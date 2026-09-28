SPK'dan tasfiye edilen fonlar için flaş karar: İptal edilen talimatlara ödeme yapılacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi. Kurul, finansal piyasaların sağlıklı işleyişi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla kritik tasfiye sürecinin usul ve esaslarını resmileştirdi.
Milyarlık fon soruşturmasının ve tasfiye kararlarının ardından yüz binlerce yatırımcının kilitlendiği ödeme süreçlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) çok kritik bir resmi açıklama geldi.
Kurulun yayımladığı bilgilendirme notunda, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni'nde unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların, aynı tarih itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine tamamen kapatıldığı ve tasfiyeye konu edildiği hatırlatıldı. 18 Eylül'de yayımlanan 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı ve söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin de tamamen durdurulduğu belirtildi.
16 EYLÜL VE ÖNCESİNDEKİ ALIM SATIM EMİRLERİ GEÇERLİ SAYILDI
Siber ve mali denetimlerin ardından platformun olağan işleyiş kurallarını netleştiren SPK, yasal takvim sınırlarını çizdi. Açıklamaya göre, söz konusu tasfiye kapsamındaki fonlarda yalnızca 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatları, ilgili işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildi.