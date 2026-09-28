Çalışma hayatında esnek ve hibrit modele ilişkin yeni düzenleme resmiyet kazandı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre , iş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler ile çalışma saatleri artık iş sözleşmesinde yer alacak. Peki yeni sistem çalışanların mesaisini ve maaşını nasıl etkileyecek?

(A Haber Grafik Ekibi)

HİBRİT ÇALIŞMA ARTIK SÖZLEŞMEDE YER ALACAK

Hükümetin Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, iş yerinde çalışma ile uzaktan çalışmanın birlikte yürütüldüğü hibrit modeli kapsıyor. Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışanın hangi gün iş yerinde, hangi gün uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça belirtilecek.

Böylece hibrit çalışma için yazılı bir çerçeve oluşturulmuş olacak. Çalışanın çalışma düzeninde değişiklik istemesi halinde talebini yazılı olarak işverene iletmesi gerekecek. İşveren de bu talebe 30 gün içinde yanıt verecek.

Tarafların anlaşması halinde belirlenen şartlar yazılı iş sözleşmesine eklenecek. Mevcut sözleşmeler de uzaktan çalışma koşullarını içerecek şekilde yenilenebilecek.