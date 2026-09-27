-°C
CANLI YAYIN

Fon soruşturmasında yeni perde! Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fon soruşturmasında yeni perde! Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında iki isim hakkında yeni karar alındı.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Küresel dijital çetelere ağır darbe! Meta'dan sonra TikTok da dize geldi: 100 milyon dolarlık ödeme ve sert kısıtlamalar
Sonraki Haber
Küresel dijital çetelere ağır darbe! Meta'dan sonra TikTok da dize geldi: 100 milyon dolarlık ödeme ve sert kısıtlamalar
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın