“Annem hasta” diyerek izin aldı, sevgilisiyle buluştu: İşçi hakkında emsal karar
“Annem hasta” diyerek iş yerinden izin alan ancak kız arkadaşıyla buluştuğu ortaya çıkan işçinin iş sözleşmesi feshedildi. İşe iade talebiyle dava açan işçi hakkında Bölge Adliye Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı. BAM, işverene yalan beyanda bulunulmasının güven ilişkisini zedelediğini belirterek feshin haklı nedene dayandığına hükmetti.
Yıllardır çalıştığı iş yerinden "Annem hasta" diyerek izin alan işçinin kız arkadaşıyla buluştuğunun ortaya çıkması yargıya taşındı. İş sözleşmesi feshedilen çalışan, işe iade ve tazminat talebiyle mahkemenin yolunu tuttu.
Yerel mahkemenin ardından dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Hukuk Dairesi, işçinin eyleminin haklı nedenle derhal fesih sebebi olduğuna hükmetti.
"ANNEM HASTA" DİYEREK İZİN ALDI
Perakende satış elemanı olarak çalışan İ.B., 8 Kasım 2023'te iş yerinden "Annem hasta" diyerek izin aldı.
İşverenin fesih bildirimine göre İ.B., daha sonra yöneticisini yeniden arayarak gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İşçinin izin aldığı gün M.E. isimli kız arkadaşıyla buluştuğu ortaya çıktı.
İşveren, İ.B.'nin savunmalarında yalan söylediğini ve güveni kötüye kullandığını belirterek iş sözleşmesini feshetti.
İŞE İADE VE TAZMİNAT İSTEDİ
İ.B. ise İş Mahkemesine başvurdu. Şirket bünyesinde perakende satış elemanı olarak çalıştığını belirten İ.B., iş sözleşmesinin haksız ve herhangi bir sebep gösterilmeden feshedildiğini öne sürdü.
İşine iadesini isteyen İ.B., feshin kötü niyetli ve sendikal nedenle gerçekleştirildiğini iddia ederek işverenin kendisini işe başlatıp başlatmamasından bağımsız olarak en az 1 yıl 3 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminat talebinde bulundu.
İşveren ise davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak reddini istedi. Davacının çalışma disiplinine ve iş yeri kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğunu belirtti.
İŞ MAHKEMESİ: GÜVEN İLİŞKİSİ ZEDELENDİ
İş Mahkemesi, işçinin işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiğine ve iş yeri dışında kız arkadaşıyla buluştuğunu itiraf ettiğine dikkat çekti.
Mahkeme, işçinin yalan beyanda bulunarak izin istemesinin taraflar arasındaki güven ilişkisini zedelediğini ve işverenin bu şekilde çalışmaya zorlanamayacağını değerlendirdi.
İlk derece mahkemesi, iş sözleşmesinin en azından geçerli nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak davayı reddetti.
DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI
Tarafların kararı istinafa taşıması üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin önüne geldi.
BAM, dinlenen tanıkların feshe konu iddiayı doğruladığını belirterek işçinin istinaf itirazlarını yerinde bulmadı.
Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin feshin yalnızca "geçerli nedene" dayandığı yönündeki değerlendirmesine katılmadı.
BAM: HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH SEBEBİ
BAM kararında işçinin eyleminin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-a, d ve e bentleri kapsamında bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Kararda, söz konusu davranışın haklı nedenle derhal fesih sebebi olmasına rağmen ilk derece mahkemesinin bu hususları tartışmadan feshin geçerli nedene dayandığını kabul etmesinin hatalı olduğu belirtildi.
BAM kararında şu ifadelere yer verildi:
"Davacının eylemi, 4857 sayılı Yasanın 25/II-a,d,e fıkraları uyarınca bir bütün olarak değerlendirildiğinde haklı nedenle derhal fesih sebebi olmasına rağmen ilk derece mahkemesince bu hususlar tartışılmadan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü hatalıdır."
"İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI SEBEPLE FESHEDİLMİŞTİR"
Bölge Adliye Mahkemesi, söz konusu yanlışlığın yeniden yargılama yapılmasına ve duruşma açılmasına gerek olmadan giderilebileceğini belirtti.
Kararda, "Davacının iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilmiştir" denilerek işverenin yaptığı fesih haklı bulundu.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri kapsamında gerçekleştirilen haklı fesihlerde işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiyor.