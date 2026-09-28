SPK’dan Tera Holding’e inceleme: 37 kişi hakkında suç duyurusu | İsim listesi ahaber.com.tr'de

SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilirken 24 kişinin lisansı iptal edildi. İsim listesine ahaber.com.tr ulaştı.

SPK Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Holding piyasasındaki işlemler gerekçesiyle aralarında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Emre Alkin, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 YIL İŞLEM YASAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 37 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin paylarıyla sınırlı olmak üzere Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilirken, yasağın iki şirket için kendi hesaplarına yapacakları işlemleri kapsadığı belirtildi. Suç duyurusu kararının ise yalnızca gerçek kişiler hakkında alındığı kaydedildi. Aralarında Emir Münir Sarpyener, Ethem Umut Beytorun, Ecem Tuğçe Akçay ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

İŞTE SUÇ DUYURUSU LİSTESİ

İsim Yaptırım Türü Emre TEZMEN Suç duyurusu Emir Münir SARPYENER Suç duyurusu Abdülkadir ÖZKAN Suç duyurusu Kerem ALKİN Suç duyurusu Kadir BOY Suç duyurusu Erdin ÖZEL Suç duyurusu Ethem Umut BEYTORUN Suç duyurusu Emre ALKİN Suç duyurusu Haldün Saffet İNAL Suç duyurusu Ecem Tuğçe AKÇAY Suç duyurusu Bülent UYGUN Suç duyurusu İbrahim BEKÇİ Suç duyurusu Okan UZUNOĞLU Suç duyurusu Furkan AÇAR Suç duyurusu Mehmet Selim TUNÇBİLEK Suç duyurusu Adem KARATEPE Suç duyurusu Rüstem KARAKAYA Suç duyurusu Ali CESUR Suç duyurusu Anıl TOKAT Suç duyurusu Mustafa Zeki KAYAHAN Suç duyurusu Sibel GÖKALP Suç duyurusu Şemsihan KARACA Suç duyurusu Ömer ERYILMAZ Suç duyurusu Mehmet Nuri GÖKALP Suç duyurusu Neda SOYDAN Suç duyurusu Ayşe Seher AYDIN Suç duyurusu Enes YAZICI Suç duyurusu Feryal KÖKER Suç duyurusu Müjdat EDE Suç duyurusu Nilgül SARIÇALI Suç duyurusu Oğuzhan ÖZERKAYA Suç duyurusu Onur GÖĞEBAKAN Suç duyurusu Orçun Berkay KAYA Suç duyurusu Ahmet ÖZCAN Suç duyurusu Halil İbrahim EGE Suç duyurusu Muhammed YARIZ Suç duyurusu Sezai BEKGÖZ Suç duyurusu

YAPTIRIM VE İŞLEM YASAKLARI

Ad-Soyad / Ünvan İşlem Yasağı Süresi Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ 2 yıl Tera Portföy Yönetimi AŞ 2 yıl Emre TEZMEN 2 yıl Emir Münir SARPYENER 2 yıl Abdülkadir ÖZKAN 2 yıl Kerem ALKİN 2 yıl Kadir BOY 2 yıl Erdin ÖZEL 2 yıl Ethem Umut BEYTORUN 2 yıl Emre ALKİN 2 yıl Haldün Saffet İNAL 2 yıl Ecem Tuğçe AKÇAY 2 yıl Bülent UYGUN 2 yıl İbrahim BEKÇİ 2 yıl Okan UZUNOĞLU 2 yıl Furkan AÇAR 2 yıl Mehmet Selim TUNÇBİLEK 2 yıl Adem KARATEPE 2 yıl Rüstem KARAKAYA 2 yıl Ali CESUR 2 yıl Anıl TOKAT 2 yıl Mustafa Zeki KAYAHAN 2 yıl Sibel GÖKALP 2 yıl Şemsihan KARACA 2 yıl Ömer ERYILMAZ 2 yıl Mehmet Nuri GÖKALP 2 yıl Neda SOYDAN 2 yıl Ayşe Seher AYDIN 2 yıl Enes YAZICI 2 yıl Feryal KÖKER 2 yıl Müjdat EDE 2 yıl Nilgül SARIÇALI 2 yıl Oğuzhan ÖZERKAYA 2 yıl Onur GÖĞEBAKAN 2 yıl Orçun Berkay KAYA 2 yıl Ahmet ÖZCAN 2 yıl Halil İbrahim EGE 2 yıl Muhammed YAR

LİSANSI İPTAL EDİLENLER LİSTESİ