Akaryakıt fiyatlarında gözler yeniden 1 Ekim'e çevrildi. Benzin ve motorin kullanan milyonlarca sürücü, önümüzdeki günlerde pompaya yansıyabilecek olası değişiklikleri yakından takip ediyor. Benzinde sektör kaynaklarının hesaplamasına göre 12,48 TL'ye ulaşabilecek artış ihtimali gündemde.

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor. (A Haber Grafik Ekibi)

27 EYLÜL'DE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

27 Eylül itibarıyla benzinin pompa fiyatında yeni bir zam uygulanmış değil. Sürücülerin asıl takip ettiği konu ise 1 Ekim sonrasında ortaya çıkabilecek vergi kaynaklı değişiklik.

Sektör kaynaklarının mevcut hesaplamasına göre benzinin litre başına 4,43 TL olan ÖTV tutarının 14,83 TL'ye yükselmesi halinde 10,40 TL'lik ÖTV farkı oluşacak. Bu farkın KDV etkisiyle birlikte pompaya yaklaşık 12,48 TL olarak yansıması beklenebilecek bir senaryo olarak hesaplanıyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: 12,48 TL, açıklanmış veya kesinleşmiş bir pompa zammı değil. Bu rakam, mevcut vergi hesaplaması üzerinden ortaya çıkan olası artışı gösteriyor. Dolayısıyla 1 Ekim yaklaşırken yeni bir karar alınması halinde hem artış tutarı hem de uygulamanın şekli değişebilir.