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43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturması kapsamında tasfiyeye alınan yatırım fonlarında beklenen ödemeler başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin katılımcının parasının bankalara transfer edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da 17 fonun tam listesini ve tutarların yatırımcı hesaplarına aktarılmasına ilişkin süreci duyurdu.

43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var? 1

Fon soruşturması kapsamında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise 17 yatırım fonuna ilişkin ödemelerin başladığını duyurarak tasfiye sürecinde son aşamaya gelinen fonların listesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvim doğrultusunda, A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcı için 8 Ekim ilk ödeme günü olarak belirlenmişti.

43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var? 2

BAKAN ŞİMŞEK: 43 BİN KATILIMCININ PARASI BANKALARA TRANSFER EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyesi kapsamındaki ödeme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 43 bin fon katılımcısının parasının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini bildirdi.

Şimşek, "Önceliği para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcılara verdik. TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı" dedi.

43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var? 3

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU: YATIRIMCI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası tarafından yürütülen tasfiye sürecinde 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığını bildirdi.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan tasfiye sürecinde Ziraat Bankasının görevlendirildiği ve çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü belirtildi.

8 Ekim itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiyesinde son aşamaya gelindiği kaydedildi.

43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var? 4

İletişim Başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır.

Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var? 5

PARALAR YATIRIMCI HESAPLARINA NE ZAMAN GEÇECEK?

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, yatırımcılara ödenecek tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluşların hesaplarına aktarıldı.

Bundan sonraki aşamada paralar, ilgili banka ve aracı kuruluşlar tarafından yatırımcıların hesaplarına en hızlı şekilde aktarılacak.

43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var? 6

İŞTE TASFİYE SÜRECİNDE SON AŞAMAYA GELİNEN 17 FONUN TAM LİSTESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinde son aşamaya gelinen 17 yatırım fonunun kodlarını ve adlarını da kamuoyuyla paylaştı. İşte yatırımcılara ödemelerin başladığı 17 fonun listesi:

Sıra

Kod

Fon adı
1

PIA

 A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
2

PAB

 A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
3

BPZ

 BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
4

AC4

 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
5

AJ1

 A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
6

CAH

 A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
7

BMU

 BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
8

BOS

 BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
9

AC5

 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
10

BRT

 PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
11

BST

 PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ)
12

IAU

 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13

KHA

 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14

PAO

 PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
15

PMP

 PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
16

POS

 PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
17

PYR

 PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
43 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon mağdurlarına ödemeler başladı: Listede hangi fonlar var? 7

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEME İÇİN YENİ DÜZENLEME

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılar için ise ayrı bir yasal düzenleme hazırlanıyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle 1 milyon TL'ye kadar olan alacakların ana para ve enflasyon farkı dikkate alınarak karşılanması hedefleniyor.

Küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak bu ödemelerin uygulanabilmesi için teklifin yasalaşması ve ödeme esaslarının kesinleşmesi gerekiyor.

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