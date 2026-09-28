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SPK’dan Tera Holding’e inceleme: 37 kişi hakkında suç duyurusu | İsim listesi ahaber.com.tr'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SPK’dan Tera Holding’e inceleme: 37 kişi hakkında suç duyurusu | İsim listesi ahaber.com.tr'de

SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilirken 24 kişinin lisansı iptal edildi. İsim listesine ahaber.com.tr ulaştı.

SPK Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Holding piyasasındaki işlemler gerekçesiyle aralarında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Emre Alkin, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 YIL İŞLEM YASAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 37 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin paylarıyla sınırlı olmak üzere Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilirken, yasağın iki şirket için kendi hesaplarına yapacakları işlemleri kapsadığı belirtildi. Suç duyurusu kararının ise yalnızca gerçek kişiler hakkında alındığı kaydedildi. Aralarında Emir Münir Sarpyener, Ethem Umut Beytorun, Ecem Tuğçe Akçay ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

İŞTE SUÇ DUYURUSU LİSTESİ

İsim Yaptırım Türü
Emre TEZMEN Suç duyurusu
Emir Münir SARPYENER Suç duyurusu
Abdülkadir ÖZKAN Suç duyurusu
Kerem ALKİN Suç duyurusu
Kadir BOY Suç duyurusu
Erdin ÖZEL Suç duyurusu
Ethem Umut BEYTORUN Suç duyurusu
Emre ALKİN Suç duyurusu
Haldün Saffet İNAL Suç duyurusu
Ecem Tuğçe AKÇAY Suç duyurusu
Bülent UYGUN Suç duyurusu
İbrahim BEKÇİ Suç duyurusu
Okan UZUNOĞLU Suç duyurusu
Furkan AÇAR Suç duyurusu
Mehmet Selim TUNÇBİLEK Suç duyurusu
Adem KARATEPE Suç duyurusu
Rüstem KARAKAYA Suç duyurusu
Ali CESUR Suç duyurusu
Anıl TOKAT Suç duyurusu
Mustafa Zeki KAYAHAN Suç duyurusu
Sibel GÖKALP Suç duyurusu
Şemsihan KARACA Suç duyurusu
Ömer ERYILMAZ Suç duyurusu
Mehmet Nuri GÖKALP Suç duyurusu
Neda SOYDAN Suç duyurusu
Ayşe Seher AYDIN Suç duyurusu
Enes YAZICI Suç duyurusu
Feryal KÖKER Suç duyurusu
Müjdat EDE Suç duyurusu
Nilgül SARIÇALI Suç duyurusu
Oğuzhan ÖZERKAYA Suç duyurusu
Onur GÖĞEBAKAN Suç duyurusu
Orçun Berkay KAYA Suç duyurusu
Ahmet ÖZCAN Suç duyurusu
Halil İbrahim EGE Suç duyurusu
Muhammed YARIZ Suç duyurusu
Sezai BEKGÖZ Suç duyurusu
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YAPTIRIM VE İŞLEM YASAKLARI

Ad-Soyad / Ünvan İşlem Yasağı Süresi
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ 2 yıl
Tera Portföy Yönetimi AŞ 2 yıl
Emre TEZMEN 2 yıl
Emir Münir SARPYENER 2 yıl
Abdülkadir ÖZKAN 2 yıl
Kerem ALKİN 2 yıl
Kadir BOY 2 yıl
Erdin ÖZEL 2 yıl
Ethem Umut BEYTORUN 2 yıl
Emre ALKİN 2 yıl
Haldün Saffet İNAL 2 yıl
Ecem Tuğçe AKÇAY 2 yıl
Bülent UYGUN 2 yıl
İbrahim BEKÇİ 2 yıl
Okan UZUNOĞLU 2 yıl
Furkan AÇAR 2 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK 2 yıl
Adem KARATEPE 2 yıl
Rüstem KARAKAYA 2 yıl
Ali CESUR 2 yıl
Anıl TOKAT 2 yıl
Mustafa Zeki KAYAHAN 2 yıl
Sibel GÖKALP 2 yıl
Şemsihan KARACA 2 yıl
Ömer ERYILMAZ 2 yıl
Mehmet Nuri GÖKALP 2 yıl
Neda SOYDAN 2 yıl
Ayşe Seher AYDIN 2 yıl
Enes YAZICI 2 yıl
Feryal KÖKER 2 yıl
Müjdat EDE 2 yıl
Nilgül SARIÇALI 2 yıl
Oğuzhan ÖZERKAYA 2 yıl
Onur GÖĞEBAKAN 2 yıl
Orçun Berkay KAYA 2 yıl
Ahmet ÖZCAN 2 yıl
Halil İbrahim EGE 2 yıl
Muhammed YAR
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LİSANSI İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

Lisansları İptal Edilen Şahıs Lisans İptal Süresi
Emir Münir SARPYENER İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ethem Umut BEYTORUN İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ecem Tuğçe AKÇAY İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Bülent UYGUN İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
İbrahim BEKÇİ İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Okan UZUNOĞLU İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Furkan AÇAR İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Selim TUNÇBİLEK İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Adem KARATEPE İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ali CESUR İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Anıl TOKAT İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mustafa Zeki KAYAHAN İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ömer ERYILMAZ İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Nuri GÖKALP İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ayşe Seher AYDIN İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Enes YAZICI İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Feryal KÖKER İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Müjdat EDE İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Nilgül SARIÇALI İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Oğuzhan ÖZERKAYA İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Onur GÖĞEBAKAN İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Orçun Berkay KAYA İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ahmet ÖZCAN İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Sezai BEKGÖZ İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar

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