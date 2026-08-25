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Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu Projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek - 1

122 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRİLDİ
84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını kaydeden Uraloğlu, "Güzergâh Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak." dedi.

Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek - 2

5 TÜNEL VE 15 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı kavşakları olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını ifade etti.

Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek - 3

Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına ve 3 tünelde de kazı destekleme işlerine devam ediyoruz. 16 viyadüğün 15'inde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 14 alt geçit, 5 üst geçit ve 6 köprü ile 47 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise yüzde 30 fiziki ilerleme sağladık." bilgisini paylaştı.

Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek - 4

YILLIK 23,9 MİLYAR LİRALIK TASARRUF
Antalya-Alanya Otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, "Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız." açıklamasında bulundu.

Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek - 5

Antalya ile Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek - 6

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