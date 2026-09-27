Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplam 52 kilometre uzunluğundaki kesimin 41 kilometresinin otoyol, 11 kilometresinin ise bağlantı yolu olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 6 kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa edildiğini söyledi.

Projede ayrıca toplam 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit ile 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçidin yer alacağını aktaran Uraloğlu, 74 menfezin de yapılacağını ifade etti.

Otoyol kapsamında 2 hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezinin kurulacağını kaydeden Uraloğlu, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.