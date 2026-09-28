Sofradaki sülale boyu soyguna son darbe: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni hal yasasını ve fahiş fiyat cezalarını duyurdu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretine yönelik yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını söyledi. Düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini belirten Bolat, üretici birliklerinin teşvik edilmesini, çiftçiden perakendeye uzanan zincirde aracı sayısının azaltılmasını ve fiyatların üreticiden itibaren kayıt altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili olarak bugünkü köşesinde önemli bir yazı kaleme aldı.
Vatandaşın sofrasına uzanan fahiş fiyat çetelerine ve haksız kazanç odaklarına yönelik asayiş, siber ve mali birimlerin gerçekleştirdiği koordineli operasyonların yankıları sürerken, Ticaret Bakanlığı piyasa istikrarını sağlamak adına yaş meyve-sebze tedarik zincirini baştan aşağı değiştirecek tarihi bir reform için çalışmaları hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda sektöründeki aracı tahakkümünü kırmayı hedefleyen yeni düzenleme çalışmasının yeni yasama döneminde ivedilikle parlamentonun gündemine gelmesinin beklendiğini söyledi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü "Sofraya yeni düzenleme geliyor: Halde kayıt dışılığa son verilecek" başlıklı yazısı:
"Vatandaşın sofrasına uzananlara yapılan operasyonun yankıları sürerken, Ticaret Bakanlığı yaş meyve-sebzede yeni düzenleme için çalışmaları hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmasının yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.
Bolat, düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti. Hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bakan Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi.