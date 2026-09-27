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Doğal gaz faturalarına devlet desteği! 1 milyar 82 milyon lira ödeme yapıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Doğal gaz faturalarına devlet desteği! 1 milyar 82 milyon lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 1 milyar 82 milyon lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni 2023'te düzenli sosyal yardımlar kapsamına alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026’nın ilk 9 ayında 620 bin 464 hak sahibine ödeme yapıldı. (Foto: AA)Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2026’nın ilk 9 ayında 620 bin 464 hak sahibine ödeme yapıldı. (Foto: AA)

HANGİ VATANDAŞLARA DESTEK SAĞLANIYOR?

Bu destekten hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Devletin doğal gaz desteği kapsamında hak sahiplerine 1 milyar 82 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. (Foto: AA)Devletin doğal gaz desteği kapsamında hak sahiplerine 1 milyar 82 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. (Foto: AA)

BAKAN GÖKTAŞ: "1 MİLYAR 82 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmaksızın ikamet ettikleri haneye ait faturalarını e-Devlet üzerinden "eailem.aile.gov.tr" adresinde yer alan fatura ödeme hizmetini kullanabildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor. Destek programı kapsamındaki ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık."

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