Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü dev fon soruşturmasında, 7 dev yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğini çözmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) resmi müzekkere yazdı. Başsavcılık, fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan tüm hareketlerin yanı sıra, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde sistemden milyarlarca lira nakit çıkışı yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerini ivedilikle talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında kritik bir adım attı. Yedi yatırım şirketiyle bağlantılı fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşuna müzekkere gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturmada, fonların kuruluşlarından tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı hareketleri mercek altına alındı.
Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarının gönderilmesini istedi.
YEDİ ŞİRKETLE BAĞLANTILI FONLAR İNCELEMEDE
Savcılığın müzekkeresinde, yedi şirketle bağlantılı fonlara ait kayıtların incelenmesi talep edildi.