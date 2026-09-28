Esnek çalışmada kurallar değişiyor! Maaş ve sosyal haklar için yeni düzenleme
Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İşyerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı, maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken, çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak.
Çalışma hayatında esnek ve hibrit modele ilişkin yeni düzenleme resmiyet kazandı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, iş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler ile çalışma saatleri artık iş sözleşmesinde yer alacak. Peki yeni sistem çalışanların mesaisini ve maaşını nasıl etkileyecek?
HİBRİT ÇALIŞMA ARTIK SÖZLEŞMEDE YER ALACAK
Hükümetin Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, iş yerinde çalışma ile uzaktan çalışmanın birlikte yürütüldüğü hibrit modeli kapsıyor. Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışanın hangi gün iş yerinde, hangi gün uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça belirtilecek.
Böylece hibrit çalışma için yazılı bir çerçeve oluşturulmuş olacak. Çalışanın çalışma düzeninde değişiklik istemesi halinde talebini yazılı olarak işverene iletmesi gerekecek. İşveren de bu talebe 30 gün içinde yanıt verecek.
Tarafların anlaşması halinde belirlenen şartlar yazılı iş sözleşmesine eklenecek. Mevcut sözleşmeler de uzaktan çalışma koşullarını içerecek şekilde yenilenebilecek.
ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?
Esnek çalışma, çalışanların klasik 09.00-18.00 mesaisinden farklı bir düzen içinde çalışmasına imkan sağlayan modellerin genel adı.
Bu sistemde işe başlama ve bitiş saatleri, belirli kurallar çerçevesinde çalışan ve işveren tarafından birlikte belirlenebiliyor. Çalışma tamamen iş yeri dışında yapılabileceği gibi haftanın belirli günlerinde evden, diğer günlerinde ise ofisten çalışma şeklinde de uygulanabiliyor.