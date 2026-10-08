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AJet yurt dışı bilet kampanyasında son gün 10 Ekim! 19 dolarlık biletler satışta

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet yurt dışı bilet kampanyasında son gün 10 Ekim! 19 dolarlık biletler satışta

AJet, kış döneminde yurt dışına çıkacaklar için yeni kampanyasını duyurdu. Türkiye çıkışlı uçuşlarda biletler 19 dolar artı vergilerden başlıyor. Kampanyada 116 bin koltuk satışa açılırken, bilet almak isteyenler için son tarih 10 Ekim 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.

Yurt dışı seyahati planlayanlar için AJet'ten yeni bir kampanya geldi. Şirket, kış döneminde gerçekleştirilecek bazı yurt dışı uçuşlarını indirimli fiyatlarla satışa sundu. Türkiye çıkışlı seferlerde fiyatlar 19 dolar artı vergilerden başlarken, Türkiye varışlı bazı uçuşlarda biletler 9 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla alınabilecek.

AJet, yurt dışı uçuşlarında 19 dolardan başlayan biletleri satışa sundu. (A Haber Grafik Ekibi)AJet, yurt dışı uçuşlarında 19 dolardan başlayan biletleri satışa sundu. (A Haber Grafik Ekibi)

AJET YURT DIŞI UÇAK BİLETİ KAMPANYASI BAŞLADI

AJet'in kampanyası, kış döneminde yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcuları kapsıyor. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı uçuşlarda bilet fiyatları 19 dolar + vergilerden başlıyor. Türkiye varışlı seçili seferlerde ise farklı fiyat seçenekleri bulunuyor. Bu uçuşlarda biletler 9, 19 ve 29 avro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 2 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet’in kampanyalı biletleri 2 Kasım 2026-4 Mart 2027’de kullanılabilecek. (A Haber)AJet’in kampanyalı biletleri 2 Kasım 2026-4 Mart 2027’de kullanılabilecek. (A Haber)

İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMANA KADAR ALINABİLECEK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 10 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alması gerekiyor. Satışlar 116 bin koltukla sınırlı tutuldu. Bu nedenle kampanya süresi dolmadan önce koltukların tükenmesi de mümkün.

Kampanya kapsamında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bazı tarihlerin kapsam dışında bırakılması.

Kapsam
Kampanya dışı tarihler
Türkiye varışlı uçuşlar
11-27 Aralık 2026
Türkiye çıkışlı uçuşlar
29 Aralık 2026-10 Ocak 2027

Kampanyanın bölge çıkışlı uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri arasında geçerli olmadığı belirtildi.

AJet kampanyası Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’daki birçok destinasyonu kapsıyor. (A Haber)AJet kampanyası Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’daki birçok destinasyonu kapsıyor. (A Haber)

HANGİ ÜLKE VE ŞEHİRLERE UÇUŞ VAR?

AJet'in kampanyası çok sayıda Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya destinasyonunu kapsıyor. Kampanyaya dahil edilen başlıca noktalar şöyle:

  • Amsterdam
  • Stockholm
  • Barselona
  • Berlin
  • Milano
  • Brüksel
  • Basel
  • Budapeşte
  • Paris
  • Köln
  • Kopenhag
  • Düsseldorf
  • Roma
  • Frankfurt
  • Cenevre
  • Hannover
  • Hamburg
  • Lyon
  • Madrid
  • Münih
  • Bükreş
  • Prag
  • Priştine
  • Rotterdam
  • Saraybosna
  • Üsküp
  • Londra
  • Stuttgart
  • Tiran
  • Viyana
  • Zürih
  • Bakü
  • Tiflis
  • Moskova
  • St. Petersburg
  • Bişkek
  • Taşkent
  • Almatı
  • Astana
  • Cezayir
  • Amman
  • Cidde
  • Medine
  • Riyad
  • Dubai
  • Beyrut
  • Kahire
  • Hurgada
  • Şarm El-Şeyh
  • İskenderiye
  • Bağdat
  • Erbil
  • Süleymaniye
  • Şam
  • Halep

Kampanyanın direkt uçuşlarda geçerli olduğu açıklandı.

Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı uçuşlarda kabin bagajı 9 dolardan satışa sunuluyor. (A Haber)Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı uçuşlarda kabin bagajı 9 dolardan satışa sunuluyor. (A Haber)

KABİN BAGAJI DA İNDİRİMLİ

Kampanyanın dikkat çeken detaylarından biri de kabin bagajı fiyatı oldu. Kampanya döneminde satın alınacak Türkiye kalkışlı uçuşlarda kabin bagajı 9 dolar ücretle satışa sunulacak. Türkiye varışlı uçuşlarda ise kabin bagajı fiyatı kalkış noktasına göre değişiyor. Londra hariç Türkiye varışlı uçuşlarda 9 avro, Londra varışlı uçuşlarda ise 9 İngiliz sterlini karşılığında kabin bagajı satın alınabilecek.

AJet’in indirimli yurt dışı biletleri direkt uçuşlarda geçerli olacak. (A Haber)AJet’in indirimli yurt dışı biletleri direkt uçuşlarda geçerli olacak. (A Haber)

AJET KAMPANYALI BİLETLER NEREDEN ALINIR?

İndirimli bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcuların işlemlerini ajet.com veya AJet Mobil uygulaması üzerinden yapması gerekiyor. Kampanya başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemiyor.

AJet, kampanya kapsamında sunulan fiyatlara vergi ve harçların dahil olmadığını da belirtti. Ayrıca kampanyanın sınırlı süre için geçerli olduğu ve fiyatların 116 bin koltukla sınırlı olduğu vurgulandı.

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