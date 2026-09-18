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Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasasına sıkı denetim! Ordu ve Giresun borsalarına müfettiş görevlendirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasasına sıkı denetim! Ordu ve Giresun borsalarına müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, Karadeniz'in "yeşil altını" olarak nitelendirilen fındıkta piyasa dengesini bozmaya ve üreticinin emeğini olumsuz etkilemeye yönelik girişimlere karşı denetim başlattı. Türkiye'nin ve dünyanın önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındıkta üreticinin hakkını korumak ve haksız fiyat oluşumlarının önüne geçmek amacıyla Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarına müfettiş görevlendirildi.

Türkiye'nin dünya ihracatında lider olduğu stratejik ürün fındıkta, hasat döneminin ardından gündeme gelen piyasa uygulamaları ve fiyat hareketleri mercek altına alındı.

Fındık üretimi ve ticaretinin önemli merkezleri olan Ordu ve Giresun'da harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki alım-satım işlemleri ile piyasa koşullarını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin borsalardaki denetim ve inceleme çalışmalarının hâlihazırda sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasasına sıkı denetim! Ordu ve Giresun borsalarına müfettiş görevlendirildi - 1

"PİYASA DENGESİNİ BOZANLARA GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Fındık piyasasında fırsatçılığa ve piyasa işleyişini sekteye uğratabilecek uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceğini belirten Ticaret Bakanlığı, "Gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi hâlinde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasasına sıkı denetim! Ordu ve Giresun borsalarına müfettiş görevlendirildi - 2

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİNİN HAKLARI KORUMA ALTINDA

Üreticilerin girdi maliyetlerinin karşılanması, fındık üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve tüketicilerin ürüne adil fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla piyasa denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildiren Ticaret Bakanlığı, "Üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

#Ticaret Bakanlığı
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