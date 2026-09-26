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Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü dev fon soruşturmasında, 7 dev yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğini çözmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) resmi müzekkere yazdı. Başsavcılık, fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan tüm hareketlerin yanı sıra, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde sistemden milyarlarca lira nakit çıkışı yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerini ivedilikle talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında kritik bir adım attı. Yedi yatırım şirketiyle bağlantılı fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşuna müzekkere gönderildi.

FONLARDA SON 3 AY MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturmada, fonların kuruluşlarından tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı hareketleri mercek altına alındı.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında - 1

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarının gönderilmesini istedi.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında - 2

YEDİ ŞİRKETLE BAĞLANTILI FONLAR İNCELEMEDE

Savcılığın müzekkeresinde, yedi şirketle bağlantılı fonlara ait kayıtların incelenmesi talep edildi.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında - 3

Sıra İnceleme kapsamındaki şirket
1 Pusula Finans Anonim Şirketi
2 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
3 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
4 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
5 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
6 Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
7 Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında - 4

KURULUŞTAN TASFİYE KARARINA KADAR TÜM HAREKETLER İSTENDİ

Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar fonlarda gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin belirlenmesini istedi.

MKK'dan yatırımcıların alım ve satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Bu veriler üzerinden fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel dağılımı ile para trafiğinin ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Savcılıktan talimat: Son 3 aylık tüm kayıtlar mercek altında - 5

TEMMUZ AĞUSTOS VE EYLÜL AYRI İNCELENECEK

Müzekkerenin en dikkat çekici bölümünü, tasfiye sürecinden önceki son üç aya ilişkin talep oluşturdu.

Başsavcılık; Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca belirlenerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu kayıtlarla söz konusu dönemde gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı incelenecek.

MKK VERİLERİ MALİ KAYITLARLA KARŞILAŞTIRILACAK

Merkezi Kayıt Kuruluşundan gelecek yatırımcı ve işlem verilerinin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Tasfiye öncesindeki üç aylık dönem için ayrı veri istenmesiyle fonlardan kimlerin, hangi tarihte ve ne kadar tutarla çıktığı ayrıntılı şekilde araştırılacak.

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