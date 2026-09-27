Devletin doğal gaz desteği kapsamında hak sahiplerine 1 milyar 82 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. (Foto: AA)

BAKAN GÖKTAŞ: "1 MİLYAR 82 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmaksızın ikamet ettikleri haneye ait faturalarını e-Devlet üzerinden "eailem.aile.gov.tr" adresinde yer alan fatura ödeme hizmetini kullanabildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor. Destek programı kapsamındaki ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık."