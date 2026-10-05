İşverenin fesih bildirimine göre İ.B., daha sonra yöneticisini yeniden arayarak gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İşçinin izin aldığı gün M.E. isimli kız arkadaşıyla buluştuğu ortaya çıktı.

İş yerinden annesinin hasta olduğunu söyleyerek izin alan çalışanın kız arkadaşıyla buluşması yargıya taşındı.

İŞE İADE VE TAZMİNAT İSTEDİ

İ.B. ise İş Mahkemesine başvurdu. Şirket bünyesinde perakende satış elemanı olarak çalıştığını belirten İ.B., iş sözleşmesinin haksız ve herhangi bir sebep gösterilmeden feshedildiğini öne sürdü.

İşine iadesini isteyen İ.B., feshin kötü niyetli ve sendikal nedenle gerçekleştirildiğini iddia ederek işverenin kendisini işe başlatıp başlatmamasından bağımsız olarak en az 1 yıl 3 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminat talebinde bulundu.

İşveren ise davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak reddini istedi. Davacının çalışma disiplinine ve iş yeri kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğunu belirtti.

İŞ MAHKEMESİ: GÜVEN İLİŞKİSİ ZEDELENDİ

İş Mahkemesi, işçinin işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiğine ve iş yeri dışında kız arkadaşıyla buluştuğunu itiraf ettiğine dikkat çekti.

Mahkeme, işçinin yalan beyanda bulunarak izin istemesinin taraflar arasındaki güven ilişkisini zedelediğini ve işverenin bu şekilde çalışmaya zorlanamayacağını değerlendirdi.

İlk derece mahkemesi, iş sözleşmesinin en azından geçerli nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak davayı reddetti.