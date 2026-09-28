SPK’dan Tera Holding’e inceleme: 37 kişi hakkında suç duyurusu | İsim listesi ahaber.com.tr'de
SPK Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilirken 24 kişinin lisansı iptal edildi. İsim listesine ahaber.com.tr ulaştı.
SPK Tera Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Holding piyasasındaki işlemler gerekçesiyle aralarında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Emre Alkin, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
2 YIL İŞLEM YASAĞI
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 37 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin paylarıyla sınırlı olmak üzere Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilirken, yasağın iki şirket için kendi hesaplarına yapacakları işlemleri kapsadığı belirtildi. Suç duyurusu kararının ise yalnızca gerçek kişiler hakkında alındığı kaydedildi. Aralarında Emir Münir Sarpyener, Ethem Umut Beytorun, Ecem Tuğçe Akçay ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.
İŞTE SUÇ DUYURUSU LİSTESİ
|İsim
|Yaptırım Türü
|Emre TEZMEN
|Suç duyurusu
|Emir Münir SARPYENER
|Suç duyurusu
|Abdülkadir ÖZKAN
|Suç duyurusu
|Kerem ALKİN
|Suç duyurusu
|Kadir BOY
|Suç duyurusu
|Erdin ÖZEL
|Suç duyurusu
|Ethem Umut BEYTORUN
|Suç duyurusu
|Emre ALKİN
|Suç duyurusu
|Haldün Saffet İNAL
|Suç duyurusu
|Ecem Tuğçe AKÇAY
|Suç duyurusu
|Bülent UYGUN
|Suç duyurusu
|İbrahim BEKÇİ
|Suç duyurusu
|Okan UZUNOĞLU
|Suç duyurusu
|Furkan AÇAR
|Suç duyurusu
|Mehmet Selim TUNÇBİLEK
|Suç duyurusu
|Adem KARATEPE
|Suç duyurusu
|Rüstem KARAKAYA
|Suç duyurusu
|Ali CESUR
|Suç duyurusu
|Anıl TOKAT
|Suç duyurusu
|Mustafa Zeki KAYAHAN
|Suç duyurusu
|Sibel GÖKALP
|Suç duyurusu
|Şemsihan KARACA
|Suç duyurusu
|Ömer ERYILMAZ
|Suç duyurusu
|Mehmet Nuri GÖKALP
|Suç duyurusu
|Neda SOYDAN
|Suç duyurusu
|Ayşe Seher AYDIN
|Suç duyurusu
|Enes YAZICI
|Suç duyurusu
|Feryal KÖKER
|Suç duyurusu
|Müjdat EDE
|Suç duyurusu
|Nilgül SARIÇALI
|Suç duyurusu
|Oğuzhan ÖZERKAYA
|Suç duyurusu
|Onur GÖĞEBAKAN
|Suç duyurusu
|Orçun Berkay KAYA
|Suç duyurusu
|Ahmet ÖZCAN
|Suç duyurusu
|Halil İbrahim EGE
|Suç duyurusu
|Muhammed YARIZ
|Suç duyurusu
|Sezai BEKGÖZ
|Suç duyurusu
YAPTIRIM VE İŞLEM YASAKLARI
|Ad-Soyad / Ünvan
|İşlem Yasağı Süresi
|Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
|2 yıl
|Tera Portföy Yönetimi AŞ
|2 yıl
|Emre TEZMEN
|2 yıl
|Emir Münir SARPYENER
|2 yıl
|Abdülkadir ÖZKAN
|2 yıl
|Kerem ALKİN
|2 yıl
|Kadir BOY
|2 yıl
|Erdin ÖZEL
|2 yıl
|Ethem Umut BEYTORUN
|2 yıl
|Emre ALKİN
|2 yıl
|Haldün Saffet İNAL
|2 yıl
|Ecem Tuğçe AKÇAY
|2 yıl
|Bülent UYGUN
|2 yıl
|İbrahim BEKÇİ
|2 yıl
|Okan UZUNOĞLU
|2 yıl
|Furkan AÇAR
|2 yıl
|Mehmet Selim TUNÇBİLEK
|2 yıl
|Adem KARATEPE
|2 yıl
|Rüstem KARAKAYA
|2 yıl
|Ali CESUR
|2 yıl
|Anıl TOKAT
|2 yıl
|Mustafa Zeki KAYAHAN
|2 yıl
|Sibel GÖKALP
|2 yıl
|Şemsihan KARACA
|2 yıl
|Ömer ERYILMAZ
|2 yıl
|Mehmet Nuri GÖKALP
|2 yıl
|Neda SOYDAN
|2 yıl
|Ayşe Seher AYDIN
|2 yıl
|Enes YAZICI
|2 yıl
|Feryal KÖKER
|2 yıl
|Müjdat EDE
|2 yıl
|Nilgül SARIÇALI
|2 yıl
|Oğuzhan ÖZERKAYA
|2 yıl
|Onur GÖĞEBAKAN
|2 yıl
|Orçun Berkay KAYA
|2 yıl
|Ahmet ÖZCAN
|2 yıl
|Halil İbrahim EGE
|2 yıl
|Muhammed YAR
LİSANSI İPTAL EDİLENLER LİSTESİ
|Lisansları İptal Edilen Şahıs
|Lisans İptal Süresi
|Emir Münir SARPYENER
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Ethem Umut BEYTORUN
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Ecem Tuğçe AKÇAY
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Bülent UYGUN
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|İbrahim BEKÇİ
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Okan UZUNOĞLU
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Furkan AÇAR
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Mehmet Selim TUNÇBİLEK
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Adem KARATEPE
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Ali CESUR
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Anıl TOKAT
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Mustafa Zeki KAYAHAN
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Ömer ERYILMAZ
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Mehmet Nuri GÖKALP
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Ayşe Seher AYDIN
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Enes YAZICI
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Feryal KÖKER
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Müjdat EDE
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Nilgül SARIÇALI
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Oğuzhan ÖZERKAYA
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Onur GÖĞEBAKAN
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Orçun Berkay KAYA
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Ahmet ÖZCAN
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
|Sezai BEKGÖZ
|İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar