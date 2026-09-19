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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar! Eşit gelire nafaka ödenmeyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar! Eşit gelire nafaka ödenmeyecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı veya yakın gelir düzeyine sahip, düzenli emekli maaşı bulunan kadına yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Yerel mahkemenin nafaka kararını bozan Yargıtay, tarafların gelir durumlarının birbirine denk olması halinde yoksulluk nafakası koşullarının oluşmayacağına hükmetti.

İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verirken kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

Karara yapılan istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar! Eşit gelire nafaka ödenmeyecek - 1

ERKEK KARARI YARGITAY'A TAŞIDI

Boşanma kararının ardından erkek tarafı, yerel mahkemenin hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların boşanmasına ilişkin kararı onadı. Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmü bozdu.

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar! Eşit gelire nafaka ödenmeyecek - 2

KADININ DÜZENLİ GELİRİ BULUNUYOR

Yargıtay'ın kararında kadının emekli olduğu ve düzenli, sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca tarafların gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğu tespitine yer verildi.

Bu kapsamda kadına yoksulluk nafakası bağlanmasının hukuka uygun olmadığı değerlendirilerek yerel mahkemenin kararı bu yönüyle bozuldu.

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar! Eşit gelire nafaka ödenmeyecek - 3

YARGITAY: NAFAKA ŞARTLARI OLUŞMADI

Dairenin kararında, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapılarak yoksulluk nafakası için gerekli şartların oluşmadığı belirtildi.

Kararda, tarafların gelir durumlarının birbirine denk olması ve kadının düzenli gelirinin bulunması karşısında yoksulluk nafakası talebinin reddedilmesi gerektiği ifade edildi. Böylece Yargıtay, boşanma sonrası nafaka değerlendirmesinde tarafların ekonomik durumlarının somut biçimde dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

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#Nafaka #Yargıtay
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