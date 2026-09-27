Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nda sona doğru! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nde çalışmaların yüzde 98 seviyesine ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplam 52 kilometre uzunluğundaki kesimin 41 kilometresinin otoyol, 11 kilometresinin ise bağlantı yolu olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 6 kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa edildiğini söyledi.
Projede ayrıca toplam 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit ile 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçidin yer alacağını aktaran Uraloğlu, 74 menfezin de yapılacağını ifade etti.
Otoyol kapsamında 2 hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezinin kurulacağını kaydeden Uraloğlu, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.
2,5 SAATLİK YOLCULUK 18 DAKİKAYA DÜŞECEK
Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağını belirten Uraloğlu, "Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" dedi.
Projenin sağlayacağı ekonomik ve çevresel kazanımlara da dikkat çeken Uraloğlu, "Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.
MERSİN'İN TURİZM MERKEZLERİ OTOYOL AĞINA BAĞLANACAK
Projenin Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı da rahatlatacağını belirten Uraloğlu, Mersin'in turizm bölgelerinin mevcut Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlanacağını söyledi.
Uraloğlu, "Mersin'in turizm bölgelerini işletmede bulunan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız" dedi.
Otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını belirten Uraloğlu, projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretime katkı sağlayacağını kaydetti.
Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun Türkiye'nin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, projenin Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğini belirtti.