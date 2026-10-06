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ASELSAN’dan yurt dışındaki müşterileriyle 157,9 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ASELSAN’dan yurt dışındaki müşterileriyle 157,9 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, yurt dışındaki müşterileriyle toplam 157,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, ihracat odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, uluslararası müşterileriyle toplam 157,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmelerine imza attı.

ASELSAN'DAN YENİ İHRACAT HAMLESİ

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmelerin yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik olduğu bildirildi.

Anlaşmalar kapsamında elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.

ŞİRKET CİROSUNA OLUMLU KATKI

ASELSAN, yeni iş ilişkisinin şirket faaliyetlerine etkisine ilişkin değerlendirmesinde ise söz konusu anlaşmaların ciroyu olumlu etkileyeceğini belirtti.

Şirketin KAP açıklamasında, yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik sistemlerin ihracatını kapsayan satış sözleşmelerinin toplam tutarının 157,9 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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