarısında ekonomik faaliyetin beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Yapay zekaya yönelik yatırımların teknoloji sektöründe talebi desteklediği ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde olumlu etki oluşturduğu kaydedildi.
KÜRESEL ENFLASYONDA 2027 İÇİN GERİLEME BEKLENTİSİ
IMF, dünya genelinde enflasyonun 2026 yılında yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
Rapora göre küresel enflasyonun 2027'de yüzde 4,1'e gerilemesi öngörülüyor.
Enerji ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerinde etkili olduğu belirtilirken, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomi açısından risk oluşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.