Yurt dışı seyahati planlayanlar için AJet'ten yeni bir kampanya geldi. Şirket, kış döneminde gerçekleştirilecek bazı yurt dışı uçuşlarını indirimli fiyatlarla satışa sundu. Türkiye çıkışlı seferlerde fiyatlar 19 dolar artı vergilerden başlarken, Türkiye varışlı bazı uçuşlarda biletler 9 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla alınabilecek.

AJet'in kampanyası, kış döneminde yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcuları kapsıyor. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı uçuşlarda bilet fiyatları 19 dolar + vergilerden başlıyor. Türkiye varışlı seçili seferlerde ise farklı fiyat seçenekleri bulunuyor. Bu uçuşlarda biletler 9, 19 ve 29 avro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

AJet’in kampanyalı biletleri 2 Kasım 2026-4 Mart 2027’de kullanılabilecek. (A Haber)

İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMANA KADAR ALINABİLECEK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 10 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alması gerekiyor. Satışlar 116 bin koltukla sınırlı tutuldu. Bu nedenle kampanya süresi dolmadan önce koltukların tükenmesi de mümkün.

Kampanya kapsamında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bazı tarihlerin kapsam dışında bırakılması.

Kapsam Kampanya dışı tarihler Türkiye varışlı uçuşlar 11-27 Aralık 2026 Türkiye çıkışlı uçuşlar 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027

Kampanyanın bölge çıkışlı uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri arasında geçerli olmadığı belirtildi.