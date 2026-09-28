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SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi. Kurul, finansal piyasaların sağlıklı işleyişi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla kritik tasfiye sürecinin usul ve esaslarını resmileştirdi.

Milyarlık fon soruşturmasının ve tasfiye kararlarının ardından yüz binlerce yatırımcının kilitlendiği ödeme süreçlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) çok kritik bir resmi açıklama geldi.

SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak - 1

Kurulun yayımladığı bilgilendirme notunda, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni'nde unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların, aynı tarih itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine tamamen kapatıldığı ve tasfiyeye konu edildiği hatırlatıldı. 18 Eylül'de yayımlanan 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı ve söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin de tamamen durdurulduğu belirtildi.

SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak - 2

16 EYLÜL VE ÖNCESİNDEKİ ALIM SATIM EMİRLERİ GEÇERLİ SAYILDI

Siber ve mali denetimlerin ardından platformun olağan işleyiş kurallarını netleştiren SPK, yasal takvim sınırlarını çizdi. Açıklamaya göre, söz konusu tasfiye kapsamındaki fonlarda yalnızca 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatları, ilgili işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildi.

SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak - 3

Kurul, 16 Eylül saat 13.30 sonrası ile 17 Eylül saat 13.30 öncesinde verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle, 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde 17 Eylül saat 13.30 öncesi sınırının ilan edildiğini belirtti. Bununla birlikte, daha önce yayımlanan 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ve 57/1707 sayılı Kurul kararı doğrultusunda ilgili fonların 17 Eylül'de TEFAS'ta işleme kapatıldığı, bu nedenle söz konusu fonlar için 17 Eylül'de verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiği bildirildi.

SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak - 4

İPTAL EDİLEN TALİMAT SAHİPLERİNE KATILMA PAYI ORANINDA ÖDEME

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına devreye sokulan mali iade mekanizmasının detayları adli ve finansal dosyalara girdi. SPK, 17 Eylül'de tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve Kurul kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında net ödeme yapılacağını açıkladı.

SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak - 5

Açıklamada ayrıca, 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından çok önemli bir istisna paylaşıldı. Buna göre, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a mevzuata uygun şekilde iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle teknik olarak gerçekleştirilemeyen talimatların da yasal tasfiye kapsamında değerlendirileceği kaydedildi. Mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla yürütülen bu tasfiye ve ödeme sürecinin, aracı bankalar ile Takasbank koordinasyonunda titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak - 6

SPK TASFİYE FONLARI TEFAS İŞLEM VE ÖDEME YASAL TAKVİM TABLOSU

Sermaye Piyasası Kurulunun resmi kararları ve tasfiye usul esasları doğrultusunda, iptal edilen ve geçerli sayılan fon emirlerinin operasyonel haritası şu şekilde dökümlendirilmiştir:

Talimatın iletildiği tarih TEFAS'taki durum Tasfiye ve ödeme uygulaması
16 Eylül 2026 ve öncesi Talimatlar, ilgili işlem valöründe olağan işleyişe dahil edildi. Gerçekleşen işlemler olağan süreçte yürütüldü.
17 Eylül 2026 Bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edildi. Saat 13.30 öncesinde verilenler de buna dahil. İptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak.
16 Eylül 2026 ve öncesinde iletilip gerçekleşmeyenler Fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Bu talimatlar da tasfiye kapsamında değerlendirilecek.

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#Spk Fon Açıklaması
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