ASELSAN’dan yurt dışındaki müşterileriyle 157,9 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, yurt dışındaki müşterileriyle toplam 157,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.