Fon soruşturmasında yeni perde! Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında iki isim hakkında yeni karar alındı.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.