Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: SGK kaydı tek başına belirleyici olmayacak

KARAR BOZULDU

Yargıtay, davacının çalışma süresinin belirlenmesinde eksik değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

Dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

Yargıtay'ın kararında şu ifadeler yer aldı:

"Dosya kapsamında davacının kardeşi olduğunu beyan eden davacı tanıklarından İ.D., davalı işyerinde 1989 yılı sonlarında çırak olarak çalışmaya başladığını, 1993 yılından Şubat 2006 tarihine kadar üretim bölümünde kesici olarak çalıştığını beyan etmiştir. Davacının davalı işyerinde kendisi aracılığıyla Nisan-Mayıs 1994 aylarında çalışmaya başladığını ifade etmiş, davacının ilk işe giriş tarihi ve davalı işyerinde kesintisiz çalışma olgusunu doğrular mahiyette beyanda bulunmuştur. Davacı tanığı İ.D.'nin davacıyla akrabalık ilişkisi tek başına tanık olarak beyanına itibar edilmemesini gerektiren bir husus olmadığından ve tanığın davalı işyerindeki hizmet süresi nazara alındığında dosyadaki mevcut ispat durumuna göre davacının davalı işyerinde 01.05.1994 tarihinden 31.01.2006 tarihine kadar kesintisiz şekilde çalıştığı kabul edilmeli ve sonraki çalışma dönemleri için SGK kayıtlarına itibarla sonuca gidilmelidir. Kararın bozulmasına Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyanın gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."