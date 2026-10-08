43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvim doğrultusunda, A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcı için 8 Ekim ilk ödeme günü olarak belirlenmişti.

Fon soruşturması kapsamında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise 17 yatırım fonuna ilişkin ödemelerin başladığını duyurarak tasfiye sürecinde son aşamaya gelinen fonların listesini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyesi kapsamındaki ödeme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 43 bin fon katılımcısının parasının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini bildirdi.

8 Ekim itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiyesinde son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan tasfiye sürecinde Ziraat Bankasının görevlendirildiği ve çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası tarafından yürütülen tasfiye sürecinde 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığını bildirdi.

İletişim Başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır.

Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."