Fon piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden merkez bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcıların katıldığı forumun açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki gelişmeleri, Türkiye'nin ekonomi politikalarını ve son haftalarda fon piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

FON PİYASALARINA İLİŞKİN MESAJ: "DURUM KONTROL ALTINDA"

Son haftalarda fon piyasalarında yaşanan gelişmelere değinen Bakan Şimşek, sürecin kontrol altında olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak. Şoklara açık bir dünyada gereken adımları atacak politika alanına sahibiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. (Foto: AA)

"FİYAT İSTİKRARI BİRİNCİL HEDEFİMİZ"

Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, dezenflasyon sürecinin bu yıl savaşın etkisiyle kısmen yavaşladığını ancak enflasyonla mücadeleden vazgeçmediklerini söyledi.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) öncelikli hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Şimşek, mali disiplinin korunacağını belirtti.

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

"Dezenflasyon süreci bu yıl savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden vazgeçmedik. Orta Vadeli Program'ın (OVP) birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır. Mali disiplin sağlandı ve bu disiplin korunacak. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Ticaret ortaklarımızın yaklaşık yüzde 1,5 büyüdüğü bir dönemde (geçen yıl) Türkiye ekonomisi, yüzde 3'ün üzerinde büyüdü. Son 25 yılda Türkiye'nin yıllık ortalama büyümesi yüzde 5,5'e yakın. Gelişmiş ekonomilerle arayı kapatma eğilimi ve Türkiye'nin büyüme hikayesi gücünü koruyor."

MERKEZ BANKASININ SIKI PARA POLİTİKASINA VURGU

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere karşı Türkiye'nin makrofinansal istikrarı öncelediğini belirten Şimşek, para ve maliye politikalarında atılan adımları anlattı.

Şimşek, "Merkez Bankası sıkılaşmaya gitti, biz nispeten sıkı bir maliye politikası sürdürdük ancak aynı zamanda şokun etkilerini hafifletmek amacıyla mali alanı da devreye soktuk" dedi.

Merkez Bankasının yalnızca politika faiziyle değil, miktarsal sıkılaşma ve seçici kredi sıkılaştırması adımlarıyla da sıkı para politikası uyguladığını belirten Şimşek, kurumun geniş bir araç setine sahip olduğunu ifade etti.

Maliye politikasında da hareket alanı bulunduğunu söyleyen Şimşek, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yaklaşık yüzde 22, bütçe açığının ise yüzde 3'e yakın seviyede olduğunu aktardı.

"ÇATIŞMALARDAN KAÇINIYOR, BARIŞA YATIRIM YAPIYORUZ"

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu risklere de değinen Şimşek, tedarik zincirlerindeki aksamalara, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlara dikkati çekti.

Türkiye'nin bölgesel çatışmalar karşısındaki yaklaşımını anlatan Şimşek, "Çatışmalardan kaçınıyor ama aynı zamanda barışa yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.