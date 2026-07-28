İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaşayanlara müjde: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yakında test sürüşlerine başlanacağını belirterek Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" dedi.

BURSA-ANKARA VE BURSA-İSTANBUL ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" açıklamasında bulundu.