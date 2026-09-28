2028'DE 50 MİLYAR DOLARA ULAŞIRIZ

Gazetecilerle ABD temaslarını değerlendiren Bakan Bolat, New York'ta düzenlenen iş dünyası ve yatırım toplantılarında Türkiye'nin yatırım ortamı, teşvikleri ve makroekonomik görünümünün uluslararası yatırımcılara anlatıldığını belirtti. Türkiye'de faaliyet gösteren 2 bin 345 ABD'li şirketin bugüne kadar 16,5 milyar dolar sermaye getirdiğini, aradan geçen yıllarda ise Türkiye'deki toplam yatırımlarının 60 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, 2025'te iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 10 artışla 38,5 milyar dolara çıktığını, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaklaşık 6 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini belirtti.

2026'da petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların da etkisiyle toplam ticaret hacminin yüzde 10'dan fazla artarak 42-43 milyar dolar aralığına ulaşmasının beklendiğini kaydeden Bakan Bolat, "Bu trend korunursa 2028 yıl sonunda yıllık 50 milyar dolara ulaşmış olacağız" dedi. Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki bağlantının güçlü olduğunu belirten Bakan Bolat, üçüncü ülkelerde ortak iş yapma potansiyeline de dikkat çekti.