Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk 9 aylık piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Bu dönemde 360 bin 578 firma ile yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlenirken, Bakanlık tarafından aykırı uygulamalara yaklaşık 2,6 milyar TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumunun 255 firmaya uyguladığı 20,5 milyar TL'lik yaptırımlarla birlikte toplam ceza tutarı 23 milyar TL'yi aştı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını olumsuz etkileyen uygulamalarla ve iç piyasadaki dengeleri bozabilecek faaliyetlerle mücadelesini sürdürüyor.

Bakanlığın açıkladığı 2026 yılının ilk 9 aylık bilançosuna göre, Türkiye genelinde toplam 360 bin 578 firma denetlendi.

Denetimlerde yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün kontrol edildi.

Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam yaklaşık 2,6 milyar TL idari para cezası uygulandı.

REKABET KURUMU İLE 23 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Denetim bilançosunda Rekabet Kurumunun uyguladığı yaptırımlar da dikkat çekti.

Rekabet Kurumu, 2026'nın ilk 9 ayında 255 firmaya toplam 20,5 milyar TL idari para cezası verdi.

Böylece Ticaret Bakanlığının yaklaşık 2,6 milyar TL'lik yaptırımlarıyla Rekabet Kurumunun 20,5 milyar TL'lik cezaları birlikte değerlendirildiğinde tutar 23 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Rekabet Kurumunun 2025 yılının tamamında 227 firmaya uyguladığı ceza ise 13,2 milyar TL olmuştu.

FAHİŞ FİYAT VE HAKSIZ TİCARET MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü; otomotiv, emlak, kuyum, stokçuluk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri başta olmak üzere çok sayıda alanda denetim gerçekleştirdi.

Yılın ilk 9 ayında bu kapsamda 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.

Aykırılık tespit edilen 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye toplam 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

FAHİŞ FİYATA 399,5 MİLYON TL CEZA

İç Ticaret Genel Müdürlüğünün denetimlerinde en yüksek yaptırım kalemlerinden birini fahiş fiyat uygulamaları oluşturdu.

Fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle toplam 399,5 milyon TL idari para cezası kesildi.

Sektörel dağılımda ise;

Otomotiv: 145,1 milyon TL

Emlak: 45,6 milyon TL

Kuyum: 13,7 milyon TL

idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerdeki yaptırım tutarı da yaklaşık 115 milyon TL oldu.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 984 MİLYON TL CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi kontrol edildi.

Aykırı eylem tespit edilen 1.498 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 984 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler tüketici sözleşmelerinden reklamlara, haksız ticari uygulamalardan ürün güvenliğine kadar geniş bir alanda gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK CEZA SÖZLEŞME İHLALLERİNE

Tüketici denetimlerinde en yüksek ceza tutarı sözleşmelere ilişkin aykırılıklarda kaydedildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelikler, mesafeli satışlar, taksitli satışlar, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle toplam 735,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulamalarda ceza tutarı 232,1 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerindeki yaptırım ise 16,7 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

81 İLDE 259 BİN 774 FİRMA KONTROL EDİLDİ

Ticaret İl Müdürlükleri de 81 ilde denetimlerini sürdürdü.

Yılın ilk 9 ayında il müdürlükleri tarafından 259 bin 774 firma denetlendi.

Bunlardan 52 bin 786'sına toplam 917,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bu denetimlerde yaklaşık 44 milyon ürün de kontrol edildi.

REKABET KURUMUNDAN 20,5 MİLYAR TL'LİK YAPTIRIM

Rekabet Kurumunun ilk 9 aylık bilançosunda ceza miktarındaki artış öne çıktı.

2025 yılının tamamında 227 firmaya 13,2 milyar TL ceza uygulanırken, 2026'nın yalnızca ilk 9 ayında 255 firmaya 20,5 milyar TL idari para cezası verildi.

Yaptırımların başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv ile gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olduğu belirtildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, özellikle enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında piyasa denetimlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık, iç piyasa dengesinin yanı sıra tüketicilerin ekonomik çıkarlarının, huzurunun ve refahının korunmasına yönelik kontrollerin titizlikle devam edeceğini vurguladı.