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Benzin ve motorinde 1 Ekim hareketliliği! 12,48 TL'lik artış hesabı gündemde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Benzin ve motorinde 1 Ekim hareketliliği! 12,48 TL'lik artış hesabı gündemde

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim’e çevrildi. Benzin ve motorinde vergi kaynaklı yeni değişiklik ihtimali sürerken, sektör hesaplamalarında benzinde 12,48 TL’ye varan artış gündemde. Peki 27 Eylül’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında gözler yeniden 1 Ekim'e çevrildi. Benzin ve motorin kullanan milyonlarca sürücü, önümüzdeki günlerde pompaya yansıyabilecek olası değişiklikleri yakından takip ediyor. Benzinde sektör kaynaklarının hesaplamasına göre 12,48 TL'ye ulaşabilecek artış ihtimali gündemde.

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)

27 EYLÜL'DE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

27 Eylül itibarıyla benzinin pompa fiyatında yeni bir zam uygulanmış değil. Sürücülerin asıl takip ettiği konu ise 1 Ekim sonrasında ortaya çıkabilecek vergi kaynaklı değişiklik.

Sektör kaynaklarının mevcut hesaplamasına göre benzinin litre başına 4,43 TL olan ÖTV tutarının 14,83 TL'ye yükselmesi halinde 10,40 TL'lik ÖTV farkı oluşacak. Bu farkın KDV etkisiyle birlikte pompaya yaklaşık 12,48 TL olarak yansıması beklenebilecek bir senaryo olarak hesaplanıyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: 12,48 TL, açıklanmış veya kesinleşmiş bir pompa zammı değil. Bu rakam, mevcut vergi hesaplaması üzerinden ortaya çıkan olası artışı gösteriyor. Dolayısıyla 1 Ekim yaklaşırken yeni bir karar alınması halinde hem artış tutarı hem de uygulamanın şekli değişebilir.

Sektör hesaplamalarında benzinde 12,48 TL’lik artış ihtimali gündemde. (A Haber)Sektör hesaplamalarında benzinde 12,48 TL’lik artış ihtimali gündemde. (A Haber)

MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Motorin cephesinde de son günlerde dikkat çeken fiyat değişimleri yaşandı. 24 Eylül'de yaklaşık 5,50 TL'lik indirim pompaya yansırken, hemen ardından 25 Eylül gecesi yaklaşık 2,55 TL'lik zam uygulandı. Motorinde fiyatları etkileyebilecek bir başka başlık ise kademeli ÖTV uygulaması.

Mevcut öngörüye göre motorinin litre başına ÖTV tutarının:

  • Eylül ayında: 3 TL
  • 1 Ekim'den itibaren: 6 TL
  • Kasım ayında: 9 TL
  • Aralık ayında: 12 TL

seviyesine yükselmesi bekleniyor.

27 Eylül itibarıyla İstanbul’da benzin fiyatı 80 TL’nin üzerinde seyrediyor. (A Haber)27 Eylül itibarıyla İstanbul’da benzin fiyatı 80 TL’nin üzerinde seyrediyor. (A Haber)

27 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

27 Eylül itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 80,40 TL
  • Motorin: 93,50 TL
  • LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 80,30 TL
  • Motorin: 93,30 TL
  • LPG: 34,40 TL

Ankara

  • Benzin: 81,40 TL
  • Motorin: 94,60 TL
  • LPG: 35,09 TL

İzmir

  • Benzin: 81,70 TL
  • Motorin: 94,90 TL
  • LPG: 34,99 TL

Fiyatlar il ve bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında aynı akaryakıt türü için farklı pompa fiyatları görülebiliyor.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıyabiliyor. (A Haber)Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıyabiliyor. (A Haber)

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Benzin ve motorin fiyatlarını yalnızca ham petrolün varil fiyatı belirlemiyor. Uluslararası piyasalardaki petrol ve rafineri ürünlerinin fiyatı, dolar/TL kuru, vergiler ve Türkiye'deki fiyatlama mekanizmaları da pompaya yansıyor.

Bu nedenle petrol fiyatı yükseldiğinde veya döviz kurunda hareket yaşandığında akaryakıt fiyatlarında değişiklik görülebiliyor. Vergi düzenlemeleri de bu tabloya doğrudan etki ediyor. Özellikle 1 Ekim'de eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte vergi kaynaklı değişiklik ihtimali, önümüzdeki günlerde akaryakıt gündeminin en önemli başlıklarından biri olacak.

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