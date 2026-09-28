Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde finansal piyasalarda ve fon piyasalarında yaşanan hareketli asayiş ve ekonomi süreçlerine dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir açıklama yayımladı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreçlerin tavizsiz sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan dürüst kişi ve şirketlerin hiçbir zarar görmeyeceğini vurgulayarak, finansal sistemin tıkanmaması adına likidite dahil tüm tedbirlerin alınacağını ilan etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirten Bakan Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karşı yürütülen adli ve siber soruşturmalar kapsamındaki hukuki sürecin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finansal sistemin sağlıklı işleyişinin korunması için ilgili tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlarla tam bir koordinasyon içinde hareket edildiğini ifade etti.

"REEL SEKTÖRÜN KAPASİTESİNİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Ekonominin makro düzeydeki üretim gücünü desteklemenin ve sanayicinin önünü açmanın hayati önemine dikkat çeken Şimşek, reel sektörün yatırım ve istihdam kapasitesinin korunmasının ekonomi yönetiminin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Şimşek açıklamasında, "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. Bakan, finansal çarklardaki operasyonel gelişmeler nedeniyle ekonomik faaliyetlerin ve reel üretimin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm koruyucu adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

SUÇSUZ YATIRIMCI VE ŞİRKETLERE NET GÜVENCE

Finansal piyasalarda düzeni ve fiyat istikrarını bozabilecek manipülatif işlemlere yönelik siber ve mali çalışmaların derinlemesine sürdüğünü aktaran Şimşek, bu kapsamda başlatılan adli ve hukuki süreçlerin devam ettiğini bildirdi. Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlerle hiçbir bağı ve iltisakı bulunmayan dürüst kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir yaptırım veya engelleme işleminin kesinlikle yapılmayacağını belirterek, yatırımcıların endişelerini azaltmaya yönelik net bir güvence mesajı verdi. Açıklamada, "Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır" denildi.

"LİKİDİTE DAHİL GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek, fon piyasalarında biriken mağduriyetlerin çözülmesi ve yatırımcıların yasal haklarının korunması konusunda Adalet Bakanlığı ile tam bir koordinasyon halinde çalışıldığını açıkladı. Finansal piyasalarda güven ortamının sarsılmadan devam etmesi için devletin tüm mekanizmalarının işletildiğini belirten Şimşek, sürecin ilgili kurumlar tarafından anlık olarak yakından takip edildiğini ifade etti. Piyasadaki gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni likidite enstrümanlarının devreye alınacağını kaydederek şu stratejik güvenceyi paylaştı:

"Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır."

Bugün, yani 28 Eylül 2026 Pazartesi günü itibariyle paylaşılan bu resmi mesaj, finansal istikrarı koruma noktasında devletin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.