Bu veriler üzerinden fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel dağılımı ile para trafiğinin ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

MKK'dan yatırımcıların alım ve satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar fonlarda gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin belirlenmesini istedi.

KURULUŞTAN TASFİYE KARARINA KADAR TÜM HAREKETLER İSTENDİ

TEMMUZ AĞUSTOS VE EYLÜL AYRI İNCELENECEK

Müzekkerenin en dikkat çekici bölümünü, tasfiye sürecinden önceki son üç aya ilişkin talep oluşturdu.

Başsavcılık; Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca belirlenerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu kayıtlarla söz konusu dönemde gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı incelenecek.

MKK VERİLERİ MALİ KAYITLARLA KARŞILAŞTIRILACAK

Merkezi Kayıt Kuruluşundan gelecek yatırımcı ve işlem verilerinin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Tasfiye öncesindeki üç aylık dönem için ayrı veri istenmesiyle fonlardan kimlerin, hangi tarihte ve ne kadar tutarla çıktığı ayrıntılı şekilde araştırılacak.