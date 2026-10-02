Ticaret Bakanlığı, bir market zincirinin internet sitesinde yer alan “pestisit tespit edilmedi” ifadeleriyle ilgili Reklam Kurulu kararını açıkladı. 13 Ağustos 2026 tarihli toplantıda yapılan incelemede, ürünlerde mevzuat limitlerinin altında pestisit kalıntısı bulunmasına rağmen söz konusu ifadenin tüketicilerde ürünlerde hiç pestisit bulunmadığı algısı oluşturduğu tespit edildi. Bakanlık, ilgili firma hakkında reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurarak, “yanıltıcı reklamlara geçit yok” mesajı verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde market zincirinden alınan 15 domates ve biber numunesi incelendi. Yapılan analizlerde ürünlerde pestisit kalıntısına rastlandı.

Ancak Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu kalıntıların mevzuatta belirlenen limitlerin altında olduğu ve ürünlerin satışına engel bir durum bulunmadığı belirlendi.

"PESTİSİT BULUNMASINA RAĞMEN..."

Ticaret Bakanlığı, ürünlerde kalıntı bulunmasına rağmen internet sitesinde "pestisit tespit edilmedi" şeklinde tanıtım yapılmasına dikkat çekti.

Bakanlık açıklamasında, "Ürünlerde pestisit kalıntısı BULUNMASINA rağmen 'pestisit tespit edilmedi' şeklinde yapılan tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

REKLAMLAR DURDURULDU, CEZA KARARI ÇIKTI

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilgili firma hakkında reklamların durdurulmasına ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvenini istismar eden ve tercihlerini yanıltıcı bilgilerle etkileyen uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Ticarette güven, tüketicide hak, piyasada adalet ilkesiyle denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz." mesajını verdi.