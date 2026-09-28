Kurul, 16 Eylül saat 13.30 sonrası ile 17 Eylül saat 13.30 öncesinde verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle, 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde 17 Eylül saat 13.30 öncesi sınırının ilan edildiğini belirtti. Bununla birlikte, daha önce yayımlanan 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ve 57/1707 sayılı Kurul kararı doğrultusunda ilgili fonların 17 Eylül'de TEFAS'ta işleme kapatıldığı, bu nedenle söz konusu fonlar için 17 Eylül'de verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN TALİMAT SAHİPLERİNE KATILMA PAYI ORANINDA ÖDEME Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına devreye sokulan mali iade mekanizmasının detayları adli ve finansal dosyalara girdi. SPK, 17 Eylül'de tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve Kurul kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında net ödeme yapılacağını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından çok önemli bir istisna paylaşıldı. Buna göre, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a mevzuata uygun şekilde iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle teknik olarak gerçekleştirilemeyen talimatların da yasal tasfiye kapsamında değerlendirileceği kaydedildi. Mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla yürütülen bu tasfiye ve ödeme sürecinin, aracı bankalar ile Takasbank koordinasyonunda titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.