Karara yapılan istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verirken kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

KADININ DÜZENLİ GELİRİ BULUNUYOR

Yargıtay'ın kararında kadının emekli olduğu ve düzenli, sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca tarafların gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğu tespitine yer verildi.

Bu kapsamda kadına yoksulluk nafakası bağlanmasının hukuka uygun olmadığı değerlendirilerek yerel mahkemenin kararı bu yönüyle bozuldu.